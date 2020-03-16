Huawei P40 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı!

Huawei‘nin yaklaşan P40 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Tek bir görüntüde Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition‘ın bütün renk seçenekleri yayınlandı. P40 Lite ve P40 Lite E ise zaten geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

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Huawei P40 serisi hangi renk seçenekleriyle gelecek?

İlk bakışta elimizdeki görselde tüm telefonlar aynı görünüyor. Fakat cihazların farklı boyutlarda olması ve arka taraftaki kamera sayıları ile telefonları birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Huawei P40 periskop kamerası olmayan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. P40 Pro ise periskop kamerası bulunan dörtlü bi kamera kurulumuna sahip iken P40 Pro Premium Edition beşli kamera düzenine sahip olacak.

Bunlar haricinde P40 Pro Premium Edition‘da cam yerine seramik bir malzeme kullanılacağına dair söylentiler mevcut. Cihaz, renk seçeneği olarak ise siyah ve beyaz renkte olacak gibi gözüküyor.

P40 ve P40 Pro, gümüş, gri, turuncu, siyah ve mavi renk seçenekleri ile birlikte gelecek. Tabii ki bir Huawei klasiği olarak renk seçenekleri bu kadar sade bir isimlendirme ile sunulmayacaktır.

Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisi olan P40 serisi, tamamen yenilenmiş kameralarıyla (daha büyük sensörler, daha iyi zoom kabiliyeti ile), Kirin 990 5G yonga seti ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED ekranı ile 26 Mart tarihinde duyurulacak.