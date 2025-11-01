iPhone 18 Pro hakkında ortaya çıkan yeni iddialar, Apple hayranlarını ikiye böldü. Görünüşe göre şirket, geçen yılki gibi bu yıl da 18 Pro modelinde siyah renk seçeneğini sunmayabilir. Peki Apple neden bu kadar sevilen bir rengi cihazlarından kaldırıyor?

iPhone 18 Pro renk seçenekleri ortaya çıktı!

iPhone 18 Pro için sızdırılan yeni bilgilere göre, Apple tıpkı geçen yılki iPhone 17 Pro modelinde olduğu gibi bu yıl da siyah rengi listeden çıkarabilir. Kaynaklara göre markanın amacı, profesyonel kullanıcılar ile genel tüketiciler arasındaki farkı vurgulamak. Yani 18 Pro daha çok donanım odaklı profesyonellere hitap ederken, iPhone Air serisi estetik ve renk seçenekleriyle geniş kitleyi çekmeyi hedefliyor.

Yeni iPhone 18 Pro renkleri arasında yeni gelmesi beklenen “Coffee”, “Purple” ve “Burgundy” seçeneklerinin öne çıktığı söyleniyor. Ancak, bu tonların son hali henüz kesinleşmiş değil. Apple, iPhone 17 Pro serisinde “Cosmic Orange” rengini denemiş, fakat alüminyum kasadan kaynaklı renk solmaları yaşanmıştı. Bu nedenle iPhone 18 Pro için kullanılan yeni kaplama teknolojisinin, renk kararlılığını artırmaya odaklandığı düşünülüyor.

Eğer iddialar doğruysa, bu yılki iPhone 18 Pro hem daha sağlam hem de daha hafif bir gövdeye sahip olacak. Buna karşın siyah rengin eksikliği, birçok sadık Apple kullanıcısı için ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bir başka iddia ise Apple’ın siyah rengi tamamen ortadan kaldırmak yerine “özel sürüm” olarak daha sonra piyasaya sunmayı planladığı yönünde.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 18 Pro modellerinde siyah rengin olmaması sizi diğer modellere yönlendirir mi? Görüşlerinizi paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!