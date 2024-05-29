Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz sene Galaxy S23 serisini tanıttı. Serinin tüm modelleri çok sevildi ve çok satıldı. Ancak Galaxy S23 uygun fiyatıyla gönüllerde taht kurdu. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S23’ün fiyatı düştü. Detaylara bakalım.
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Galaxy S23 fiyatı en dipte!
Bir süredir 30.000 liralık fiyat etiketi ile satılan Galaxy S23’ün fiyatı düştü. Yeni fiyat ise 26.499 TL.
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Uygun fiyatlı bir amiral gemisi kullanmak isteyenler bu fırsatı kaçırmamalı. Satın almak isterseniz çevrimiçi alışveriş sitelerinden bulabilirsiniz.
Samsung Galaxy S23 neler sunuyor?
- 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma
- Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti
- Adreno 740 GPU
- 8 GB LPDDR5X RAM
- 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama
- One UI 5.1 ile Android 13
- Çift SIM (nano + nano)
- f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera
- Toza ve Suya dayanıklı (IP68)
- Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Ağırlık: 167g
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC
- 25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya