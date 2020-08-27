Haber
Fortnite yeni sezonu Apple cihazlarında olmayacak
Apple ve Epic Games, ödeme sistemi üzerinde yaşanan anlaşmazlıktan dolayı bir süredir kötü ilişkiler içerisinde bulunuyor. Yasal süreç devam ederken, sorunun baş aktörü olan Fortnite Mobile’ın önümüzdeki saatlerde yayınlanacak yeni sezonu Apple cihazlarında oynanamayacak!
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Fortnite Mobile, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde kısıtlanıyor!
Epic Games’in kendi ödeme yöntemini sunması ile başlayan süreç, karmaşık bir şekilde devam ediyor. Oyunun uygulama marketlerinden atılması nedeniyle açılan davada Salı günü ara karar alındı. Yargıç Apple’ın sunduğu mazeretleri haklı bulurken, Fortnite Mobile’ın App Store’dan kaldırılmasında hukuki bir engel bulunmadığına hükmetti. Ayrıca Epic’in sahibi olduğu Unreal Engine oyun motorunun kullanımında misilleme olarak herhangi bir kısıtlamaya gidilemeyeceği görüşü paylaşıldı.
Bu gelişmelerin ardından Fortnite yakın gelecekte App Store’a dönemeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla oyunun Perşembe günü (bugün) yayınlanacak 4. sezon güncellemesi de iOS ve iPadOS kullanıcılarına sunulamayacak. Epic Games Marvel temalarına sahip olan sezonun Apple cihazlarında yayınlanmayacağını doğrularken, oyuncular 13.40 sürümünü kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu noktada da yalnızca diğer Apple cihazlarındaki kullanıcılar ile çevrim içi oyunlar oynanabilecek.
Sürecin diğer cephesi olan Google tarafında ise nispeten olumlu gelişmeler bulunuyor. Play Store’dan da kaldırılan oyunun, Android işletim sistemine sahip cihazlarda APK yoluyla indirilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Android için Fortnite Mobile son sezon güncellemesi aşamalı olarak sunulabilecek. Öte yandan Epic Games ve Google arasındaki görüşmelerde önemli mesafe alındığı ve oyunun yakın zaman içerisinde Play Store’a dönebileceği ifade ediliyor.
Politika
TikTok CEO’su Kevin Mayer istifa etti
TikTok‘un CEO‘su Kevin Mayer, son gelişen olaylar sonrası istifa etti. Disney‘de de yöneticilik yapmış olan Mayer, Amerika hükümetinin son hamleleri sonrası bu kararı aldı.
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Kevin Mayer, Disney‘de de yöneticilik yapmış önemli bir yönetici. Mayer, Amerika hükümetinin TikTok ile aldığı son karar sonrası istifa etme kararı aldı ve TikTok‘a katıldıktan 100 gün sonra istifa etmiş oldu. Amerika hükümeti, TikTok‘un Amerika operasyonlarının satılmaması durumunda uygulamanın ülkede engelleneceğine dair bir karar çıkarmıştı. Donal Trump’ın imzasıyla da bu karar yürürlüğe konmuştu. Bu karar sonrasında da TikTok karşı dava açma kararı almıştı. TikTok‘tan bir yetkili yaptığı açıklamada Kevin Mayer‘in yaşanan süreçte yaşadıklarını anladıklarını ve kararına saygı duyduklarını, TikTok bünyesindeki çalışmalar için kendisine teşekkür ettiklerini belirtti ve sonraki hayatında kendisine başarılar diledi. Şuan genel menajer konumundaki Vanessa Pappas da Mayer yerine geçici olarak baş yönetici konumuna getirildi.
Akıllı Telefonlar
Realme 6 ve 6i modelleri yeni özelliklerle güncellendi
Realme 6 ve Realme 6i modellerine Ağustos 2020 güvenlik yamasıyla beraber cihazlara yeni özellikler getiren güncelleme yayınlandı. Bölge bölge sunulmaya başlanan güncellemenin yakın zamanda ülkemizdeki kullanıcılar için de yayınlanması bekleniyor.
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Realme 6 ve 6i güncellemesi neler getiriyor?
Güncellemenin dikkat çeken yeni özelliklerinden ilki “Smooth Scrolling” Bu özellik telefonunuzla bir sayfayı kaydırdığınızda daha akıcı bir görüntü elde edebilmenizi sağlıyor. Bir diğer yeni özellik ise “Super Nighttime Standby” Bu da gece yattığınızda batarya düşüşünü önemli derecede önlediğini vadeden bir özellik. Bu saydığımız iki yenilik de hala geliştirme aşamasında ve telefonunuza gelen güncelleme sonrası Ayarlar > Realme Lab kısmından açılabiliyor.
Güncellemeyle gelen tüm yenilikler ise şöyle:
Güvenlik
- Android Güvenlik Yaması: Ağustos, 2020
realme Lab
- Super nighttime standby
- Smooth scrolling
Batarya
- Şarj ederken ondalık nokta eklendi
Sistem
- Odak moduna bağımsız Switch düğmesi eklendi
- Çekmece modunda uzun basarak uygulamaları silme özelliği eklendi
Ayarlar
- Varsayılan ses kayıt cihazı opsiyonu eklendi
Bildirim çubuğu
- OTG Switch düğmesi eklendi
- Sessiz-Sesli-Titreşim ikonu optimize edildi
Yeni sürümler Realme 6 modeli için RMX2001_11.B.45, Realme 6i modeli içinse RMX2002_11.B.45 versiyonları olarak sıralanıyor. Eğer OTA yoluyla güncellemenin gelmesini beklemek istemiyorsanız, manuel olarak bu sayfadan ilgili modeli seçerek yükleme yapabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
POCO X3 ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki POCO, akıllı telefon dünyasında hızlı ama emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Markanın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni modeli POCO X3, genel tasarımı ve teknik özellikleri ile sürpriz bir kaynak tarafından sızdırıldı.
POCO X3, orta seviyenin fiyat performans lideri olmaya geliyor!
Yakında tanıtılacak telefonun detaylı bilgileri, sürpriz şekilde MIUI Türkiye tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırılmasına rağmen POCO X3’ün tasarımı ve özellikleri net şekilde ortaya çıktı. Diğer Xiaomi modellerine göre benzersiz bir telefon görüntüsü veren POCO X3, ön yüzünde ince bir çene çentiği ve delikli ön kamera konsepti barındırıyor. Telefonun arka tarafında ise daire içerisine alınmış kamera alanı ve dokulu şerit yüzey dikkat çekiyor.
Özellikleriyle orta-üst seviye rakipleri arasında iddialı bir konumda bulunacağı anlaşılan POCO X3, bünyesinde 6.62 inçlik Full HD+ ekran barındırıyor. Panel detayları belli olmayan ekranın 120Hz yenileme ve 240Hz dokunmatik tepki hızına sahip olduğu belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 732G işlemciden alacak olan telefonun, 4G işlemciyi ilk kullanan model olması da dikkat çekiyor.
Kamera tarafında net bilgiler bulunmazken, dörtlü arka kamera paketinde 64 megapiksel çözünürlüklü bir sensörün yer alacağı biliniyor. Ön kısımdaki delikli alanda ise 20 megapiksellik bir kamera konumlanacak. 5.160 mAh kapasiteli dev bataryayı 33W hızlı şarj desteğinin besleyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Siyah, mavi, sarı ve mor renk seçeneklerine sahip olacak POCO X3 modelinin 250 dolar bandında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’de de satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz telefonun tanıtım tarihi olarak ise 8 Eylül tarihine vurgu yapılıyor.