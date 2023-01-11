Galaxy A serisi, Samsung’un en sevilen serilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Galaxy A34 sızıntılarıyla hareketlenen seriden, yeni bir haber daha geldi. Samsung’un Hindistan’daki resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım 18 Ocak tarihinde Galaxy A serisinin önemli bir üyesinin tanıtımının yapılacağını gösteriyor.

Bu telefon Galaxy A54 olabilir!

Paylaşılan bilgilerde hangi cihazın tanıtılacağı belirtilmemiş. Ancak cihazın 120Hz tazeleme hızına sahip olacağı bilgisi, tanıtılacak modelin Galaxy A54 olduğunu neredeyse kesinleştiriyor. Zira Galaxy A34’te 90Hz bir ekran kullanılacağı birçok sızıntı kaynağı tarafından paylaşılmıştı. Geriye serinin tepe üyesi olması beklenen Galaxy A54 dışında bir model kalmıyor.

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120Hz tazeleme hızına sahip olacak cihazın ekran boyutu ise 6.6 inç olarak belirtilmiş. Bu gelişmeyle beraber ekran boyutunun yeni modelde büyüyeceğini söylemek mümkün. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A53 ve A52’de 6.5 inçlik bir ekrana yer verilmişti. Ekranın Full HD çözünürlüğe sahip olacağını da belirtelim.

Samsung Hindistan, cihazda sunulacak renk seçeneklerini de paylaşmış. Buna göre, Galaxy A serisinin yeni üyesinde Muhteşem Siyah, Muhteşem Yeşil ve Muhteşem Bordo adı verilen üç renk seçeneği sunulacak. Bordo renkli modelin Galaxy S22 Ultra’nın bordo renkli modeline oldukça benzediğini söylemeliyiz.

Samsung Hindistan tarafından paylaşılan görseller, daha önce bazı sızıntı haberlerinde de yer almış ve bu görsellerin Galaxy S23 serisine ait olduğu iddia edilmişti. Artık bu görsellerin Galaxy A serisinden bir cihaza ait olduğu kesinleşmiş oldu.

Samsung’un yeni Galaxy A modelinde, oldukça etkileyici bir pil ömrü vadettiğini de söyleyebiliriz. Sitede ortaya çıkan bilgiler, cihazda yer alan yapay zeka sayesinde 2 güne varan pil ömrü sunulacağını gösteriyor. Bunun günümüz için gerçekten iyi bir pil ömrü olduğu söylenebilir.

Cihazın tasarım detayları henüz kesinleşmemiş olsa da, sitede paylaşılan bazı görseller kamera modülününün tasarımının Galaxy S22 Ultra modeline benzeyeceğini gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse, benzer bir kamera tasarımını Galaxy S23 serisine ait olduğu iddia edilen resmi tanıtım afişlerinde de görmüştük.

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyesiyle beraber Galaxy S23 modellerinin tasarımı hakkında önemli ipuçları verebilir.

Ayrıca “Titreşimsiz Kamera” adı verilen bir özelliğin de cihazda yer alacağını belirtelim. Bu özellik sayesinde hareket halindeyken bile kameranın titreşimsiz videolar çekeceği söyleniyor. Bunun cihazda yer alan gelişmiş OIS sistemi sayesinde mümkün olacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy A modeli için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!