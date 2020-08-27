Fortnite yeni sezonu Apple cihazlarında olmayacak

Apple ve Epic Games, ödeme sistemi üzerinde yaşanan anlaşmazlıktan dolayı bir süredir kötü ilişkiler içerisinde bulunuyor. Yasal süreç devam ederken, sorunun baş aktörü olan Fortnite Mobile’ın önümüzdeki saatlerde yayınlanacak yeni sezonu Apple cihazlarında oynanamayacak!

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Fortnite Mobile, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde kısıtlanıyor!

Epic Games’in kendi ödeme yöntemini sunması ile başlayan süreç, karmaşık bir şekilde devam ediyor. Oyunun uygulama marketlerinden atılması nedeniyle açılan davada Salı günü ara karar alındı. Yargıç Apple’ın sunduğu mazeretleri haklı bulurken, Fortnite Mobile’ın App Store’dan kaldırılmasında hukuki bir engel bulunmadığına hükmetti. Ayrıca Epic’in sahibi olduğu Unreal Engine oyun motorunun kullanımında misilleme olarak herhangi bir kısıtlamaya gidilemeyeceği görüşü paylaşıldı.

Bu gelişmelerin ardından Fortnite yakın gelecekte App Store’a dönemeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla oyunun Perşembe günü (bugün) yayınlanacak 4. sezon güncellemesi de iOS ve iPadOS kullanıcılarına sunulamayacak. Epic Games Marvel temalarına sahip olan sezonun Apple cihazlarında yayınlanmayacağını doğrularken, oyuncular 13.40 sürümünü kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu noktada da yalnızca diğer Apple cihazlarındaki kullanıcılar ile çevrim içi oyunlar oynanabilecek.

Sürecin diğer cephesi olan Google tarafında ise nispeten olumlu gelişmeler bulunuyor. Play Store’dan da kaldırılan oyunun, Android işletim sistemine sahip cihazlarda APK yoluyla indirilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Android için Fortnite Mobile son sezon güncellemesi aşamalı olarak sunulabilecek. Öte yandan Epic Games ve Google arasındaki görüşmelerde önemli mesafe alındığı ve oyunun yakın zaman içerisinde Play Store’a dönebileceği ifade ediliyor.