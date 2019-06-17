Galaxy Note 9 için gece modu güncellemesi yayınlandı

Samsung, Galaxy S9 ve S9+ için paylaştığı gece modu güncellemesini şimdi de Galaxy Note 9 için yayınladı. Yeni güncelleme ile kullanıcılar düşük ışıkta daha güzel fotoğraflar çekebilecek.

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Galaxy Note 9 gece modu özelliğine kavuşuyor

Geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S9 ve S9+ için kamera güncellemesini yayınlamıştı. Paylaşılan pakette cihazlara gece modu özelliği gelmişti. Samsung benzer kamera iyileştirmelerini bulunduran bir paketi de Galaxy Note 9 için paylaştı.

Düşük ışık çekimlerinde daha aydınlık alanlar yaratmanıza olanak sağlayan özellik, kamera arayüzüne eklenmiş durumda. Kamera uygulamasına eklenilen bir başka özellik ise QR kod taraması oldu. Kullanıcılar arayüzde bulunan QR kod tarama özelliği ile linklere kolaylıkla erişebilecek. Kamera iyileştirmelerinin yanında güncellemede haziran ayı güvenlik paketi de bulunuyor. İlk olarak Almanya için paylaşılan güncellemenin boyutu ise 704 MB .N960FXXU3CSF9 kod adıyla paylaşılan güncellemenin yakın zamanda tüm ülkeler için paylaşılması bekleniyor.

DxOMark puanı ile etkilemişti

24 Ağustos ‘ta tanıtımı yapılan Galaxy Note 9 DxOMark puanı ile kullanıcıları etkilemişti. Fotoğraf alanında 107, video alanında 94 ve genel sonuçta aldığı 103 puan ile Galaxy S9+ ve Huawei P20 modelini geriden bırakan cihaz listeye üçüncü sırada girmişti. 4K 60 kare video çekimine olanak sağlayan arka kamerası ve ön kısımda bulunan f 1.7 diyaframa sahip ön kamerası ile güçlü bir pakete sahip olan cihazda, OIS desteği bulunuyor. Dijital imaj stabilizasyonu da bulunan akıllı telefon 2x optik 10x dijital zoom yapabiliyor. Çekim modlarında ise kullanıcılara gece modu özelliği ile birlikte 11 seçenek sunuluyor.