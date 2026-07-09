Akıllı telefon pazarında rekabetin zirveye ulaştığı bu dönemde, Xiaomi’nin önümüzdeki sonbaharda görücüye çıkarmaya hazırlandığı yeni tepe modeli Xiaomi 18 Pro hakkındaki en kapsamlı sızıntı gerçekleşti. Sektörün en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station tarafından paylaşılan ve mühendislik prototiplerine dayanan teknik veriler, cihazın özellikle batarya ve mobil fotoğrafçılık standartlarını baştan aşağı yenileyeceğini gösteriyor.

Batarya Teknolojisinde Devrim: Kompakt Gövdede 7.000 mAh Güç!

Xiaomi 18 Pro’nun en çok konuşulacak ve rakiplerine fark atacak yönü kesinlikle batarya kapasitesi olacak. Şirket, yeni nesil yüksek yoğunluklu silikon-karbon batarya teknolojisi sayesinde, telefonun kalınlığını artırmadan tam 7.000 mAh kapasiteli devasa bir pili gövdeye sığdırmayı başardı.

2nm üretim mimarisine sahip yeni nesil işlemcinin enerji verimliliğiyle birleştiğinde bu batarya, normal bir kullanımda tek şarjla 3 güne varan benzersiz bir pil ömrü vadedecek. Cihaz ayrıca kablolu tarafta 100W hızlı şarj ve güçlü kablosuz şarj altyapısı ile desteklenecek.

Kamera Donanımında Yeni Çağ: Çift 200 Megapiksel Dönemi

Mobil fotoğrafçılık tarafında Leica ortaklığını bir adım öteye taşıyan Xiaomi, 18 Pro modeliyle adeta bir gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Sızan şemalara göre arka kamera modülünde radikal bir sıçrama mevcut:

Ana Kamera: Işık patlamalarını engelleyen ve dinamik aralığı maksimuma çıkaran LOFIC 3.0 teknolojili 200 Megapiksel devasa ana sensör.

Periskop Telefoto: 1/1.56 inç boyutunda, yaklaşık 3x optik yakınlaştırma sunan ve profesyonel kalitede makro destekli 200 Megapiksel periskop kamera .

Ultra Geniş Açı: Geniş açılı manzara ve grup çekimleri için optimize edilmiş 50 Megapiksel yardımcı sensör.

LIPO Ekran Altyapısı ile Sıfır Çerçeve Tasarımı

Büyük kamera sensörleri ve devasa bataryaya rağmen Xiaomi, tek elle kullanımı kolaylaştırmak adına cihazı kompakt bir formda tutmayı seçiyor. Yaklaşık 6,3 inç büyüklüğünde 2K OLED bir panelle gelmesi beklenen telefonda LIPO (Low-injection Pressure Over-molding) paketleme teknolojisi kullanılacak. Bu özel üretim yöntemi sayesinde ekran çerçeveleri neredeyse tamamen sıfırlanacak ve cihaz, içindeki devasa donanımlara rağmen oldukça ince ve hafif bir yapıda kalabilecek.

Yapay Zekâ Destekli Arka Ekran ve Diğer Özellikler

Xiaomi 18 Pro, tasarım tarafında geçmiş nesillerdeki bazı Ultra modellerini andıran ikonik bir dokunuş barındırıyor. Arka taraftaki geniş kamera platformunun hemen yanına yerleştirilecek olan küçük ikincil ekran, sadece bildirimleri göstermekle kalmayacak; HyperOS 4 ekosisteminin yeni nesil yapay zekâ (YZ) eylemlerine ve kısayollarına ev sahipliği yapacak.

Cihazın sızan diğer öne çıkan donanımsal nitelikleri ise şunlar:

İşlemci: TSMC’nin 2nm fabrikasyon sürecinden çıkan en güçlü amiral gemisi yonga seti.

Güvenlik: Camın altından ultra hızlı ve hassas tarama yapan ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu .

Dayanıklılık: Suya ve toza karşı en üst düzey koruma sağlayan tam mukavemetli sertifikalı gövde mimarisi.

Yüksek maliyetli bileşenlerin ve yeni nesil lenslerin kullanılması sebebiyle Xiaomi 18 Pro’nun fiyat etiketinin önceki nesle göre bir miktar yukarıda konumlanması, ancak sunduğu sıra dışı özelliklerle amiral gemisi pazarının yeni referans noktası olması bekleniyor.