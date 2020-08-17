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Banggood üzerinden gümrük vergisi iade alma rehberi
Banggood üzerinden yaptığınız alışverişlere ödediğiniz gümrük vergisi ve gümrük sunum ücreti gibi her türlü ek vergiyi, sitenin sunduğu bir hizmet sayesinde iade alabilirsiniz. Tüm detaylarıyla hazırladığımız bu rehberde, yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.
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Geçen yıldan beri uygulanan gümrük vergisi, yurt dışından alışveriş yapma devrini çoğu kişi için bitirdi veya zorlaştırdı. Alışverişlere çıkan ve kimi zaman ürünün kendi fiyatından daha pahalıya gelen ek vergiler, insanları yurt dışından alışveriş yapma fikrinden caydırıyor. İşte tüm bu zorlukların arasında, adeta sizi kızgın kumlardan serin sulara atlatacak bir alışveriş sitesi; Banggood.
Banggood, satın aldığınız ürünlere ödediğiniz toplam vergileri tamamen iade etmesiyle, kendisini diğer yurt dışı alışveriş sitelerinden ayırıyor. Biz ise, bu siteden yaptığınız alışverişlerde ödediğiniz vergileri geri alabilmenize yardımcı olacak kapsamlı bir rehber hazırladık.
Her şeyden önce bilmeniz gereken çok önemli bir detay var; Tarife Sigortası. Banggood aslında vergi iade etme özelliğini, kullanıcılara Tariff Insurance (Tarife Sigortası) adı altında ek bir ücretle satıyor. Dolayısıyla vergi iadesi alabilmek için bu sigortayı sipariş esnasında yaptırmış olmalısınız. Eğer Tariff Insurance seçeneğini işaretlemeden sipariş verdiyseniz ne yazık ki Banggood gümrük vergisini size iade etmiyor.
Banggood üzerinden vergi iadesi alma süreci
İlgili gereksinimi karşılıyorsanız, Banggood’la iletişime geçerek iade sürecini başlatalım. Bilgisayarınızdan veya akıllı telefonunuzdan bir internet tarayıcısı açıp, buradaki link üzerinden sitenin iletişim formuna ulaşmanız gerekiyor. Bu formda yaptığınız seçimlerin önemli olduğunu hatırlatalım. Tarife Sigortası ile ilgili iletişime geçeceğiniz için, “Question Type” kısmındaki ayarları da sırasıyla; Order&Tax – Insurances – Tariff Insurance olacak şekilde yapılandırmalısınız.
Ardından “Order number” kısmına sipariş numaranızı (kargo takip numaranızı değil), “Your Message” kısmına ise vergi iadesi almak istediğinizi yazmanız gerekiyor. İngilizce yazmanızda fayda var. Herhangi bir çeviri uygulamasından yararlanarak şu cümleyi yazabilirsiniz: “Ürünüm için gümrük vergisi ödedim ve iade talep ediyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim.”
Sonrasında ise “Image” kısmına, size gelen kargo paketindeki toplam vergi ücretinin yazdığı kısmın fotoğrafını çekip yüklemeniz gerekiyor. Paketteki gümrük sunum ücreti, damga vergisi, gümrük vergisi gibi kısımların tamamının görünmesinin önemli olduğunu ekleyelim.
“Email” kısmını ise değiştirmenize gerek yok, orada yazan mail adresinizin şifresini hatırladığınızdan ve içini açıp gelen mailleri görebildiğinizden emin olun. Çünkü Banggood sizinle bu mail adresi üzerinden iletişime geçecek. Tüm alanları doldurduktan sonra “Submit” butonuna basarak mailinizi gönderebilirsiniz.
Banggood’dan gelecek maillere nasıl yanıt vermeliyiz?
Bu aşamadan sonra Banggood, 24 saat içinde size mail yoluyla cevap veriyor. Gönderdikleri mailde kısaca, sizden gümrük müdürlüğünün verdiği makbuzu kendilerine göndermeniz isteniyor. Bu makbuzu almak için PTT şubesine veya başka bir yere gitmenize gerek yok; çünkü makbuzun kendisine gerek yok.
Onun yerine PTT’nin gönderi takip sayfasına girin ve siparişinize ait kargo takip numarasını ekleyerek, sağlanan verilere ulaşın. Bu sayfanın alt kısmında yer alan “YAZDIR” özelliğinden yardım alarak, gördüğünüz kargo süreci ile alakalı verileri PDF olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekiyor. İşte Banggood’a bu belgeyi göndereceğiz.
Kaydettiğiniz bu PDF dosyası ile birlikte kargo paketinin fotoğrafını, Banggood tarafından size gönderilen maili yanıtlayarak yollamanız gerekiyor. Yollarken şu cümleyi de ekleyebilirsiniz: “Gümrük müdürlüğü bana bu belgeleri verdi. Cevabınızı en kısa sürede bekliyorum.”
Maili yolladıktan kısa bir süre sonra yine Banggood size dönüş yapacak. Gelen dönüş mailinde kısaca; ödediğiniz vergi tutarının 3 iş günü içerisinde iade edileceği, ancak bankanıza bağlı olarak bu işlemin 7-14 gün sürebileceği yazıyor. Eğer hafta sonu bu işlemi yaptıysanız, kartınızın hesap özetine hafta içi yansıyabilir.
Ayrıca iadenin, ödediğiniz verginin toplamını kapsadığını ekleyelim. Hesap özetinizi kontrol ettiğinizde zaten bunu göreceksiniz.
Akıllı Telefon
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta | Tüm detayları ile Oppo deneyimi neler sunuyor?
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta geçiren Aydoğan’ın Samsung telefonlarından sonra Oppo cihazlarını neden sevdiğini ve artılarını anlatıyor.
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Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta
Bir seneyi aşkın süredir Samsung Galaxy S10+ kullanan Aydoğan, Oppo Find X2 ve Reno 3 koleksiyonu ile Oppo ile resmen tanışmasının ardından neden Oppo’yu sevdiğini, Reno 3 Pro ile tüm detayları ile aktarıyor.
Tasarımsal olarak şık ve oldukça hafif bir telefon olan Reno 3 Pro, 171 gram ağırlığında. Ayrıca 7,7 mm inceliği ile elinizi yormadan tek elle kullanıma da imkan sağlayabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. 6.5” 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED tabanlı ekranı 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunun yanı sıra DCI-P3 renk gamut desteğiyle de dizi, film ve oyun keyfinizde oldukça farklı ve keyif verici bir deneyim vadediyor. Elbette bunun Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri barındırması gibi avantajı da yadsınamaz bir gerçek.
Snapdragon 765G daha önce yaptığımız testlerde zirvede yer alırken Adreno 620 grafik işlem birimi de tüm oyunları en yüksek ayarda oynayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede canlı bir ekranda, stereo hoparlör eşliğinde üst seviye ve 90 Hz akıcı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Diğer bir yandan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise çoklu uygulama kullanımı ve uygulamaları geri çağırma gibi birçok konuda size geniş bir bellek ve depolama alanı sağlıyor.
Üstün özellikler
48 MP çözünürlüğündeki dörtlü kamerası fotoğraf ve video performansında oldukça tatmin edici ve beklenmedik kalitede sonuçlar verirken video sabitlemesi ile rakipsiz bir noktada olduğunu da söylemek mümkün. 32 MP ön kamerası ise fazlasıyla iyi sonuçlar verebiliyor. 2x optik, 5x hibrit ve 20x’e dijital yakınlaştırma yapabilmek Oppo Reno 3 Pro ile mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 W VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen cihaz 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Ayrıca Kapalı Ekran Saati, ekran ışık efektleri, Soloop, koyu mod, akıllı kenar çubuğu, uygulama kilidi gibi Color OS 7.0 ile gelen avantajlar da kullanım deneyiminizi ileriye taşımayı başarıyor. Soloop özellikle Instagram başta olmak üzere sosyal medyada paylaşmak için videolar üretebilmeniz adına oldukça yardımcı olacaktır.
İpuçları
Eski telefondan Oppo telefona nasıl geçilir? (Oppo Find X2)
“Nasıl Yapılır?” serimizde Oppo Find X2’yi ve dolayısıyla da Oppo ve Realme telefonlara geçiş sağlayan OPPO Clone Phone uygulamasına göz atıyoruz.
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Söz konusu OPPO Clone Phone yöntemi ile Android ve iOS cihazlardan kolayca tüm verilerinizi kolayca yeni Oppo ve Realme telefonunuza taşıyabilirsiniz.
*OPPO Clone Phone İndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coloros.backuprestore&hl=tr İyi seyirler..
Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Google Play Store üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulama aboneliklerinin nasıl duraklatılacağını ve iptal edileceğini haberimizde sizler için anlattık.
Google Play Store abonelik duraklatma nasıl yapılır?
Play Store üzerinde bulunan uygulama aboneliklerini iptal etmenin yanında bir süreliğine duraklatma seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek her uygulamada sunulmuyor olsa da bakmanızda fayda var.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- Duraklatmak istediğiniz aboneliği seçin.
- Yönet butonuna tıklayın. Eğer söz konusu uygulama duraklatma seçeneği sunuyor ise “Aboneliği durdur” butonuna tıklayın.
Bu seçenek ile bir sonraki ödeme dönemine kadar aboneliğinizi durdurabilirsiniz.
Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Eğer abonelikten ayrılmaya kararlıysanız ve bu kısa süreli bir iptal değilse abonelik iptalini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.
- “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
- İptal nedeninizi seçin ve tekrar “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
Ödemesini yaptığınız bir aboneliğin kullanım süresi bulunuyorsa bir sonraki ödeme tarihine kadar aboneliğinizin devam edeceğini ve tüm avantajlarından yararlanabileceğinizi belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!