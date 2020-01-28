Apple
Koronavirüs, iPhone 9 ve AirPods üretimini etkileyebilir
Ölüm vakaları ile dünya gündeminden düşmeyen Koronavirüs tehlikesinin iPhone 9 ve i AirPods’un üretimini etkileyebileceği iddia edildi.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde tespit edilmeye devam eden koronavirüs tehlikesinin teknoloji üretim bantlarında olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle düşük saatlik çalışma ücretleri nedeniyle pek çok üreticinin fabrikalarını açtığı Çin’de, birçok üretim bandı bulunuyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Apple’da üretim bantlarını Çin’in Henan ve Guangdong eyaletlerine konumlandırmış durumda. Nikkei Asian Review aktardığı bilgilere göre 100’ün üzerinde vakanın bulunduğu Hubei bölgesine komşu olan Apple üretim hatlarının bu virüsten etkilenebileceği aktarılıyor. iPhone 9 (SE 2) ve yeni AirPods modellerinin üretiminin bu riskten dolayı yavaşlayabileceği aktarılırken, telefonun şubat ayında seri üretime geçilmesinin tahmin edildiği belirtiliyor. Apple tarafından haber ile ilgili henüz bir açıklama paylaşılmazken telefonunun satışına ise mart ayında başlanacağı öngörülmekte.
iPhone 9 tahmin edilen teknik özellikleri
4.7 inç boyutundaki iPhone 9’un tıpkı iPhone 11 serisinde olduğu gibi cam arka yüzeye sahip olduğu görülüyor. Bunun sebebinin ise telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olması olarak yorumlanıyor. Bunun yanı sıra Touch ID parmak izi okuma özelliği de beklenen model ile geri dönecek. Apple’ın A13 Bionic işlemcisi ile güncel iPhone modellerine eşit bir performans sunacak olan telefonda 3 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca likit kristal polimer (LCP) anten teknolojisi yerine karma anten tasarımı kullanılacağı, bunun da cihaz maliyetini düşüreceği belirtiliyor.
Apple
iOS 14 ve iPadOS 14 cihaz uyumluluk listesi sızdı!
iOS 14 ve iPadOS 14’ün hangi cihazlar tarafından destekleneceğine dair liste açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, Apple birçok cihaza sürüm desteğini vermeye devam edecek.
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Android telefon üreticilerinde olduğu gibi Apple’da kullanıcılarına olan itimatını sürdürmek için her sene akıllı telefonlarına güncelleme göndermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene verilen desteğin bu sene de aynı cihazlarla devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki yeni cihazlar eklendikçe liste genişliyor. Böylece iOS 13 alan tüm cihazların iOS 14’e de geçeceğini söylemek yanlış olmaz.
iOS 14 güncellemesini alacak cihazlar, tam liste!
- iPhone 11 Pro Max – Eylül 2019’da yayınlandı.
- iPhone 11 Pro – Eylül 2019’da yayınlandı.
- iPhone 11 – Eylül 2019’da yayınlandı.
- iPhone XR – Kasım 2018’de yayınlandı.
- iPhone XS Max – Eylül 2018’da yayınlandı.
- iPhone XS – Eylül 2018’da yayınlandı.
- iPhone X – Eylül 2017’da yayınlandı.
- iPhone 8 Plus – Eylül 2017’da yayınlandı.
- iPhone 8 – Eylül 2017’da yayınlandı.
- iPhone 7 Plus – Eylül 2016’da yayınlandı.
- iPhone 7 –Eylül 2016’da yayınlandı.
- iPhone SE – Mart 2016’da yayınlandı.
- iPhone 6s Plus – Eylül 2015’de yayınlandı.
- iPhone 6s – Eylül 2015’de yayınlandı.
- iPod Touch (7th generation) – Mayıs 2019’da yayınlandı.
Destek, hem iPhone 6s hem de SE’ye gelmesiyle kullanıcılarına büyük bir süpriz olacak. Eğer bir aksilik olmaz ise haziran ayındaki geliştirici etkinliğinde bu iki cihazı da listede görmüş olacağız.
Apple
Apple, Lightning bağlantısını bırakmamakta kararlı!
Avrupa Birliği, ortak bir şarj girişi standardı belirlemeleri konusunda akıllı telefon üreticilerine uzun süredir baskı uyguluyor. Çoğu marka bu süreçte USB-C girişini standart hale getirirken, Apple ise iPhone’larda Lightning bağlantısını kullanma konusunda kararlı gözüküyor.
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Apple: Lightning kablosunu bırakmak yarardan çok zarar getirecek!
Avrupa Parlamentosu, şarj girişi standartlaştırma işlemini sağlamak için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasa tasarısına göre, akıllı cihaz üreticileri belirli bir yasal süreden sonra tek tip şarj girişi kullanmak zorunda kalabilir. iPhone modellerinde Lightning bağlantısını kullandığı için durumdan en fazla etkilenecek marka olan Apple ise yasa tasarısına karşıtlığını dile getiriyor.
Avrupa Birliği’ne göre bu dönüşüm, çevre kirliliğini önleme konusunda yıllık olarak 13 milyon Euro’luk bir fayda sağlayacak. Konu ile ilgili bu hafta açıklama yayınlayan Apple ise ortaya çıkardığı tablo ile 1.5 milyar Euro maliyet oluşacağına dikkat çekiyor. Şarj girişini ortak hale getirmenin tüketiciler tarafında zorluk yaratacağını söyleyen marka, önerinin yasalaşması halinde sertifikasyon süreci için yeterli zaman olmadığına da vurgu yapıyor.
iPad Pro ve MacBook modellerinde kısmen USB-C standardına geçiş yapan Apple, iPhone serisinde ise kullanıcıların yıllardır beklediği değişikliği gerçekleştirmiyor. iPhone 11 Pro modelinde hızlı şarj için şarj aleti ucu USB-C’ye dönüştürülürken, telefona bağlantı ise yine Lightning girişiyle sağlanıyor. Görünüşe göre iPhone 12 serisinde de bu konu ile ilgili bir değişiklik yaşanmayacak.
Avrupa Komisyonu, hazırladığı yasa tasarısını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, belirli bir dönüşüm sürecinin ardından Avrupa’da satışa sunulacak bütün akıllı cihazlarda tek tip şarj girişinin bulunacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
iPhone 11 DxOMark performansı açıklandı!
iPhone 11 için bilimsel olarak kamera performanslarını sınayan DxOMark tarafından veriler açıklandı. Tüm istatistikleri, haberimizde derledik.
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Apple’ın yeni nesil akıllı telefon modelleri arasında giriş seviyesine konumlandırdığı iPhone 11 geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyuruldu. DxOMark, daha pahallı ve premium seviye akıllı telefon modeli olan iPhone 11 Pro’yu ilk olarak incelemiş ve kamera istatistiklerini resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunmuştu. Firmanın bu sene konumlandırdığı ekonomik sınıf cihazdaki anahtar özellikler 6.1 inç Liquid Retina HD ekran, Apple’ın A13 Bionic yonga seti, 64/128/256GB dahili hafıza seçenekleri ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık olarak sıralanabilir.
Kamera tarafına gelecek olursak, arka tarafta yer alan kamera kurulumunda çift sensör ve lens bulunuyor. Ana kamerada; 26mm lens boyutu, 13mm lens boyutuna sahip geniş açılı kamera sensörüyle konumlandırılmış. İki sensör de 12 MP çözünürlükle güçlendirilmiş. Ana kamerada, 1/2.55 odak açıklığı bulunurken, bu kamera çift pikselli PDAF otomatik fokus yapabiliyor.
DxOMark’ın gerçekleştirmiş olduğu testlerden çıkan sonuç yukarıdaki gibi oldu. Testlerden toplamda 109 puan alırken fotoğraf tarafında 112 video tarafında 101 puan alabildi. Sitenin açıkladığı detaylarda, iPhone’ların video ve fotoğraf performanslarında cihazların donanımıyla uyumlu istatistikler yakaladığı belirtildi. Aynı testlerde iPhone 11 Pro Max, 117 puan alırken, geçen seneki halefi iPhone Xs Max 106 puan almıştı. Tüm detaylara ulaşmak için buradaki linke gidip araştırmanın tümünü inceleyebilirsiniz.
iPhone 11 kamera özellikleri neler?
- Çift kameralı kurulum.
- 1/2.55 odak açıklığına sahip 12 MP kamera.
- Ultra geniş açı: f/2.4 odak açıklığına sahip 13mm lens boyutu.
- 5’li LED çift ton flaş.
- HDR (foto/panorama).
- 4K 2160@24/30/60fps HDR destekli video ve stereo ses kaydı.