Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı!
Huawei‘nin yaklaşan P40 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Tek bir görüntüde Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition‘ın bütün renk seçenekleri yayınlandı. P40 Lite ve P40 Lite E ise zaten geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
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Huawei P40 serisi hangi renk seçenekleriyle gelecek?
İlk bakışta elimizdeki görselde tüm telefonlar aynı görünüyor. Fakat cihazların farklı boyutlarda olması ve arka taraftaki kamera sayıları ile telefonları birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Huawei P40 periskop kamerası olmayan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. P40 Pro ise periskop kamerası bulunan dörtlü bi kamera kurulumuna sahip iken P40 Pro Premium Edition beşli kamera düzenine sahip olacak.
Bunlar haricinde P40 Pro Premium Edition‘da cam yerine seramik bir malzeme kullanılacağına dair söylentiler mevcut. Cihaz, renk seçeneği olarak ise siyah ve beyaz renkte olacak gibi gözüküyor.
P40 ve P40 Pro, gümüş, gri, turuncu, siyah ve mavi renk seçenekleri ile birlikte gelecek. Tabii ki bir Huawei klasiği olarak renk seçenekleri bu kadar sade bir isimlendirme ile sunulmayacaktır.
Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisi olan P40 serisi, tamamen yenilenmiş kameralarıyla (daha büyük sensörler, daha iyi zoom kabiliyeti ile), Kirin 990 5G yonga seti ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED ekranı ile 26 Mart tarihinde duyurulacak.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 modelinin ilk görüntüleri sızdırıldı
Bugün paylaşılan Meizu markalı bir cihaza ait fotoğrafların, markanın yeni amiral gemisi olacak olan Meizu 17 olduğu düşünülüyor. Fotoğraflara göre ince çerçeveli ve sağ üst köşede kamera deliği bulunan bir tasarımla karşılaşacağız.
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Meizu 17 modeline ait olduğunu düşündüğümüz görsellere göz atalım
Bizce 17 modelinde ekran tarafında uygulanmaya çalışılan tasarımın en güzel detayı, kamera deliğinin çevresine konumlandırılmış olan batarya göstergesi. Kameranın etrafındaki yeşil çerçeveden bataryanızın mevcut doluluk düzeyini görebilmeniz mümkün. Ufak ama şık bir detay olmuş. Ayrıca tahmin ettiğimiz üzere yandaki sayısal batarya göstergesini (80 yazan) kapatmanız da mümkün. Böylece ekranda daha fazla alan kazanabileceksiniz. Ayrıca ön tarafta ince çerçevelerle zarif ve şık bir tasarım yakalanmış diyebiliriz.
Daha önce de duyurulduğu kadarıyla; bir aksilik olmazsa Meizu 17 modeli, 5G desteği ile beraber, Nisan ayında satışa sunulacak. Ayrıca Meizu yetkilileri merakla beklenen bu cihazın bütün aksiliklere rağmen en kısa sürede satışa çıkarılacağını belirttiler. Cihazda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve Snapdragon X55 5G çipi bulunması bekleniyor. Cihazda Wi-Fi 6 desteği de olacak.
Akıllı Telefonlar
Realme 6i, özellikleriyle birlikte doğrulandı!
Realme 6i, resmi olarak 17 Mart tarihinde açıklanacak. Şirket bu akıllı telefonun Helio G80 SoC ile geleceğini açıklamıştı. Şimdi ise elimizde yeni bilgiler var. Bunların başlıcaları cihazın 48 MP ana kamera ve dörtlü kamera dizilimi ile geleceği yönünde. Ayrıca cihazda 18W değerinde hızlı şarj da bulunacak.
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Realme 6i hakkında başka neler biliyoruz?
Bugün, Realme 6i‘nin 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağını öğrendik. Ayrıca daha önce paylaşılan bir teaserdan, cihazın bir USB-C portu üzerinden şarj edileceği açıklanmıştı. Realme 6i, önceki versiyonu olan Realme i5 den farklı olarak ön kamera konusunda yükseltmeye gitmiş. 5i modelinde bulunan 8 MP ön kamera yerine bu sefer 16 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılacak.
Bununla birlikte firma bu sefer, Realme 6 ve 6 Pro versiyonlarında kullanılan ekranın sol üst köşesindeki delme deliği yerine, su damlası çentikli bir tasarıma gitmiş. Hem tasarımsal anlamda hem de donanımsal anlamda cihazda bir takım değişiklikler gerçekleşmiş durumda.
Elimize ulaşan görselleri incelediğimizde Realme 6i‘nin sağ tarafta, Realme 6 ve 6 Pro gibi yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu için bir girintiye sahip olmadığı gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde 6i için canlı bir görüntü ortaya çıkmıştı. Orada paylaşılan görselde parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafındaydı. Fakat resmi olarak şirket bunu teyit etmedi.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!
26 Mart‘ta gelecek olan Huawei P40 Pro 5G, Geekbench‘ten geçti ve süreçteki önemli özellikleri onaylandı. Ayrıca tekli ve çoklu çekirdek skorları da belli oldu. ELS-NX9 model kodlu P40 Pro 5G, Android 10 ile kutudan çıkacak ve 8 GB RAM‘e sahip olacak. Yine de henüz onaylanmamış başka RAM seçenekleri de olacak.
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Huawei P40 Pro 5G, Geekbench skorları nasıl değerlendirildi?
Geekbench, P40 Pro 5G‘ye güç veren yonga setinin adını açığa çıkarmaz. Ancak şirketin Mate 30 serisine ve Mate Xs katlanabilir akıllı telefonuna baktığımızda bu cihazın yonga seti olarak Kirin 990 SoC‘ye sahip olacağını tahmin ediyoruz. Geekbench testi P40 Pro 5G ile Mate 30 Pro arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Mate 30 Pro, bu testten 754 tekli çekirdek ve 2847 çoklu çekirdek puanı almıştı. Aynı şekilde yapılan test ayarları ve cihazların skorları karşılaştırılmalı.
Geekbench testine göre Huawei P40 Pro 5G, 776 tekli çekirdek skoruna ve 3182 çoklu çekirdek skoruna sahip. Ayrıca yonga setinin taban frekansı ise 1.95 GHz olarak açıklandı.
P40 Pro 5G‘nin yanı sıra, Huawei‘nin iki akıllı telefonu daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu telefonlar vanilya P40 sürümü ve P40 Premium Edition olarak biliniyor. Premium Edition için arka tarafta beşli bir kamera kurulumu olduğu söyleniyor.
P40 serisinin resmi olarak açıklanmasına bir haftadan fazla var. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkında daha fazla şey duymayı bekliyoruz.