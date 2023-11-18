Samsung‘un bir sonraki A serisi telefonu olan Samsung Galaxy A25, Eylül ayında Geekbench listesinde görücüye çıktı. Şu anda cihazın destek sayfası Hindistan’da yayınlandı ve şarj özelliklerini açıklayan TUV sertifikasyon web sitesinde detayları bulunuyor. Galaxy A25 5G’nin görselleri ve tüm özellikleri şimdi çevrimiçi olarak mevcut. Cihaz, yuvarlatılmış köşelere, ince çerçevelere, dikkat çekici bir alt çeneye ve birçok 2023 Samsung akıllı telefonunda görülen, arka tarafta sol üst köşede dikey olarak hizalanmış üç kamera sensörüne sahip tanıdık bir tasarıma sahip.

Telefonun ön tarafında U şeklinde bir çentik bulunuyor. Çerçevenin sağ tarafında güç düğmesi ve ses tuşları yer alırken, sol tarafta SIM tepsisi bulunuyor.

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Galaxy A25 5G, 6,5 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity-U ekrana, Exynos 1280 yonga setine, OIS’li 50 MP birincil sensöre, 8 MP ultra geniş sensöre, 2 MP makro sensöre ve 13 MP selfie kamerasına sahip olacak. Telefon, Samsung Knox güvenliği ve Samsung Pay ile birlikte dört yıllık işletim sistemi ve beş yıllık güvenlik güncellemelerini içerecek.

İçindekiler Samsung Galaxy A25 özellikleri

Samsung Galaxy A25 özellikleri