Samsung Galaxy S21 serisi yaklaşık iki yaşında olsa da, serideki üç telefon da hala güçlü kalmayı başarabilen sağlam cihazlar olarak dikkat çekiyor. Güncellemeler konusunda en iyi Android üreticilerinden biri olan Samsung, Galaxy S21 serisini de unutmadı ve kullanıcılar artık en son Nisan 2023 güncellemesiyle beraber Expert RAW uygulamasındaki astrofotoğrafçılık özelliklerine erişebiliyor! Samsung Galaxy S21 serisiyle gece fotoğraf çekmek çok daha zevkli olacak!

Galaxy S21 Serisi Yıldızları Sayabilecek!

Astrofotografi özelliklerinin telefon için OneUI 5.1 güncellemesiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak Samsung burada biraz gecikti. Nihayet Galaxy S21 serisi, Nisan 2023 güvenlik yamasıyla beraber Kamera ve Galeri uygulamalarında birçok iyileştirme içeren 1 GB’lık bir güncelleme aldı. Kullanıcılar, güncellemenin Expert RAW uygulamasındaki astrofotoğrafçılık özelliklerini de etkinleştirdiğini keşfetmiş durumda.

Özel bir astrofotoğrafçılık özelliğinin gerçek avantajı, gece gökyüzünün uzun pozlamalı fotoğraflarını çekebilmenizde yatıyor. Uzun pozlama sayesinde fotoğraflar karanlık çıkmıyor ve telefonunuzu yalnızca birkaç dakika gökyüzüne tutarak sanki bir teleskop ile gökyüzüne bakıyormuşsunuz gibi aydınlık ve detaylı fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Bu özellikten en iyi şekilde yararlanmak için tercihen bulutsuz bir gökyüzüne, düşük ışık kirliliğine ve telefonunuz için bir tripoda ihtiyacınız olacak. Daha sonra, Galaxy S21’inizle gece gökyüzündeki yıldızları gerçekten ortaya çıkaracak 10 dakikaya kadar uzun pozlama görüntüleri yakalayabilirsiniz. Yakındaki yıldızları ve gök cisimlerini saptamak için takımyıldızı yer paylaşımı özelliğinden de yararlanabilirsiniz.

Galaxy S21 serisi telefonunuzda bu özelliği kullanabilmek için Nisan 2023 güncellemesine ve ayrıca Galaxy Store’dan indirebileceğiniz özel Expert RAW kamera uygulamasına ihtiyacınız olacağını unutmayın.

Güncelleme konusunda rakiplerine resmen ders veren Samsung’un yeni özelliklerini geriye uyumlu olacak şekilde güncellemesi gerçekten çok yerinde bir hamle. Bu sayede Galaxy S21 serisi kullanan biri bile Galaxy S23 serisinde sunulan özelliklerin büyük bir bölümüne erişebiliyor. Samsung’un bu hamlesiyle kullanıcıları sevindiren bir adım attığını söylemek mümkün.

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