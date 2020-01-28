Koronavirüs, iPhone 9 ve AirPods üretimini etkileyebilir

Ölüm vakaları ile dünya gündeminden düşmeyen Koronavirüs tehlikesinin iPhone 9 ve i AirPods’un üretimini etkileyebileceği iddia edildi.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde tespit edilmeye devam eden koronavirüs tehlikesinin teknoloji üretim bantlarında olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle düşük saatlik çalışma ücretleri nedeniyle pek çok üreticinin fabrikalarını açtığı Çin’de, birçok üretim bandı bulunuyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Apple’da üretim bantlarını Çin’in Henan ve Guangdong eyaletlerine konumlandırmış durumda. Nikkei Asian Review aktardığı bilgilere göre 100’ün üzerinde vakanın bulunduğu Hubei bölgesine komşu olan Apple üretim hatlarının bu virüsten etkilenebileceği aktarılıyor. iPhone 9 (SE 2) ve yeni AirPods modellerinin üretiminin bu riskten dolayı yavaşlayabileceği aktarılırken, telefonun şubat ayında seri üretime geçilmesinin tahmin edildiği belirtiliyor. Apple tarafından haber ile ilgili henüz bir açıklama paylaşılmazken telefonunun satışına ise mart ayında başlanacağı öngörülmekte.

iPhone 9 tahmin edilen teknik özellikleri

4.7 inç boyutundaki iPhone 9’un tıpkı iPhone 11 serisinde olduğu gibi cam arka yüzeye sahip olduğu görülüyor. Bunun sebebinin ise telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olması olarak yorumlanıyor. Bunun yanı sıra Touch ID parmak izi okuma özelliği de beklenen model ile geri dönecek. Apple’ın A13 Bionic işlemcisi ile güncel iPhone modellerine eşit bir performans sunacak olan telefonda 3 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca likit kristal polimer (LCP) anten teknolojisi yerine karma anten tasarımı kullanılacağı, bunun da cihaz maliyetini düşüreceği belirtiliyor.