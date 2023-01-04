Giriş ve orta seviyede sunduğu akıllı telefon seçenekleriyle Çinli rakiplerine zor günler yaşatan Samsung’un Galaxy A serisinin sevilen üyesi Galaxy A33’ün yerine gelmesi beklenen Galaxy A34 5G hakkında yeni bilgiler geldi. Son gelen bilgiler, geçtiğimiz günlerde tasarım detaylarıyla karşımıza çıkan cihazın donanım özelliklerini gözler önüne serdi.

Orta Seviyenin İddialı Modellerinden Olacak!

Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere bakılırsa, Galaxy A34 5G bu yılın en iddialı orta seviye modellerinden biri olacak. Paylaşılan bilgiler, cihazda 6.5 inç boyutlu FullHD+ çözünürlüklü bir AMOLED ekrana yer verileceğini gösteriyor. 90Hz tazeleme hızı desteğini de bünyesinde barındıran cihaz, orta seviye bir cihazdan beklenen ekran özelliklerine sahip.

Cihazın kalbinde, Samsung’un Exynos 1280 yonga seti bulunacak. 5nm üretim sürecine sahip olan bu yonga setinin, giriş/orta seviyede yer alan bir cihaz için oldukça iyi bir performans sunacağını söylemek şimdiden mümkün.

Hatırlatmak gerekirse, Samsung bu yonga setini daha önce Galaxy Ax3 serisinin tepe modeli olan ve üst seviyeye göz kırpan özelliklere sahip Galaxy A73’ün bazı bölgelerde satılan versiyonunda kullanmıştı. Bu yonga setinin 5G desteğine sahip olduğunu da söyleyelim.

Samsung Galaxy A34 5G’de bulunacak bellek seçenekleri ise 6 GB ve 8 GB olacak. 6 GB bellek seçeneğine sahip model, 128 GB dahili depolama kapasitesine sahipken; 8 GB bellek seçeneğine sahip model 256 GB dahili depolama seçeneğine sahip olacak. Samsung’un bellek ve depolama konusunda da cömert davranacağını söylemek mümkün.

Kutudan Samsung’un Android 13 üzerine kurulan One UI 5 işletim sistemiyle çıkması beklenen cihazda 48 MP çözünürlüklü ana kameraya, 8 MP çözünürlüklü bir geniş açı kamerası ve 5 MP çözünürlüklü makro çekim kamerası eşlik edecek.

IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip olacağı söylenen cihaz, güvenlik konusunda yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucu seçenekleri sunacak. Bu özelliklerle beraber, Samsung’un giriş/orta seviyede rekabeti bir adım öteye taşıyacağını söyleyebiliriz. Eğer firma, fiyat seviyesini Galaxy A33 5G ile benzer tutarsa, Çinli firmaların işi zorlaşacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy A34 5G’nin ortaya çıkan özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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