Bu videoda Samsung Galaxy S23 FE ile oyun testi yapıyoruz. Samsung Galaxy S23 FE içerisindeki Exynos 2200 işlemcisinden gücünü alıyor. Bulunduğu segmente göre güçlü bir işlemci olan Exynos 2200, oyunlarda yüksek grafiklere ve fps değerlerine çıkabiliyor. Peki bu değerlerde oyun oynandığı zaman ne kadar batarya harcıyor ve ne kadar ısınıyor? Bu soruların cevaplarını bu videoda yanıtlıyoruz.

Bu videoda Samsung Galaxy S23 FE ile PUBG’yi Akıcı/Aşırı (60fps) ayarlarda, eFootball 2024’ü ise Yüksek grafikler ve 60fps modunda oynuyoruz. Siz de bu ayarlarda oynayarak kendi testlerinizi yapabilirsiniz. Peki siz Samsung Galaxy S23 FE ‘nin oyun performansı, sıcaklık değerleri ve batarya düşüşleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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