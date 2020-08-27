TikTok CEO’su Kevin Mayer istifa etti

TikTok, son zamanlarda konuşulan ofis taşıma işlemini erteleme kararı aldı. Gelen bilgilere göre İngiltere ve Çin arasında yaşanan gerginliğin alınan karardaki yeri büyük.

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TikTok, Londra ofisi açmaktan vazgeçiyor!

Son dönemlerde internet ortamını kasıp kavuran TikTok, dünya genelinde yayılmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Çinli sosyal medya sitesi, merkezini İngiltere’ye taşıyarak hedefini gerçekleştirmek istiyordu. Ancak ortaya çıkan son gelişmeler TikTok‘un bu karardan vazgeçtiğini göstermekte. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre firmanın görüşmeleri şu an için durdurduğu belirtilmekte. Bu kararın arkasında ise İngiltere ile Huawei ve Çin arasında yaşanan gerginlikler sebep gösteriliyor. 5G konusunu üzerinden büyüyen ticaret savaşlarının firmayı etkilediği düşünülüyor.

Öte yandan İngiltere cephesinin de, TikTok firmasının yaklaşık 3 bin kişiye iş olanağı sağlayacak bu girişimden pek memnun olmadığı da gelen haberler arasında. Bu girişimin Çin ile yaşanan ticaret savaşında kendileri için prestij kaybı olduğunu düşünen İngilizler, şu an için alınan karardan memnun. Hatta ve hatta uygulamanın, Huawei gibi ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Hindistan‘da veri güvenliği ve gizliliği nedeniyle kullanımı yasaklanan uygulamanın pek de iyi bir izlenimi yok. Uygulamanın Hindistan gibi ABD üzerinde de engellenmesi konuşuluyor. Artık firmalara kadar sıçrayan ticaret savaşları bakalım ileride daha nelere neden olacak bekleyip göreceğiz. İki milyar indirmeyi geçen TikTok ise ilerleyen günlerde ticaret savaşı içerisinden çıkabilmeyi umuyor.