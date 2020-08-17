Fortnite yüklü iPhone’lar eBay’de 10.000 dolara satılıyor

Geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan dava detaylarına göre Apple’ın, Epic Games’i, iOS içerisinde uygulama geliştirmeyi sağlayan araçlara erişimini durdurmakla ve geliştirici sözleşmesini iptal etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Geçen hafta yaşanan Fortnite’ın gizlice komisyonsuz bir ödeme seçeneğini oyun içerisine eklemesiyle, ciddi bir ses getiren ve Google Play Store’a da sıçrayan skandal devam ediyor. Yaşanan bu hadiseye karşılık Epic’e bir ceza vermek isteyen Apple, firmayı Fortnite’ın yeniden kuralları kapsayan bir oyun olmaması halinde, Unreal Engine’i de kapsayan yıkıcı bir yanıt vermekle tehdit etmiş. Epic tarafından yapılan açıklamada, Apple’ın iOS uygulamalarının dağıtımına yasa dışı kısıtlamalar getirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Apple tarafından Epic’e gönderilen bir postada, ihlallerin giderilmemesi halinde 28 Ağustos tarihinde Epic Games bünyesinde yer alan tüm uygulamalara geliştirici kiti desteğinin sonladırılacağı vurgulanmış.



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Bu durum sadece iOS içerisinde değil, Mac cihazlarda da Epic’in herhangi bir uygulamayı dağıtamamasını sağlayacak. Yani Apple bu hamleyle tüm ipleri eline almış olacak. Konu hakkında daha fazla yorumda bulunan Epic, Apple’ın eylemlerinin Fortnite kullanıcıları açısından onarılamayacak bir zarara sebep olacağını ve Unreal Engine’in geleceği için büyük bir felaket olacağını söylüyor. Henüz konu hakkında sadece Fortnite’ın ihlallerini düzeltmesi gerektiğini söyleyen Apple, son yaşanan olaylardan sonra sessiz kalmayı tercih etti.