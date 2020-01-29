Foxconn, iPhone üretiminde Koronovirüs’ün etkisi olmayacağına açıkladı!

Foxconn, iPhone’a parça tedarik eden Çin merkezli şirketlerden biri. Dün, Çin’in şehirlerinden biri olan Hubei’de bulunan tesislerden birini ülkede yaşanan virüs krizi nedeniyle kapanması ihtimali basına yansımıştı.

İlginizi çekebilir: Koronavirüs, iPhone 9 ve AirPods üretimini etkileyebilir

Firma ise, bu dedikodulara cevap olarak bir açıklamada bulundu. Foxconn Huabi’de iPhone’a parça sevkiyatı yapan tesislerini kapatmayacağına dair söz verdi. Böylece, iPhone 9’un çıkış tarihi gecikebilir iddiaları da yalanlanmış oldu.

Açıklamanın devamında, Apple’ın ana tedarikçilerinden biri olan Foxconn’un süreci yakından takip ettiği ve firmaya olan yükümlülüklerini sürdüreceğini belirtti.

Foxconn’un üretim faaliyetlerinin büyük bir kısmı Wuhan’da bulunuyor. Koronavirüs ise Wuhan’da ortaya çıkan bir virüs olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında tesis için çok büyük riskler ortaya çıkarıyor. Daha önce de Foxconn için çalışanlarına yönelik yaptığı mobbing uygulamaları basına sızmıştı.

Tesis, şu an da Çin’de yeni yıl tatilleri olması nedeniyle faaliyette değil . Tüm işletmeler, standart çalışma saatlerine döndüğü zaman faaliyetlerini sürdürecek.

Apple, en son yaptığı açıklamalarda ilk çeyrekte geçen yıla oranla daha yüksek satış rakamlarına ulaştıklarını açıklamışlardı. Tim Cook, Reuters’a durumla ilgili demeçlerde bulundu: Durum hala belirsiz, hala çok fazla veri topluyoruz ve bunların kesinliğini tespit ediyoruz.