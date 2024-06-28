Samsung, yakın zamanda yeni telefonlarını, giyilebilir cihazlarını ve kulak içi cihazlarını tanıtacak. Bu tanıtıma sayılı günler kala, özellikle Galaxy Buds 3 adlı kulaklıklarının tasarımı halka açıklandı ve Apple AirPods’a oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

İçindekiler Galaxy Buds 3 AirPods benzeri tasarım ile gelecek

Galaxy Buds 3 AirPods benzeri tasarım ile gelecek

Samsung, geçtiğimiz yıllarda birçok Galaxy Buds versiyonunu piyasaya sürdü. Her biri, kullanıcılara hem tasarım hem de işlevsellik açısından farklı özellikler sunarak dikkat çekti. Ancak bu yılın modeli biraz farklılık gösteriyor.

Evan Blass’ın Twitter/X’te paylaştığı sızıntı fotoğraflarına göre, Galaxy Buds 3’ün tasarımı ortaya çıktı. Bu yeni modelde, silikon kulak uçları yerine saplı bir tasarım tercih edilmiş. İç kısımda ızgaralı hoparlör eki ve kasanın üst kısmında mikrofonlar bulunuyor. Sapın kendisi kutu şeklinde ve mavi ile turuncu tonlarında metalik plakalarla süslenmiş. Kök boyunca ise siyah bir çizgi dikkat çekiyor. Önceki modellerle karşılaştırıldığında, her iki modele de LED şerit veya kapasitif sensör eklenebilir.

Sızıntının en dikkat çekici yanı, Galaxy Buds 3’te silikon kulak uçlarının olmaması. Ancak sızıntıda ayrıca Galaxy Buds 3 Pro’nun görüntüleri de paylaşılmış; bu modele ise silikon uçlar eşlik ediyor, ancak yine de Apple AirPods’un benzer bir kopyası gibi görünüyor.

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Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro, 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılacak. Öncesinde Samsung, kullanıcılarına çok cazip fırsatlar sunuyor: 50 ABD Doları kredi ve ücretsiz yer ayırdıklarında 5.000 ABD Doları kazanma şansı gibi. Bu kampanya ile kullanıcılar, aksesuarlar ve çantalar için önemli bir indirim elde edebilirler. Ayrıca Samsung, artırılmış takas teklifleri de sunmayı planlıyor.