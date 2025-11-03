Galaxy S26 batarya özellikleri ortaya çıktı. Samsung’un yeni amiral gemileriyle birlikte pil tarafında da önemli bir adım attığı görülüyor. Özellikle serinin temel modeli olan Galaxy S26, artık yalnızca daha büyük bir pile değil, aynı zamanda çok daha hızlı şarj teknolojisine de sahip olacak. Sızdırılan bilgilere göre, Samsung bu yıl pil optimizasyonunda gözle görülür bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor.

Galaxy S26: 4.300 mAh pil ve 45W hızlı şarj dönemi

Samsung, kompakt amiral gemisi segmentinde yıllardır pil kapasitesi eleştirileri alıyordu. Ancak son sızıntılara göre Galaxy S26 ile bu tablo değişmek üzere. Yeni model, artık 4.300 mAh’lik bir bataryayla geliyor ve bu, selefi Galaxy S25’e kıyasla yaklaşık 300 mAh’lik bir artış anlamına geliyor.

Bu fark ilk bakışta küçük görünse de, Samsung’un yeni hücre mimarisi sayesinde pil yoğunluğu artırılmış durumda. Yani aynı fiziksel alanda daha fazla enerji depolanabiliyor. Bu da cihazın kalınlığı veya ağırlığında ciddi bir değişim olmadan daha uzun bir pil ömrü elde edebileceğimiz anlamına geliyor.

Bu artışın yanında belki de en önemli yenilik, şarj hızında yapılan yükseltme. Samsung, yıllardır temel modelde 25W şarj desteğini koruyordu, ancak Galaxy S26 ile bu sınır nihayet aşılıyor. Yeni modelin hedeflenen değeri artık 45W hızlı şarj.

Bu yükseliş, sadece pil kapasitesi değil, günlük kullanım alışkanlıklarını da değiştirecek. Artık küçük model de tıpkı Plus ve Ultra kardeşleri gibi yarım saatte günlük kullanım için yeterli doluluğa ulaşabilecek. Bu, Samsung’un temel model kullanıcılarını uzun yıllar sonra ilk kez “şarj hızı yarışına” dahil etmesi anlamına geliyor.

Galaxy S26 Plus: Dengeli büyüme, verimlilik odaklı iyileştirme

Galaxy S26 Plus tarafında daha sınırlı bir değişim söz konusu. Samsung burada agresif kapasite artışı yerine dengeyi korumayı tercih etmiş. Cihazın pili 4.400 mAh seviyesine çıkmış durumda. Bu, bir önceki modele kıyasla yaklaşık 100 mAh’lik mütevazı bir artış anlamına geliyor.

Şirketin burada asıl odaklandığı nokta, verimlilik tarafı. 2nm üretim sürecine geçecek işlemcilerle birlikte enerji tüketimi azaltıldığından, Samsung pilin nominal kapasitesini çok büyütmeden aynı ya da daha uzun kullanım süresi sağlamayı hedefliyor.

Şarj tarafında ise Galaxy S26 Plus, tıpkı küçük kardeşi gibi 45W hızlı şarj standardını sürdürecek. Bu değer zaten son iki jenerasyondur oldukça verimliydi, bu yüzden şirket daha yüksek güç çıkışlarına gerek görmemiş. Yani Plus modeli bu yıl donanımsal olarak büyük sıçramalar yerine, verimlilik ve ısınma kontrolü gibi “görünmeyen” iyileştirmelere odaklanacak.

Galaxy S26 Ultra: 5.000 mAh kapasite korunuyor, hız artıyor

Serinin en güçlü üyesi Galaxy S26 Ultra ise pil tarafında radikal bir değişim yerine istikrarı tercih etmiş. Sızan verilere göre cihazın kapasitesi 5.000 mAh seviyesinde kalıyor. Samsung, Ultra modelde kapasiteyi artırmak yerine şarj hızını yükseltmeyi seçmiş. Artık hedeflenen maksimum değer 60W hızlı şarj olarak belirlenmiş durumda. Çinli rakiplerin 100W hızlı şarjı bile geçtiğini düşünürsek, Samsung hala biraz daha geride gibi.

Samsung, yeni batarya hücrelerinde ısı dağılımını optimize ederek bu hızları güvenli şekilde sağlamayı amaçlıyor. Zira teknik konulara ilgi duyan okurlarımızın bileceği üzere, şarj hızının artması, bataryanın da şarj olurken daha hızlı ısınması anlamına geliyor. Samsung’un yeni önlemleri ile Ultra modeli artık yalnızca uzun pil ömrüyle değil, hızlı dolum yeteneğiyle de en iddialı amiral gemilerinden biri haline gelecek.

Galaxy S26 serisinde batarya verimliliği dönemi

Samsung’un pil kapasitesini ciddi biçimde artırdığı tek model Galaxy S26 olurken, Plus ve Ultra modellerde daha çok verimlilik iyileştirmeleri ön plana çıkıyor. 2nm üretim sürecinde geliştirilen yeni Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciler, enerji yönetimini daha hassas hale getirecek.

Exynos 2600 hakkındaki gelişmeleri merak eden okurlarımızı aşağıdaki içeriğimizi okumaya davet ediyoruz. S26 serisi hakkındaki detayları merak edenler diğer içeriğimize de göz atabilirler.

İlginizi Çekebilir: Exynos 2600 nasıl olacak? İşte Samsung S26 işlemcisi hakkında bilinenler

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 özellikleri sızdırıldı! İşte S26 serisinden beklenenler!

Peki sizce Galaxy S26’daki bu şarj hızı artışı kullanıcı deneyimini gerçekten değiştirebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.