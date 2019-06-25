Galaxy A30 ve Galaxy A70 yazılım güncellemesi aldı

Samsung, Galaxy A30 ve Galaxy A70 için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme içeriğinde aylık güvenlik paketleri ve çeşitli iyileştirmeler bulunuyor.

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Galaxy A30 güvenlik güncellemesi ile öne çıkıyor

Samsung geçtiğimiz haftalarda Galaxy Note 9 ve S9 modelleri için paylaştığı güncellemeler ile ön plana çıkmıştı. Özellikler Galaxy J7 Pro için yayınlanan Android Pie güncellemesi Samsung’un güncelleme stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiğini bizlere göstermişti. Güney Kore asıllı teknoloji şirketi şimdide ‘A’ serisi modelleri için güncellemelerine devam ediyor. Android Pie 9.0 ve OneUI arayüzü ile piyasaya giriş yapan Galaxy A30 aldığı yazılım güncellemesi ile beraber haziran ayı güvenlik paketine sahip oldu. A305GNDXU2ASE5 kod adı ile paylaşılan güncellemede parmak izi ve ekran tarafında iyileştirmeler bulunuyor. Yaklaşık 645 MB boyutundaki güncelleme ilk olarak Filipinler ve Endonezya’da paylaşırken önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılar ile paylaşılması bekleniyor.

Serinin yüksek donanıma sahip yeni cihazı Galaxy A70 güvenlik tarafında A30’a göre geride kalıyor. A705GMODM2AF4 versiyon numarası ile paylaşılan güncellemede mayıs ayı güvenlik paketi bulunuyor. Snapdragon 675 işlemciye sahip Galaxy A70 aldığı yeni güncellemede dokunmatik ekran ve parmak izi optimizasyonları bulunuyor. 470 MB boyutuna sahip olan güncelleme ilk olarak Hindistan için paylaşırken önümüzdeki günlerde paketin tüm kullanıcılar için paylaşılması bekleniyor.

Galaxy A70 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 675 (11 nm)

Depolama ve RAM kapasitesi: 128 GB, 6/8 GB RAM

Batarya: 4500 mAh

Ekran: 6.7 inç 1080 x 2400 SUPER AMOLED

Boyutlar: 164.3 x 76.7 x 7.9 mm

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie); One UI