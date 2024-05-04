Türkiye’nin tanınmış oyun geliştiricilerinden biri olan Dora Özsoy, 2016 yılında kurduğu oyun şirketi Stratera Games’in kapanışını duyurdu. Özsoy, uzun süredir devam eden sorunlar nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı. Özsoy, şirketin kapanışına ilişkin detayları daha sonra paylaşacağını belirtti. Dora Özsoy oyun şirketi Stratera Games kapandı.

Dora Özsoy Oyun Şirketi Stratera Games Kapandı: İşte Özsoy’dan İlk Açıklamalar

Stratera Games, şu anda üç yeni oyun üzerinde çalışıyordu ancak şirkletin kapanması ile beraber doğal olarak bu oyunların geliştirilme sürecine de son verildi. Özsoy, yaşananların kendisini üzmediğini vurgularken, yeni dönemde ne tür adımlar atacaklarına dair bilgi vermedi. Sevilen isim, konu hakkında detaylı bir açıklamayı daha sonra yapacak gibi duruyor.

Stratera Games bünyesinde çalışanların geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özsoy, çalışanların Rogue Duck Türkiye adlı başka bir şirkette çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu kararın, çalışanların kariyerlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla alındığını ifade etti ve Stratera Games’in ekibine teşekkür etti.

Şirketin önemli oyunlarından biri olan Cardboard Town, son bir güncelleme alacak ancak bundan sonra desteklenmeyecek. Dora Özsoy, Cardboard Town’un oyuncularına teşekkür ederken, şirketin bundan sonraki adımlarını belirtmedi.

Özsoy’un Stratera Games’in kapanışı ile ilgili yapacağı detaylı açıklama merakla bekleniyor. Özsoy konu hakkında bir video çekerek takipçilerini bilgilendireek. Şirketin kapanışı, Türkiye’nin oyun endüstrisinde bazı değişikliklere yol açabilir ve oyuncular arasında da tartışmalara neden olabilir.

Daha önce tanınmış isimlerin oyun şirketi kurduklarına tanık olmuştuk. Enis Kirazoğlu gibi isimler bunun en yeni örneklerinden. Özsoy şimdilik Stratera Games girişimine veda etse de, ilerde neler olacağını merakla takip ediyoruz. Kendisine yeni dönemde başarılar diliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Stratera Games kapanma olayı sektörü nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!