Microsoft ücretsiz Forza Horizon 4 kodu dağıtıyor. Microsoft, 2024 yılının sonunda popüler yarış oyunu Forza Horizon 4‘ün satışını durduracağını ve Game Pass abonelik sisteminden kaldıracağını açıkladı. Bu karar, birçok oyuncu için büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Oyun mağazadan kaldırılmadan önce, Forza Horizon 4 ücretsiz kod jestiyle Microsoft oyuncuları sevindirdi. Forza Horizon 4 DLC satın alan oyuncular ücretsiz oyun kodu hediyesi alacak.

Forza Horizon 4 Ücretsiz Kod Nasıl Alınır?

Peki Forza Horizon 4 ücretsiz kod nasıl alınır? Eğer, 25 Haziran 2024’ten önce Forza Horizon 4’ün herhangi bir DLC’sini satın aldıysanız maillerinizi kontrol etmenizde fayda var. Bu tarihten önce DLC satın alan oyuncular ücretsiz oyun kodlarını e-posta yoluyla alabilecekler. Forza Horizon 4 ücretsiz kod, oyunun kaldırılma tarihinden sonra bile kullanıcıların oyuna erişim sağlamalarına olanak tanıyacak.

25 Haziran 2024 tarihi önemli, zira bu tarihten itibaren artık DLC’ler, yani indirilebilir içeriklerin hepsi mağazalardan kaldırıldı. Buna Steam de dahil. Bu nedenle, bu tarihten sonra DLC satın alarak ücretsiz kod alma şansınız yok. Eğer böyle bir düşünceniz varsa hiç yeltenmeyin.

Her ne kadar Microsoft Forza Horizon 4 ücretsiz kod jesti oyuncuların bir kısmının gönlünü alsa da, nispeten yeni sayılabilecek ve halen birçok oyuncusu olan bir oyunun bu şekilde terk edilmesi tepki çekti. Forza Horizon 4, açık dünya yarış oyunları sevenlerin gözdesi olan bir oyun ve mağazadan kaldırılacak olması üzücü.

Bununla birlikte, Microsoft’un bu kararı, oyunun yerine geçecek yeni ve geliştirilmiş oyunlar üzerinde çalışıldığına dair bir işaret olarak da değerlendirilebilir. Oyuncuların merakla beklediği bu yeni oyunlar, hem grafik hem de oynanış açısından daha üst seviyede deneyimler sunmayı vaat ediyor.

Eğer Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusunun cevabını da merak ediyorsanız, sizi bu konudaki içeriğimizi okumaya davet ediyoruz. Aşağıda içeriğin bağlantısını bulabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak? Dehşet indirim var!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Forza serisi için bu ne anlama geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!