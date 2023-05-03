Samsung, belirli pazarlarda Galaxy A23 5G ve Galaxy M23 5G cihazları için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Güncelleme özellikle iki telefonun güvenlik özelliklerini geliştirmeyi amaçlıyor ve bazı ek özellikler Avrupa’daki Galaxy M23 5G güncellemesine dahil edildi.

ABD’de operatör kilitli Galaxy A23 5G için A236USQS2CWD8 ürün yazılımı sürümü yayınlanırken, Avrupa’da M236BXXU3CWD1 ürün yazılımı sürümüne sahip Galaxy M23 5G güncellemesi yayınlanıyor. A23 5G güncellemesinin değişiklik günlüğünde yalnızca “geliştirilmiş güvenlikten” bahsedilirken, M23 5G güncellemesinde ek özelliklerle birlikte “geliştirilmiş güvenlik” ve “genel kararlılıktan” bahsediliyor.

İçindekiler Galaxy A23 5G ve Galaxy M23 5G teknik özellikleri

Galaxy A23 5G ve Galaxy M23 5G teknik özellikleri

Samsung Galaxy A23 5G’de 6,6 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 695 işlemci, 8GB’a kadar RAM, 64/128GB depolama (1TB’a kadar genişletilebilir), dörtlü kamera kurulumu (50MP+5MP+2MP+2MP), 8MP ön kamera, yana monte parmak izi okuyucu ve 25W hızlı şarj özellikli 5000mAh pil bulunuyor. Üstte OneUI 4.1 ile Android 12 üzerinde çalışıyor.

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Samsung Galaxy M23 5G ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ ekran, Snapdragon 750G işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama (1TB’a kadar genişletilebilir), üçlü kamera kurulumu (50MP+8MP+2MP), 8MP ön kamera, yana monte edilmiş parmak izi sensörü ve 25W hızlı şarj özellikli 5000mAh bataryaya sahip. Üstünde Samsung One UI 4.1 ile Android 12 üzerinde çalışıyor.

Her iki cihazın kullanıcıları da Nisan 2023 güvenlik güncellemesini Ayarlar uygulamasına girip “Yazılım güncellemesi “ne tıklayarak ve “İndir ve yükle” seçeneğine dokunarak indirebilirler. Bu güncelleme, Galaxy A23 5G ve M23 5G kullanıcılarının cihazlarında en yeni ve en güvenli yazılıma sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olacaktır.