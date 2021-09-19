Kripto Para
Solana Tabanlı Projelerde Önemli Yükselişler
Solana tabanlı merkeziyetsiz finans projeleri özellikle son zamanlarda önemli yükselişler gösteriyor. Solana’nın yaşadığı artışlarla beraber Solana tabanlı projeler de aslında iyi performans gösteriyorlar. Ancak Solana ağında son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli kripto paraların halka arzlarında (IDO) gösterdiği performanslar fazlasıyla dikkat çekiyor.
Solana, geçen ayın başından beri neredeyse 1 aylık süreçte %600’den fazla artış yaşadı. Solana ile birlikte Solana blok zinciri üzerinde kurulu kripto paralar da önemli yükselişler gösterdi. Ancak bu yükselişler, Eylül ayının ikinci yarısına girmemizle birlikte yavaşlamış gözüküyor. Her ne kadar blok zincirinin kurucusu Solana, toplam market hacminde ilk 10 kripto para arasındaki yerini sağlamlaştırmış olsa da yatırımcıların dikkati, artık hızlı blok zinciri, düşük ağ ücretleri gibi cazip etkenlerden başka bir yöne doğru kayıyor.
Solana ağı üzerinde kurulmuş merkeziyetsiz finans protokolleri yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu platformlara gelen yatırımlar o kadar arttı ki blok zinciri bu ilgiyi daha fazla yönetemeyerek çeşitli sorunlar yaşattı. Grape Protocol isimli projeyi satın alabilmek için bot hesapların Solana ağına hücüm etmesinin ardından Solana blok zinciri kapandı ve 17 saat kapalı kaldı.
Solana ağı üzerinde kurulan kripto paraların halka arzları (IDO) sonrasında yaşadığı büyük yükselişler dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla bu projelere biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Peki bu projeler neler, ne kadar para topluyorlar ve kimler tarafından fonlanıyorlar?
Yeni Solana Tabanlı Projeler
Solana blok zincirinde son zamanlarda halka arzı (IDO) gerçekleştirilen ilk kripto para Grape Protocol oluyor. Grape Protocol, Solana’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Raydium üzerinden halka satışı gerçekleştirildi. Ancak satın alımlarının yapılması için çok sayıda bot hesap kullanılınca Solana ağı bir süreliğine kapanmak durumunda kaldı. Tüm bu olaylar sebebiyle de Grape Protocol halka arzında ancak 600,000 dolar toplayabildi.
Grape Network, Discord, Telegram ve yakında Twitter gibi platformları bağlayarak merkeziyetsiz toplulukların Solana üzerinde koordine olmasını sağlıyor ve kullanıcılarını kripto paralarla ödüllendiriyor. Tüm sistemler protokolün tokenı GRAPE ile güçlendiriliyor.
Dikkat çeken diğer bir Solana projesi ise Parrot Protocol oluyor. Parrot Protocol, satışa açılışında Sino Global Capital, Alameda Research ve QTUM VC gibi yatırımcı firmalardan 69 milyon dolar gibi bir fon topladı. Parrot, Ethereum ağı üzerindeki Maker protokole benzer şekilde bir velayetsiz borçlandırma ve merkeziyetsiz alım satım platformu olarak çalışıyor.
Parrot, algoritmik sabit kripto para PAI tarafından da kısmi olarak destekleniyor. Halka arzında Parrot, kendi yerel tokenı PRT’yi satışa sundu. Parrot, PRT yatırımcılarına protokolün nasıl çalışacağı ve Solana üzerinde kazandıracağı gelir oranları ile ilgili konularda oy kullanma hakkı sunuyor.
Grape ve Parrot gibi bir çok proje de Solana launchpad platformları Solanium, Boca Chica ve Solstarter üzerinden halka arz edilecek. Örneğin bugün Solanium üzerinden beyaz listedeki kullanıcılara özel, MatrixETF isimli, merkeziyetsiz ETF platform projesi satışa açıldı.
16 Eylül tarihinde borçlandırma protokolü Larix, Solana üzerinde kullanıma açıldı. Ve 15 Eylül’den 17 Eylül’e kadar Larix üzerinde kilitlenen miktarın değeri 1.7 milyon dolardan 119 milyon dolara kadar fırladı. Larix protokolü, Solana, Huobi Global ve Polygon tarafından destekleniyor.
Flippies ismindeki NFT penguen koleksiyonu da geçtiğimiz günlerde Solanium üzerinden satışa açıldı ve kısa sürede tükendi. NFT’lerin dağıtımı da 21 Eylül’de gerçekleştirilecek. Contrastive isimli generatif yapay zeka sanat serisi de Solana blok zincirinde iki gün içerisinde hayatına başlayacak.
Solana blok zinciri çok sayıda ve farklı alanlardaki bir çok proje ile zenginliğini arttırıyor. Bu projeler sayesinde de Solana değerini hergeçen gün arttırarak kripto paralar arasındaki yerini güçlendiriyor. Kısa süre öncesinde ilk 10 kripto para arasına giren SOL, geçtiğimiz günlerde XRP’yi de geçerek 6. sıraya yerleşmişti. Şu an ise XRP’nin az farkla gerisinde 7. sıradaki yerini oldukça sağlamlaştırmış durumda.
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Kripto Para
Analiste Göre Bitcoin Yeni Zirvesini Ekim Ayında Kucaklayacak!
Bir uzman kripto para analisti, zincir üzerindeki verilerin stablecoinlerin Bitocin’e pompalanmaya başlamış olabileceğini gösterdiğinden, ekim ayında yeni ATH’nin muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi. Bitcoin zirvesi için ekim ayını işaret eden analiste göre bu düşüncenin sebebi ne?
Stablecoinlerin rezervlerinin düşmeye başlaması Bitcoin’in yeni bir koşu yaşamasına zemin hazırlıyor olabilir mi? CryptoQuant’ta bir analist tarafından açıklandığına göre, yüksek seviyelerde kaldıktan sonra, stablecoin rezervleri sonunda düşüşe geçti. Buna ve diğer birkaç göstergeye dayanarak stablecoin miktarı, ekim ayında Bitocin’i yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinde (ATH) görme ihtimalimizin yüksek olduğuna işaret ediyor.
Stablecoins değişim rezervi, borsalarda şu anda mevcut olan fiata bağlı madeni paraların toplam miktarını gösteren bir göstergedir. Metriğin değerindeki bir artış, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için nakit rezerv arzında bir artış olduğunu gösterebilir. Rezervin azalmaya başlaması, yatırımcıların değişken piyasalara girmek istedikleri ve bunu yapmak için bu paraları değiştirdikleri anlamına gelebilir. Kişisel cüzdanlara veya fiata yapılan büyük para çekme işlemleri de göstergede bir düşüş olarak ortaya çıkacaktır.
Aşağıdaki grafik, stablecoin değişim rezervinin değerinin son zamanlarda nasıl değiştiğini göstermektedir:
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Grafiğin gösterdiği gibi, stablecoin rezervinin değeri kısa süre önce yeni zirveler yaptı. Bu, yatırımcıların değişken piyasalara girmeyi beklerken, itibari paraya bağlı bu paraların borsalarda nasıl biriktiğini gösteriyor. Şu anda gösterge aşağı doğru dönmeye başlamış gibi görünüyor. Son zamanlarda metrikle ilgili eğilim, böyle bir düşüş olduğunda bu paralar kripto para birimine pompalanırken BTC fiyatının yükselmesi şeklinde.
Ayrıca, grafikte Bitcoin Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve stokastik RSI olmak üzere iki gösterge daha var. RSI, kripto paranın aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı satın alındığını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü kullanır. Göstergenin düşük değerleri BTC’nin şu anda aşırı satıldığını gösterirken, daha yüksek değerler aşırı satın alındığını gösterebilir.
Analist, RSI’ın oldukça düşük değerlere düştüğü bölgelere işaret ederek dipleri işaret ediyor. Buna ve stablecoin rezervine dayanarak, Bitcoin’in şu anda dibe vurduğu için bir sonraki seviyeye geçmesi gerektiğini ve böylece ekim ayında yeni bir zirvenin görülebileceğini (ATH) düşünüyor.
Lider kripto para biriminin fiyatı yazı sırasında 48,445 dolar seviyesinden işlem görüyor. 50 bin dolar seviyesini yeniden aşmak için mücadele eden lider kripto para, yaşadığı düşüşün ardından son 1 haftada %5,97 değerlendi.
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Kripto Para
NFT Pazar Yeri OpenSea Mobil Uygulama Başlattığını Duyurdu!
NFT çılgınlığının önde gelen pazar yerlerinden olan OpenSea, mobil uygulama çıkardığını duyurdu. Platformun resmi YouTube kanalından yayınlanan bir videoya göre OpenSea, iOS ve Android kullanıcıları için bir mobil uygulama başlattı.
Tanıtılan uygulama ile beraber kullanıcılar OpenSea profillerine bağlanabilecek ve yeni eserler keşfedebilecek. Ayrıca kullanıcılar, çalışmalarını favorilere kaydedip eser aramalarını çeşitli şekillerde filtreleyerek gerçekleştirebilecek. Bunların yanında kullanıcılar NFT koleksiyonlarının istatistiklerini görüntüleyebilecek ve özel sürümlere bağlantılar da alabilecek.
OpenSea mobil uygulamasının duyurusu şu an için platformun resmi Twitter hesaplarından yayınlanmış değil. OpenSea’nin bir mobil uygulamayı piyasaya sürmesi ile ilgili ortaya çıkan bu yeni haber, platformun ürün başkanı Nate Chastain’in site üzerinde içeriden bilgi kullanarak ticaret yaptığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından yaşanan hareketleri gelişmelerden sonra geldi.
Neler Olmuştu?
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etmişti. Bir Twitter kullanıcısının OpenSea ürün yöneticisinin platformda henüz satışa çıkmamış NFT’leri satın alıp, satışa çıkmasının ardından yüksek kârla sattığı iddialarının ardından platforma yönelik pek çok eleştiri gelmiş, OpenSea tarafından yapılan açıklamada ise platform olarak büyük hayal kırıklığı yaşadıkları belirtilmişti.
Öte yandan OpenSea, işlem hacminde pazarın büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ağustos ayında işlem hacminde 1 milyar doları açan ilk platform olmuştu. Şu anda elde edilen verilere göre de eylül ayı NFT işlem hacminin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.
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Solana Tabanlı Projelerde Önemli Yükselişler
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