FTX, Riot Games ile 7 yıllık anlaşma imzaladı!

Kripto para borsası FTX, popüler MOBA türü bilgisayar oyunu League of Legends’ın (LOL) yapımcısı Riot Games ile 7 yıllık anlaşma imzaladı. ABD merkezli dev kripto para borsası, yaptığı bu yeni anlaşma ile e-spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Popüler kripto para borsası FTX, e-spor ve kripto para piyasasını birleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Team Solo Mid (TSM) ile 10 yıllık ortaklık kurduğunu açıklayan borsa şimdi de Riot Games ile ortaklığını duyurdu. İkili arasındaki anlaşma 7 yıl sürecek ve FTX, League of Legends Championship Series (LCS) ekinliğinde sponsor olacak. Kurulan ortaklık, FTX’in logosunun Kuzey Amerika’nın oyun için önde gelen turnuvası olan The League Championship Series (LCS) sırasında belirgin bir şekilde görüntüleneceği anlamına geliyor. Anlaşmaya göre FTX logosu LCS turnuvalarında oyunun belirli yerlerinde konumlanacak.

FTX sponsorluğu, bu hafta sonundan itibaren birçok LCS yayınını kapsayacak. Oyuncu net değeri, toplam takım altın ve altın grafikleri, oyun içi istatistiklerin yanında FTX markasını da içerecek.

Riot Games, yapılan ortaklık karşılığında alacağı rakamı net bir şekilde açıklamadı ancak tarihinin en büyük anlaşması olduğunu ifade etti. Ayrıca Riot Games e-spor yöneticilerinden olan Chris Greeley, ortaklık ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“FTX ile ortaklığımız, kripto para borsası sponsorları konusundaki lig genelindeki duruşumuzu değiştirmiyor. FTX ile LCS aktivasyonları, kripto para reklamcılığını sınırlayan bölgelerde gerektiğinde yayından kaldırılabilir. FTX giyim veya diğer dijital olmayan aktivasyonlarda bir sponsor değildir.”

Verilere göre, League of Legends son dört ayın her birinde 120 milyondan fazla aktif aylık kullanıcıya sahipti ve bu onu dünyanın en popüler oyunlarından biri haline getirdi. Böylesine büyük bir kitleye hitap eden oyun, kripto para sektörünün daha geniş kullanıcı alanına yayılması ve sektörün benimsenmesi açısından büyük katkılar sağlayabilir.