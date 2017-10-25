Fujifilm Yeni Kare Formatındaki Filmi İçin Mobil Yazıcı Duyurdu

Fujifilm bu yaz duyurduğu yeni Instax SQ10 fotoğraf makinesi ile beraber bir de yeni kare şeklinde Instax filmlerini duyurmuştu.

Fujifilm yeni kamera modeli ve yeni filmleri ile kullanılabilecek bir de kablosuz yazıcı duyurdu. Şirketin bugün duyurduğu Instax Share SP-3 yazıcısı,üçüncü nesil kablosuz yazıcısı olacak. Şirket ilk kablosuz yazısıcısını 2014 yılında düzenlenen CES etkinliğinde duyurmuştu.

Instax Share SP-3 geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve Instax Mini filmlerle kullanılan SP-2 ile aynı çalışma mantığına sahip. Yazıcı 10 saniye gibi kısa bir sürede fotoğraf basabiliyor. Ayrıca farklı telefonlardan ya da Facebook veya Instagram gibi uygulamaların içinden direkt olarak fotoğraf basabiliyor. Instax Share SP-3, Kasım ayı başında, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile 199$’dan satışa çıkacak.