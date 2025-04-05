Teknoloji dünyasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Bir yazılım mühendisinin istifası, Microsoft ciddi bir tartışmayı tetikledi. Şirketin yapay zeka politikaları yeniden sorgulanırken, bu ayrılık gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Peki, Microsoft mühendisini bu karara iten neydi?

Microsoft mühendisinden çarpıcı istifa açıklaması geldi!

Microsoft yapay zeka alanında çalışan bir yazılım mühendisi, yöneticilerine gönderdiği e-postada istifasını duyurdu. Mühendis, “Burada çalışarak hepimiz suç ortağıyız” ifadeleriyle şirketin politikalarını sert bir dille eleştirdi.

İddialara göre, şirketin İsrail’in askeri operasyonlarında yapay zeka desteği sağladığı belirtiliyor. Bu durum şirket içindeki bazı mühendislerde ve çalışanlarda büyük bir rahatsızlık yarattı.

Özellikle Yapay Zeka CEO’su Mustafa Suleyman’ın 50. yıl dönümü etkinliğinde hedef alınması dikkat çekti. Mühendis, etkinlik sırasında şirketin yapay zeka teknolojilerinin askeri amaçlarla kullanılmasına tepki gösterdi. Bu çıkış, şirket yönetiminde de yankı uyandırdı.

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Şirket daha önce de savunma sanayiiyle iş birlikleri nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Şirketin yapay zeka projeleri, etik sınırların aşılması tartışmalarını beraberinde getirirken, çalışanların da bu sürece karşı tepkileri artıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin yapay zeka projeleri etik sınırları zorluyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!