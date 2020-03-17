Fujitsu Arrows 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

Qualcomm, geçtiğimiz ay Asus,Vivo ve FCNT‘nin (Fujitsu Connected Technologies Limited) Snapdragon 865 kullanan telefonlar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bir Fujitsu amiral gemisi görmeyeli oldukça uzun zaman olmuştu. Şirketin resmi web sitesindeki ürün sayfası sayesinde, nasıl bir telefon geleceğine dair artık kesin bir bilgimiz var.

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Fujitsu Arrows 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Telefon, QHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik kavisli AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Ekranda sağ üst köşede 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Ekranda ayrıca bir parmak izi okuyucusu ve Gorilla Glass 5 koruması da bulunuyor. Telefonun arka tarafına gelecek olursak, 48 MP bir ana kamera, 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomu bulunan 8 MP değerinde telefoto kamerası ile üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor.

Fujitsu Arrows 5G, Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM ile geliyor olacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB‘lık bir depolama alanı bulunacak. Cihazın 5G hızı konusunda bilinenler ise, 3.4 Gbps indirme ve 4.1 Gbps yükleme hızı bulunacağı yönünde. Cihaz Android 10‘un güncel versiyonu ile piyasaya çıkacak.

Fujitsu Arrows 5G‘nin pili ise 4.070 mAh değerinde olacak. Fakat hızlı şarj olarak kaç W destekleyeceği henüz bilinmiyor. Telefon ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip. Günümüzde çoğu telefondan kalkmasına rağmen Fujitsu Arrows 5G‘de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Cihazın 2020 baharında Japonya pazarına çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.