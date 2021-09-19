Solana Tabanlı Projelerde Önemli Yükselişler

Solana tabanlı merkeziyetsiz finans projeleri özellikle son zamanlarda önemli yükselişler gösteriyor. Solana’nın yaşadığı artışlarla beraber Solana tabanlı projeler de aslında iyi performans gösteriyorlar. Ancak Solana ağında son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli kripto paraların halka arzlarında (IDO) gösterdiği performanslar fazlasıyla dikkat çekiyor.

Solana, geçen ayın başından beri neredeyse 1 aylık süreçte %600’den fazla artış yaşadı. Solana ile birlikte Solana blok zinciri üzerinde kurulu kripto paralar da önemli yükselişler gösterdi. Ancak bu yükselişler, Eylül ayının ikinci yarısına girmemizle birlikte yavaşlamış gözüküyor. Her ne kadar blok zincirinin kurucusu Solana, toplam market hacminde ilk 10 kripto para arasındaki yerini sağlamlaştırmış olsa da yatırımcıların dikkati, artık hızlı blok zinciri, düşük ağ ücretleri gibi cazip etkenlerden başka bir yöne doğru kayıyor.

Solana ağı üzerinde kurulmuş merkeziyetsiz finans protokolleri yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu platformlara gelen yatırımlar o kadar arttı ki blok zinciri bu ilgiyi daha fazla yönetemeyerek çeşitli sorunlar yaşattı. Grape Protocol isimli projeyi satın alabilmek için bot hesapların Solana ağına hücüm etmesinin ardından Solana blok zinciri kapandı ve 17 saat kapalı kaldı.

Solana ağı üzerinde kurulan kripto paraların halka arzları (IDO) sonrasında yaşadığı büyük yükselişler dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla bu projelere biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Peki bu projeler neler, ne kadar para topluyorlar ve kimler tarafından fonlanıyorlar?

Yeni Solana Tabanlı Projeler

Solana blok zincirinde son zamanlarda halka arzı (IDO) gerçekleştirilen ilk kripto para Grape Protocol oluyor. Grape Protocol, Solana’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Raydium üzerinden halka satışı gerçekleştirildi. Ancak satın alımlarının yapılması için çok sayıda bot hesap kullanılınca Solana ağı bir süreliğine kapanmak durumunda kaldı. Tüm bu olaylar sebebiyle de Grape Protocol halka arzında ancak 600,000 dolar toplayabildi.

Grape Network, Discord, Telegram ve yakında Twitter gibi platformları bağlayarak merkeziyetsiz toplulukların Solana üzerinde koordine olmasını sağlıyor ve kullanıcılarını kripto paralarla ödüllendiriyor. Tüm sistemler protokolün tokenı GRAPE ile güçlendiriliyor.

Dikkat çeken diğer bir Solana projesi ise Parrot Protocol oluyor. Parrot Protocol, satışa açılışında Sino Global Capital, Alameda Research ve QTUM VC gibi yatırımcı firmalardan 69 milyon dolar gibi bir fon topladı. Parrot, Ethereum ağı üzerindeki Maker protokole benzer şekilde bir velayetsiz borçlandırma ve merkeziyetsiz alım satım platformu olarak çalışıyor.

Parrot, algoritmik sabit kripto para PAI tarafından da kısmi olarak destekleniyor. Halka arzında Parrot, kendi yerel tokenı PRT’yi satışa sundu. Parrot, PRT yatırımcılarına protokolün nasıl çalışacağı ve Solana üzerinde kazandıracağı gelir oranları ile ilgili konularda oy kullanma hakkı sunuyor.

Grape ve Parrot gibi bir çok proje de Solana launchpad platformları Solanium, Boca Chica ve Solstarter üzerinden halka arz edilecek. Örneğin bugün Solanium üzerinden beyaz listedeki kullanıcılara özel, MatrixETF isimli, merkeziyetsiz ETF platform projesi satışa açıldı.

16 Eylül tarihinde borçlandırma protokolü Larix, Solana üzerinde kullanıma açıldı. Ve 15 Eylül’den 17 Eylül’e kadar Larix üzerinde kilitlenen miktarın değeri 1.7 milyon dolardan 119 milyon dolara kadar fırladı. Larix protokolü, Solana, Huobi Global ve Polygon tarafından destekleniyor.

Flippies ismindeki NFT penguen koleksiyonu da geçtiğimiz günlerde Solanium üzerinden satışa açıldı ve kısa sürede tükendi. NFT’lerin dağıtımı da 21 Eylül’de gerçekleştirilecek. Contrastive isimli generatif yapay zeka sanat serisi de Solana blok zincirinde iki gün içerisinde hayatına başlayacak.

Solana blok zinciri çok sayıda ve farklı alanlardaki bir çok proje ile zenginliğini arttırıyor. Bu projeler sayesinde de Solana değerini hergeçen gün arttırarak kripto paralar arasındaki yerini güçlendiriyor. Kısa süre öncesinde ilk 10 kripto para arasına giren SOL, geçtiğimiz günlerde XRP’yi de geçerek 6. sıraya yerleşmişti. Şu an ise XRP’nin az farkla gerisinde 7. sıradaki yerini oldukça sağlamlaştırmış durumda.