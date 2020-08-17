Banggood üzerinden gümrük vergisi iade alma rehberi

Banggood üzerinden yaptığınız alışverişlere ödediğiniz gümrük vergisi ve gümrük sunum ücreti gibi her türlü ek vergiyi, sitenin sunduğu bir hizmet sayesinde iade alabilirsiniz. Tüm detaylarıyla hazırladığımız bu rehberde, yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

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Geçen yıldan beri uygulanan gümrük vergisi, yurt dışından alışveriş yapma devrini çoğu kişi için bitirdi veya zorlaştırdı. Alışverişlere çıkan ve kimi zaman ürünün kendi fiyatından daha pahalıya gelen ek vergiler, insanları yurt dışından alışveriş yapma fikrinden caydırıyor. İşte tüm bu zorlukların arasında, adeta sizi kızgın kumlardan serin sulara atlatacak bir alışveriş sitesi; Banggood.

Banggood, satın aldığınız ürünlere ödediğiniz toplam vergileri tamamen iade etmesiyle, kendisini diğer yurt dışı alışveriş sitelerinden ayırıyor. Biz ise, bu siteden yaptığınız alışverişlerde ödediğiniz vergileri geri alabilmenize yardımcı olacak kapsamlı bir rehber hazırladık.

Her şeyden önce bilmeniz gereken çok önemli bir detay var; Tarife Sigortası. Banggood aslında vergi iade etme özelliğini, kullanıcılara Tariff Insurance (Tarife Sigortası) adı altında ek bir ücretle satıyor. Dolayısıyla vergi iadesi alabilmek için bu sigortayı sipariş esnasında yaptırmış olmalısınız. Eğer Tariff Insurance seçeneğini işaretlemeden sipariş verdiyseniz ne yazık ki Banggood gümrük vergisini size iade etmiyor.

Banggood üzerinden vergi iadesi alma süreci

İlgili gereksinimi karşılıyorsanız, Banggood’la iletişime geçerek iade sürecini başlatalım. Bilgisayarınızdan veya akıllı telefonunuzdan bir internet tarayıcısı açıp, buradaki link üzerinden sitenin iletişim formuna ulaşmanız gerekiyor. Bu formda yaptığınız seçimlerin önemli olduğunu hatırlatalım. Tarife Sigortası ile ilgili iletişime geçeceğiniz için, “Question Type” kısmındaki ayarları da sırasıyla; Order&Tax – Insurances – Tariff Insurance olacak şekilde yapılandırmalısınız.

Ardından “Order number” kısmına sipariş numaranızı (kargo takip numaranızı değil), “Your Message” kısmına ise vergi iadesi almak istediğinizi yazmanız gerekiyor. İngilizce yazmanızda fayda var. Herhangi bir çeviri uygulamasından yararlanarak şu cümleyi yazabilirsiniz: “Ürünüm için gümrük vergisi ödedim ve iade talep ediyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim.”

Sonrasında ise “Image” kısmına, size gelen kargo paketindeki toplam vergi ücretinin yazdığı kısmın fotoğrafını çekip yüklemeniz gerekiyor. Paketteki gümrük sunum ücreti, damga vergisi, gümrük vergisi gibi kısımların tamamının görünmesinin önemli olduğunu ekleyelim.

“Email” kısmını ise değiştirmenize gerek yok, orada yazan mail adresinizin şifresini hatırladığınızdan ve içini açıp gelen mailleri görebildiğinizden emin olun. Çünkü Banggood sizinle bu mail adresi üzerinden iletişime geçecek. Tüm alanları doldurduktan sonra “Submit” butonuna basarak mailinizi gönderebilirsiniz.

Banggood’dan gelecek maillere nasıl yanıt vermeliyiz?

Bu aşamadan sonra Banggood, 24 saat içinde size mail yoluyla cevap veriyor. Gönderdikleri mailde kısaca, sizden gümrük müdürlüğünün verdiği makbuzu kendilerine göndermeniz isteniyor. Bu makbuzu almak için PTT şubesine veya başka bir yere gitmenize gerek yok; çünkü makbuzun kendisine gerek yok.

Onun yerine PTT’nin gönderi takip sayfasına girin ve siparişinize ait kargo takip numarasını ekleyerek, sağlanan verilere ulaşın. Bu sayfanın alt kısmında yer alan “YAZDIR” özelliğinden yardım alarak, gördüğünüz kargo süreci ile alakalı verileri PDF olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekiyor. İşte Banggood’a bu belgeyi göndereceğiz.

Kaydettiğiniz bu PDF dosyası ile birlikte kargo paketinin fotoğrafını, Banggood tarafından size gönderilen maili yanıtlayarak yollamanız gerekiyor. Yollarken şu cümleyi de ekleyebilirsiniz: “Gümrük müdürlüğü bana bu belgeleri verdi. Cevabınızı en kısa sürede bekliyorum.”

Maili yolladıktan kısa bir süre sonra yine Banggood size dönüş yapacak. Gelen dönüş mailinde kısaca; ödediğiniz vergi tutarının 3 iş günü içerisinde iade edileceği, ancak bankanıza bağlı olarak bu işlemin 7-14 gün sürebileceği yazıyor. Eğer hafta sonu bu işlemi yaptıysanız, kartınızın hesap özetine hafta içi yansıyabilir.

Ayrıca iadenin, ödediğiniz verginin toplamını kapsadığını ekleyelim. Hesap özetinizi kontrol ettiğinizde zaten bunu göreceksiniz.