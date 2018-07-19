Fujifilm XF10 duyuruldu!

Fujifilm XF10 modeli firmanın X-Kompakt serisi modellerinin yeni üyesi olarak tanıtıldı. Cihazın satış tarihi ve satış fiyatına da açıklanan özellikleri arasında yer verildi.

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Fujifilm XF10 bizlere neler sunuyor?

XF10 24.2 Megapixel APS-C sensörlü, 28 mm sabit odak Fujinon prime lensli, SD kart ve batarya takılı hali ile 280g ağırlığa sahip bir model.

Dijital fotoğrafçılıkta kompakt sınıfa ilginin artmasının yegane sebebi taşınabilirlik ve hareket özgürlüğü olsa gerek. XF10 modeli de bu noktada aynı serinin eski modeli olan X70’e göre %18 hafifletilmiş. XF10 modelinin X70’ten ayrılan tek yanı ağırlık değil tabi, aynı zamanda sensör teknolojisinde de farklılığa gidilmiş. X70 modeli 16.3 Megapixel X-Trans CFA teknolojisine sahip bir APS-C sensöre sahipti fakat, XF10 modelinde 24.2 Megapixel çözünürlüğünde “Bayer Filtresi” adıyla da fotoğrafçılıkta bilinen Bayer CFA sistemli bir APS-C sensör kullanılmış.

Fujifilm XF10 100 ila 51,200 ISO aralığına genişletilmiş. Fotoğraf makinesinin tanıtımında her ne kadar 4K video çektiği vurgulansa da 4K videoda 15p üstü çekimlere çıkamıyor ki bu da 4K çekim yapmanın cazibesini bir yerde ortadan kaldırıyor. XF10’da 3 inç dokunmatik ekran olmasına karşın yerleşik bir elektronik vizöre sahip değil.

“Kare Mod” özelliği!

Fujifilm XF10’nun tanıtımında üstünde durulan bir başka konu ise “KARE MOD” kipi. Ekranda yer alacak olan ve tek tıklama ile 1:1 formatında fotoğraf çekmenize olanak tanıyacak özelliğin, Instagram ve 1:1 fotoğraf destekleyen sosyal medya ağlarının tümü ile uyumlu olacağı yapılan açıklamada dile getirildi.

Fujifilm XF10’un fiyatı ve çıkış tarihi!

Fujifilm Türkiye resmi satış mağazasının online sayfasında listelenen ürünün Ağustos ayında satışa sunulması planlanıyor ve şimdilik 2499 TL satış etiketine sahip.