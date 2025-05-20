COMPUTEX 2025’te MSI, gelişmiş yapay zekâ ile güçlendirilmiş en son QD-OLED oyun monitörleri serisini tanıttı ve oyun performansını yeniden tanımladı. COMPUTEX 2025 Bilgisayar Fuarı’nda devrim yapan MSI QD-OLED oyun monitörleri ile gündeme damga vurdu.

MSI QD-OLED Oyun Monitörleri Oyun Performansını Yeniden Tanımladı

Bu monitörler, MSI’ın tüm yapay zekâ ayarlarını tek bir yerden kolayca yönetip optimize etmenizi sağlayan sadeleştirilmiş bir AI Menüsü sunan AI Navigator’a sahip. Böylece en yüksek performans ile akıcı ve hızlı tepki süreli bir deneyim elde ediliyor. Ayrıca, gerçek zamanlı insan tespiti yapabilen MSI AI Care Sensor, monitörü korumak ve enerji verimliliğini artırmak için ayarları dinamik olarak düzenliyor.

Kullanıcı algılanmadığında monitörü otomatik olarak kapatan veya OLED Care korumasını devreye sokan bu zeki sistem, hem kullanım ömrünü uzatıyor hem de performanstan ödün vermiyor. Oyuncular için tasarlanan bu yeni seri; sürükleyici oyun deneyimi, muhteşem görsel netlik ve yapay zekâ destekli uyarlanabilirlik sunarak oyun monitörlerinin geleceğine yeni bir standart getiriyor.

Yapay Zekâya Adanmış, Mükemmel Mühendislik

MSI’nin MPG 271QR QD-OLED X50 modeli, kullanıcı deneyimini ve monitör ömrünü artırmak için çığır açan yapay zekâ teknolojisi sunuyor. Temelinde, her 0,2 saniyede bir görüntü alarak gerçek zamanlı insan tespiti yapan ve NPU tabanlı bir IC ile sürekli açık CMOS sensörünü bir araya getiren AI Care Sensor bulunuyor. Bu akıllı sistem yalnızca kullanıcıyı algılamakla kalmıyor, aynı zamanda insan formunu yüksek doğrulukla takip ederek monitör ayarlarını dinamik biçimde optimize ediyor.

AI destekli OLED Care özelliği sayesinde ekran yanmasını önlemek amacıyla koruma ayarları, kullanıcı varlığına ve davranışlarına göre otomatik olarak uyarlanıyor. Kullanıcı algılanmadığında sistem monitörü kapatarak enerji tüketimini azaltıyor ve aşınmayı en aza indiriyor. Sürekli insan takibi ve OLED Care sisteminin optimize edilmesi, monitörün ömrünü uzatırken en yüksek performansın korunmasını sağlıyor.

AI Care Sensor ayrıca enerji verimliliğini ve kullanım kolaylığını artırarak MPG 271QR QD-OLED X50’yi uzun vadeli kullanım için güçlü, akıllı ve sürdürülebilir bir çözüm haline getiriyor. Samsung Display’in dünya çapındaki QD-OLED teknolojisi ve 500 Hz yenileme hızıyla birleşen bu model, canlı görsellerden akıllı sistem yönetimine kadar her açıdan olağanüstü performans sunuyor.

MPG 271QR QD-OLED X50

Dünyanın ilk 27 inç 2K QD-OLED oyun monitörü olan MPG 271QR QD-OLED X50, Samsung Display’in en yeni 3. nesil QD-OLED paneliyle 500 Hz yenileme hızı sunarak son derece akıcı hareketler ve gerçek anlamda sürükleyici bir oyun deneyimi vadediyor. WQHD (2560 × 1440) çözünürlüğü, Full HD’ye kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek piksel yoğunluğuyla netlik ve performansı mükemmel bir dengede buluşturuyor.

QD-OLED teknolojisi sayesinde her kare; canlı renkler, derin siyahlar ve üstün parlaklıkla görüntülenirken, 0,03 ms GTG tepki süresi anında yanıt veriyor. VESA ClearMR 21000 ve DisplayHDR True Black 500 sertifikaları, en yoğun oyun sahnelerinde bile sektörde lider hareket netliği ve çarpıcı kontrast garantisi sunuyor.

Hızlı tempolu e-spor FPS’lerinden AAA kalitesinde sinematik yapımlara kadar MPG 271QR QD-OLED X50, rekabetçi oyunculara ihtiyaç duydukları hıza, gerçekçi renk doğruluğuna ve üstün dayanıklılığa sahip bir avantaj sağlamak üzere yeniden tanımlanıyor.

MAG 272QP QD-OLED X50

MSI’nin ilk 27 inç 2K QD-OLED e-spor oyun monitörü MAG 272QP QD-OLED X50, Samsung Display’in en yeni 3. nesil QD-OLED panelinden güç alarak üstün renk doğruluğu, netlik ve hareket performansı sunuyor. WQHD (2560 × 1440) çözünürlük, 500 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms GTG tepki süresiyle ultra akıcı görseller ve anında yanıt verme kabiliyeti sağlıyor hızlı tempolu FPS ve e-spor oyunları için ideal.

QD-OLED teknolojisi, etkileyici kontrast, gerçek siyahlar ve %99 DCI-P3 renk kapsamıyla görünürlüğü ve gerçekçiliği artırıyor. VESA ClearMR 21000 ve DisplayHDR True Black 500 sertifikaları, sektörde lider hareket netliği ve büyüleyici görsel derinlik garantisi sunuyor. Ultra düşük giriş gecikmesi ve en üst düzey tepki hızı hedeflenerek tasarlanan MAG 272QP QD-OLED X50, yüksek rekabetçi oyuncuların taleplerini karşılamak üzere üretilmiştir.