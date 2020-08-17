Oyun
Fortnite yüklü iPhone’lar eBay’de 10.000 dolara satılıyor
Geçtiğimiz hafta Fortnite‘ın iOS ve Android uygulama mağazalarından çıkarılmasının ardından, eBay platformunda Fornite yüklü cihazlar absürt fiyatlardan satılmaya başlandı. Hatırlatsanız Epic Games, satın alınabilir içerikler için oyuna mağazaları devreden çıkaracak bir ödeme alt yapısı eklemişti. Bunun üzerine normalde satışlardan %30 oranında komisyon alan mağazalar, oyunu sistemlerinden kaldırmıştı.
İlginizi çekebilir: Bangood üzerinden gümrük vergisi iadesi alma rehberi
eBay’de Fornite yüklü iPhone satışları
Gelişmelerin ardından eBay platformunda içerisinde Fotnite‘ın yüklü olduğunu belirten başlıklarla birlikte abuk fiyatlara iPhone ve iPad modelleri satılmaya başlandı. Kontrol ettiğimizde 10.000 dolara varan fiyatlarla bu cihazlar satılmaya çalışıyor.
Bu arada Fortnite yüklü bir iOS cihazını fahiş fiyat vererek satın almak aslında çok da mantıklı bir karar değil. Zira her ne kadar oyun cihazda yüklü olsa da, yeni güncellemelerden mahrum olacak ve oyundaki yeni içerikler de oynanmayacak. O nedenle bu tarz fahiş fiyatlı satışlardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Yakın gelecekte Epic Games’in Apple’a açtığı dava sonrası oyunun tekrar mağazalara girip girmeyeceğini hep birlikte öğreneceğiz.
Apple
Apple’ın, Epic Games’i geliştirici sözleşmesi ile tehdit ettiği iddia edildi
Geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan dava detaylarına göre Apple’ın, Epic Games’i, iOS içerisinde uygulama geliştirmeyi sağlayan araçlara erişimini durdurmakla ve geliştirici sözleşmesini iptal etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Geçen hafta yaşanan Fortnite’ın gizlice komisyonsuz bir ödeme seçeneğini oyun içerisine eklemesiyle, ciddi bir ses getiren ve Google Play Store’a da sıçrayan skandal devam ediyor. Yaşanan bu hadiseye karşılık Epic’e bir ceza vermek isteyen Apple, firmayı Fortnite’ın yeniden kuralları kapsayan bir oyun olmaması halinde, Unreal Engine’i de kapsayan yıkıcı bir yanıt vermekle tehdit etmiş. Epic tarafından yapılan açıklamada, Apple’ın iOS uygulamalarının dağıtımına yasa dışı kısıtlamalar getirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Apple tarafından Epic’e gönderilen bir postada, ihlallerin giderilmemesi halinde 28 Ağustos tarihinde Epic Games bünyesinde yer alan tüm uygulamalara geliştirici kiti desteğinin sonladırılacağı vurgulanmış.
İlginizi çekebilir: Sherlock Holmes’un kardeşini konu alan Enola Holmes için ilk video geldi
Bu durum sadece iOS içerisinde değil, Mac cihazlarda da Epic’in herhangi bir uygulamayı dağıtamamasını sağlayacak. Yani Apple bu hamleyle tüm ipleri eline almış olacak. Konu hakkında daha fazla yorumda bulunan Epic, Apple’ın eylemlerinin Fortnite kullanıcıları açısından onarılamayacak bir zarara sebep olacağını ve Unreal Engine’in geleceği için büyük bir felaket olacağını söylüyor. Henüz konu hakkında sadece Fortnite’ın ihlallerini düzeltmesi gerektiğini söyleyen Apple, son yaşanan olaylardan sonra sessiz kalmayı tercih etti.
Oyun
A Total War Saga: Troy 7.5 milyon kişi tarafından ücretsiz alındı!
13 Ağustos Perşembe günü piyasaya çıkan ve Epic Games Store‘dan 24 saatliğine ücretsiz olarak dağıtıma sunulan A Total War Saga: Troy, 24 saatte 7.5 milyon kişi tarafından ücretsiz alındı.
İlginizi çekebilir: Banggood üzerinden gümrük vergisi iade alma rehberi
Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen A Total War Saga: Troy, Epic Games Store üzerinden 24 saatliğine ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Kullanıcılardan büyük ilgi gören strateji oyunu 7.5 milyon kişi tarafından ücretsiz olarak alındı. Oyunun geliştiricilerinden Creative Assembly‘nin önemli ismi Rob Bartholomew, beklentilerinin olumlu olduğunu ancak ulaşılan sayının beklentilerinin de çok üzerinde olduğunu söyledi. Epic ile çalışmaktan mutlu olduklarının altını çizen Bartholomew, türe aşina olanlar ve türe yeni başlayanların buluşabileceği oyunlarına oyuncuları davet etti.
A Total War Saga: Troy‘un şuanki fiyatı 215 TL. Bu fiyatta ve yeni çıkan bir oyunu ücretsiz dağıtan Epic, rekabeti de üst seviyeye taşıyacak gibi gözüküyor..
Genel
Corvette C8, GTA Online’a “Invetero Coquette D10” olarak geliyor!
2020 Corvette C8, hem Amerikan Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) hem de pandemi yüzünden sahip olunması zor olan bir araçtı. Fakat C8, GTA Online‘a Invetero Coquette D10 olarak geleceği için nefsimizi böyle köreltebileceğiz.
İlginizi çekebilir: 2021 Nissan Qashqai kamuflajlı olarak görüntülendi!
Bilindiği üzere GTA Online uzun süredir piyasada olmasına rağmen, çeşitli güncellemeler ile dikkatleri tekrar tekrar üzerine çekmeyi başarıyor. “Los Santos Summer Special” adındaki bu son güncellemedeki 15 adet yeni araçtan birisi ise Invetero Coquette D10, yani Corvette C8 olacak. Tabi ki araç direkt orijinal haliyle değil, ufak tefek detay farklılıklarıyla gelecek. Ayrıca söz konusu güncellemede F1 aracından esinlenilen Declasse DR1, Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Eclipse (Hızlı ve Öfkeli’deki Brian’ın yeşil Eclipse’i gibi olan) ve VW Golf gibi çok sevilen araçların da taklitleri yer alıyor.
Los Santos Summer Special güncellemesi, modifikasyon dükkanlarında yer alacak 15 adet arazi tipi, 30 adet yol tipi yeni jant setleri ve yeni lastik tasarımlarını da içeriyor.
“Koca güncelleme sırf bunları mı içeriyor yani?” fikri oluşmadan hemen devam edelim. RON Alternates Rüzgar Çiftliği‘nde Land Act Barajı‘ndaki türbinlerde bulunan, dokuz farklı yeni piste sahip yeni bir açık yarış serisi bulunuyor. Ayrıca lastik tiplerinin değiştirilebilmesi ve araç hasarı olduğundan kurallar da iyileştirildi. Örneğin bir yarışmacı yanlış yoldan gitmek veya parkuru kapatmak gibi bir harekette bulunduğu esnada diğer sürücülere “hayalet” olarak görünecek.
Ve son olarak yeni bir “Açık Yarış Oluşturucu” var. 60’tan fazla yeni yol çeşidi, padoklar ve pit alanı gibi elementler ile kendi özel pistlerinizi yaratabiliyorsunuz.
Kaynak: Carscoops