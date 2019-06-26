Galaxy A90, 5G ve Snapdragon 855 ile geliyor

Geçen hafta bir raporda Galaxy A90 hakkında yeni çıkacak olan Galaxy R serisinin bir parçası olacağı iddia edilen rapor yayınlanmıştı. Bunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve temel olarak bazı kaynakların cihazın kod adlarının karıştığını ortaya konulmuştu.

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Adı Galaxy A90 olarak kesinleşen cihaz hakkında şuan daha fazla bilgi mevcut. A serisinin Amiral Gemisi modeli olarak çıkacak olan cihazın iki varyantı bulunacak.

Galaxy A90 modellerinin özellikleri neler?

SM-A905 kod adıyla gelen cihaz; 6,7 inç ekran, ekran içinde parmak izi sensörünü ve LTE modemi içerisinde barındırıyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu ile karşılayan model 48 MP + 12 MP + 5 MP çözünürlükle geliyor. Ana kamerası “Tilt OIS” (Eğimli OIS) adı verilen gizemli bir özelliğe de sahip.

SM-A908 kod adıyla gelen cihaz ise bazı farklılıkları bulunduruyor. Bu modeldeki en büyük farklılık ise 5G tmodemini kullanıyor olması. Bunun yanında Arka tarafta bu kez 48 MP + 8 MP + 5 MP çözünürlüğüne sahip kamera kurulumuna sahip olacak. Diğer bütün özellikleri aynı olan telefonun fiyatlandırması nasıl olacak henüz belli değil.

Şüphesiz bu cihazların en büyük özelliği ise amiral gemisi işlemcisi olan Qualcomm Snapdragon 855 platformunu kullanıyor olması. Galaxy S, Note ve Fold serilerinden sonra A serisi içerisinde amiral gemisi niteliğine sahip bir cihazı tanıtacak. Orta seviye cihazları ile ön plana çıkan bu seri amiral gemisi cihazları ile birlikte pazardaki rekabet durumunu nasıl değiştirecek bilinmiyor.