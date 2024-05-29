Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz sene Galaxy S23 serisini tanıttı. Serinin tüm modelleri çok sevildi ve çok satıldı. Ancak Galaxy S23 uygun fiyatıyla gönüllerde taht kurdu. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S23’ün fiyatı düştü. Detaylara bakalım.

Galaxy S23 fiyatı en dipte!

Bir süredir 30.000 liralık fiyat etiketi ile satılan Galaxy S23’ün fiyatı düştü. Yeni fiyat ise 26.499 TL.

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Uygun fiyatlı bir amiral gemisi kullanmak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı. Satın almak isterseniz çevrimiçi alışveriş sitelerinden bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy S23 neler sunuyor?