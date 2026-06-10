Otomotiv devi Tesla, Türkiye pazarındaki satış grafiklerini yukarı taşımak amacıyla yeni bir finansal hamle gerçekleştirdi. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Türkiye’deki kullanıcılar için takas (trade-in) programını resmi olarak başlattığını açıkladı.

Takas Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Bu sistemle birlikte, mevcut otomobilini elden çıkarmak isteyen sürücüler, marka ayrımı olmaksızın araçlarını Tesla’ya vererek yeni bir Model Y sipariş edebilecek. Sistem üzerinden alınacak fiyat teklifiyle yeni Model Y alımı kolaylaşacak.

Tesla’nın devreye aldığı bu yeni takas modeli, yüksek kredi faizleri ve nakit erişimi sıkıntısı yaşanan bir dönemde tüketiciye alternatif bir satın alma kolaylığı sunmayı amaçlıyor.

Takas Süreci Tamamen Dijital

Takas süreci tamamen dijital ortamda başlıyor. Kullanıcılar, mevcut araçlarının bilgilerini sisteme girerek tahmini bir nakit değerleme alıyor. Söz konusu teklifin onaylanmasının ardından, araç belirlenen teslimat noktalarında fiziki kontrolden geçiyor ve nihai tutar yeni araç alımında peşinat olarak mahsup ediliyor.

Sistem aktif edildiğinde, mevcut içten yanmalı (benzinli, dizel) ya da elektrikli aracınızı doğrudan Tesla’ya teslim edebileceksiniz. Aracınız ekspertizden geçecek, belirlenen değeri ise yeni bir Tesla modeli satın alırken peşinat veya indirim olarak faturanızdan düşülecek.

Tesla Ticaret Sicilinde Radical Değişiklik

Yeni faaliyet metninde en çok dikkat çeken ve tüketiciyi doğrudan ilgilendiren madde ikinci el araç ticareti ve takas yetkisi oldu. Şirketin amaç ve konusu kapsamına; araç alım satımı, ikinci el işlemleri, ekspertiz hizmetleri ve takas faaliyetleri açıkça eklendi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan ilana göre, bu durum, Tesla’nın birçok ülkede başarıyla uyguladığı “Trade-In” sisteminin Türkiye’de de devreye alınabilmesinin önünü açıyor. Tesla ayrıca ekspertiz hizmeti gibi diğer hizmetleri de sunacağını açıkladı.

Neden Bu Sistem Türkiye’ye Geliyor?

Tesla Türkiye’deki pazar payını artırmak isteyen şirket, marka sınırı olmaksızın eski araçları takasla kabul etmeye başladı. Bu hamle, özellikle yüksek kredi faizleri nedeniyle elektrikli araç satın alımında zorluk yaşayan tüketicilere alternatif bir yol sunuyor.

Sistemin getirdiği avantajlar arasında adil ve şeffaf fiyatlandırma, garanti kapsamında yeni Tesla garantisi, hızlı teslimat ve bütünleşik hizmet kalitesi bulunuyor. Takas işlemi ile birlikte yeni aldığınız Tesla, Tesla garantisiyle geliyor.