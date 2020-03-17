Akıllı Telefonlar
Fujitsu Arrows 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Qualcomm, geçtiğimiz ay Asus,Vivo ve FCNT‘nin (Fujitsu Connected Technologies Limited) Snapdragon 865 kullanan telefonlar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bir Fujitsu amiral gemisi görmeyeli oldukça uzun zaman olmuştu. Şirketin resmi web sitesindeki ürün sayfası sayesinde, nasıl bir telefon geleceğine dair artık kesin bir bilgimiz var.
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Fujitsu Arrows 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Telefon, QHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik kavisli AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Ekranda sağ üst köşede 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Ekranda ayrıca bir parmak izi okuyucusu ve Gorilla Glass 5 koruması da bulunuyor. Telefonun arka tarafına gelecek olursak, 48 MP bir ana kamera, 16 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomu bulunan 8 MP değerinde telefoto kamerası ile üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor.
Fujitsu Arrows 5G, Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM ile geliyor olacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB‘lık bir depolama alanı bulunacak. Cihazın 5G hızı konusunda bilinenler ise, 3.4 Gbps indirme ve 4.1 Gbps yükleme hızı bulunacağı yönünde. Cihaz Android 10‘un güncel versiyonu ile piyasaya çıkacak.
Fujitsu Arrows 5G‘nin pili ise 4.070 mAh değerinde olacak. Fakat hızlı şarj olarak kaç W destekleyeceği henüz bilinmiyor. Telefon ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip. Günümüzde çoğu telefondan kalkmasına rağmen Fujitsu Arrows 5G‘de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
Cihazın 2020 baharında Japonya pazarına çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro lansman tarihi açıklandı!
Redmi K30 geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise şirket, 24 Mart tarihinde cihazın Pro modelinin geleceğini resmi olarak doğruladı. Redmi, geçtiğimiz günlerde bu akıllı telefonun Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte geleceğini doğrulamıştı.
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Redmi K30 Pro hakkında neler biliyoruz?
Redmi K30 Pro çentiksiz bir ekrana sahip olacak ve vanilla K30 versiyonunda bulunan 120 Hz ekranın K30 Pro‘da da bulunacağı tahmin ediliyor. Cihazın LCD panel yerine AMOLED bir panel kullanıp kullanmayacağı hakkında ise tam bir bilgi bulunmuyor.
Redmi K30 Pro‘nun son zamanlarda sızdırılan bazı görüntüleri mevcut. Bu görüntülerde akıllı telefonun arka tarafında dairesel bir kısımda yerleştirilmiş olan dörtlü kamera düzeni gözüküyor. Cihazın dörtlü kamera düzeni ile geleceği biliniyordu ve bu elimizdeki görselle de uyuşuyor. Ayrıca cihazın ana kamerasının 64 MP çözünürlüğünde IMX686 ile geleceği tahmin ediliyor. Fakat diğer kameralarla ilgili elimizde net bir bilgi bulunmuyor. Tahmin edilene göre ultra geniş açılı, makro ve derinlik algılayıcı modüller ile gelecek.
Vanilla K30 modelinde 27W hızlı şarj ile birlikte 4.500 mAh pil bulunuyordu. Fakat Pro sürüm için farklı bir söylenti bulunuyor. Bu söylentiye göre K30 Pro modelinde 4.700 mAh değerinde bir pil bulunacak. Ayrıca şarj konusunda 33W hızlı şarj kullanacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
İşte EMUI 10.1 alması beklenen Huawei modelleri!
Huawei, Android 10 tabanlı işletim sistemi arayüzü EMUI 10’u akıllı telefon modellerine dağıtmayı sürdürüyor. Pek çok Huawei cihazına dağıtılması planlanan EMUI 10.1 sürümü ise kullanıcıların şikayetçi olduğu sorunları çözüme kavuşturacak!
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EMUI 10.1, güncel pek çok Huawei modeli için yakında dağıtıma çıkıyor!
26 Mart’ta tanıtılacak olan Huawei P40 serisi, Huawei Central sitesinin haberine göre kutusundan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 sürümüyle çıkacak. Bugüne kadar hakkından pek bilgi göremediğimiz sürüm, bu haber sayesinde gayriresmi olarak kesinleşmiş oldu. EMUI 11 sürümünün dağıtım sürecine kadar geçiş versiyonu olarak planlanan sürüm, belirtilene göre küçük görsel yenilikler ve performans iyileştirmeleri barındıracak. Bundan dolayı kullanıcıların EMUI 10’da olduğu gibi kapsamlı değişiklikler beklememesi gerekiyor.
Önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkması beklenen EMUI 10.1 güncellemesini alacağı belirtilen cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor;
EMUI 10.1 güncellemesi alması beklenen Huawei cihazları
- Mate 30 Pro
- Mate 30 Pro 5G
- Mate 30
- Mate 30 5G
- Mate 30 RS Porsche Design
- P40 Lite
- P30
- P30 Pro
- Mate X
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 X 4G
- Mate 20 X 5G
- Mate 20 RS Porsche Design
- P30 Lite
- P20
- P20 Pro
- Nova 6
- Nova 6 5G
- Nova 6 SE / Nova 7i
- Nova 5T
- Nova 5
- Nova 5i
- Nova 5 Pro
- Nova 5i Pro
- Enjoy 10S
- Enjoy 10 Plus
- Y9s
- Y9 Prime 2019
- P smart + 2019
- MatePad Pro, 5G
- MediaPad M6 Serisi
EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 güncellemesi alması beklenen Honor cihazları
- Honor V30 (Magic UI)
- Honor V30 Pro / View 30 Pro (Magic UI)
- Honor 20 (Magic UI)
- Honor 20 Pro (Magic UI)
- Honor 20S (Magic UI)
- Honor V20 / View 20 (Magic UI)
- Honor Magic 2 (Magic UI)
- Honor 9X (EMUI)
- Honor 9X Pro (EMUI)
- Honor 20 Youth Edition (EMUI)
- Honor 10 (EMUI)
- Honor 20i/20lite/10i (EMUI)
Kutusundan EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 ile çıkacağı tahmin edilen cihazlar
- P40 Pro (EMUI)
- P40 (EMUI)
- Nova 7 (EMUI)
- Nova 7 Pro (EMUI)
- Nova 7 SE (EMUI)
- Honor 30 (Magic UI)
- Honor 30 Pro (Magic UI)
- Honor 30S (Magic UI)
- Honor 10X (EMUI)
- Honor 10X Pro (EMUI)
Güncelleme alacağı kesinleşmeyen cihazlar
- Honor View 10
- Honor 8X
- Honor 10 Lite
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Redmi Note 9S adlı modelini satışa sunacak!
Xiaomi, 23 Mart tarihinde piyasaya süreceği Redmi Note 9S modelini duyurdu. Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max’in piyasaya sürülmesinden hemen sonra, Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni modelin geleceğini Singapur kaynaklı Twitter sayfasında açıkladı. Üst modelleri Note 9 Pro ve Pro Max’e kıyasla daha küçük bir versiyon olacağı söylenen model daha minimal cihazlar arayan kullanıcılar için güzel bir seçenek olacak gibi görünmekte.
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Firmaya ait Twitter ve Facebook sayfalarında model için yayınlanan görüntüler;
Every special moment deserves to be captured. That's the reason we’re bringing out the #RedmiNote9s. What are you…
Xiaomi Malaysia paylaştı: 14 Mart 2020 Cumartesi
The wait is over, and we are excited to announce:
Redmi Note 9S, see you on 23 March 2020!#RedmiNote9S #PowerToWin #Redmi #XiaomiSG #Xiaomi pic.twitter.com/zxD9YnjKjO
— Xiaomi Singapore #PowerToWin (@XiaomiSingapore) March 14, 2020
Video ve resimlerde göründüğü kadarıyla, Note 9S’in tıpkı serinin diğer cihazları Pro ve Pro Max gibi dörtlü kamera kurulumu barındıracağı ve ön kısmında selfie kamerası için bir delikli tasarıma sahip olacağı göze çarpıyor. Paylaşımın hemen ardından çıkan raporlara göre modelde, Qualcomm’un Snapdragon 720G SoC modeli kullanılacak, ancak bazı iddialar ise modelin bünyesinde MediaTek’e ait bir SoC barındırabileceğini de söylemekte.
Cihazda 4 GB / 6 GB olmak üzere iki farklı bellek çeşidi ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh değerinde bir batarya bulunacak. Maksimum depolama için 128 GB öngörülen cihaz, bünyesinde 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 9 megapiksel geniş açılı lens, 5 megapiksel makro lensi ve 2 megapiksellik derinlik sensörü barındıracak.