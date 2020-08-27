Politika
TikTok CEO’su Kevin Mayer istifa etti
TikTok‘un CEO‘su Kevin Mayer, son gelişen olaylar sonrası istifa etti. Disney‘de de yöneticilik yapmış olan Mayer, Amerika hükümetinin son hamleleri sonrası bu kararı aldı.
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Kevin Mayer, Disney‘de de yöneticilik yapmış önemli bir yönetici. Mayer, Amerika hükümetinin TikTok ile aldığı son karar sonrası istifa etme kararı aldı ve TikTok‘a katıldıktan 100 gün sonra istifa etmiş oldu. Amerika hükümeti, TikTok‘un Amerika operasyonlarının satılmaması durumunda uygulamanın ülkede engelleneceğine dair bir karar çıkarmıştı. Donal Trump’ın imzasıyla da bu karar yürürlüğe konmuştu. Bu karar sonrasında da TikTok karşı dava açma kararı almıştı. TikTok‘tan bir yetkili yaptığı açıklamada Kevin Mayer‘in yaşanan süreçte yaşadıklarını anladıklarını ve kararına saygı duyduklarını, TikTok bünyesindeki çalışmalar için kendisine teşekkür ettiklerini belirtti ve sonraki hayatında kendisine başarılar diledi. Şuan genel menajer konumundaki Vanessa Pappas da Mayer yerine geçici olarak baş yönetici konumuna getirildi.
Politika
TikTok İngiltere’de ofis açmaktan vazgeçiyor!
TikTok, son zamanlarda konuşulan ofis taşıma işlemini erteleme kararı aldı. Gelen bilgilere göre İngiltere ve Çin arasında yaşanan gerginliğin alınan karardaki yeri büyük.
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TikTok, Londra ofisi açmaktan vazgeçiyor!
Son dönemlerde internet ortamını kasıp kavuran TikTok, dünya genelinde yayılmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Çinli sosyal medya sitesi, merkezini İngiltere’ye taşıyarak hedefini gerçekleştirmek istiyordu. Ancak ortaya çıkan son gelişmeler TikTok‘un bu karardan vazgeçtiğini göstermekte. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre firmanın görüşmeleri şu an için durdurduğu belirtilmekte. Bu kararın arkasında ise İngiltere ile Huawei ve Çin arasında yaşanan gerginlikler sebep gösteriliyor. 5G konusunu üzerinden büyüyen ticaret savaşlarının firmayı etkilediği düşünülüyor.
Öte yandan İngiltere cephesinin de, TikTok firmasının yaklaşık 3 bin kişiye iş olanağı sağlayacak bu girişimden pek memnun olmadığı da gelen haberler arasında. Bu girişimin Çin ile yaşanan ticaret savaşında kendileri için prestij kaybı olduğunu düşünen İngilizler, şu an için alınan karardan memnun. Hatta ve hatta uygulamanın, Huawei gibi ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Hindistan‘da veri güvenliği ve gizliliği nedeniyle kullanımı yasaklanan uygulamanın pek de iyi bir izlenimi yok. Uygulamanın Hindistan gibi ABD üzerinde de engellenmesi konuşuluyor. Artık firmalara kadar sıçrayan ticaret savaşları bakalım ileride daha nelere neden olacak bekleyip göreceğiz. İki milyar indirmeyi geçen TikTok ise ilerleyen günlerde ticaret savaşı içerisinden çıkabilmeyi umuyor.
Politika
ABD, Huawei çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor!
ABD ile Çin arasındaki gerginlik hız kesmeden sürüyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre hükumet, Huawei ve bazı Çinli firmaların çalışanlarının vizelerini kısıtlamayı hedefliyor.
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Huawei çalışanlarının vizelerine kısıtlama!
ABD, Çin ve Huawei ile olan gerginliği kızıştırmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Donald Trump hükumeti, Huawei ve bazı ismi henüz belli olmayan Çinli firmalarda çalışanlar için yeni bir yaptırım kararı alıyor. Karara göre Huawei ve diğer firmalarda görev alan çalışanlara vize kısıtlaması hedefleniyor. Ancak kararın arkasında 5G mevzusu bulunmamakta. Ortaya çıkan bilgilere göre Çin’in Uygur Özerk Bölgesinde gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı eylemleri nedeniyle, ABD bu şekilde bir karar alma gereği duymuş.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Huawei ve bazı diğer Çinli firmaların bu eylemler sırasında Pekin hükumetine materyal sağladığını iddia etti. Hatta Huawei‘yi Pekin hükumetinin bir kolu olmakla suçlayan Pompeo, dünya genelindeki telekomünikasyon şirketlerini de uyardı. Öte yandan Trump hükumeti , söz konusu diğer firmalar hakkında henüz bilgi vermedi. Hali hazırda 5G konusu yüzünden gerilen ilişkilere bir de bu konunu etkilenmesinin ardından ABD ile Çin arasındaki suların henüz durulmayacağı öngörülüyor. Bilindiği üzere en son Birleşik Krallık da ABD tarafında yer alarak Huawei firmasının 5G üzerindeki etkisini azaltma kararı almıştı. Bakalım insan hakları konusu ile alakalı ABD tarafının yapmayı düşündüğü yaptırımlara katılmak isteyen başka ülkeler yer alacak mı bekleyip göreceğiz.
Oyun
Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan oyun dünyasını ilgilendiren talep
Birleşik Krallık Parlamentosu içerisinde yer alan Lortlar Kamarası, oyun dünyasını değiştirecek bir talepte bulundu. Üyeler “loot box” sisteminin yer aldığı oyunların kumar sınıfına girmesini istiyor.
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“Loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılması gündemde!
“Loot box” sistemi, oyun dünyasının içerisinde oldukça önemli bir ekonomiye sahip. Bu sistem sayesinde normalde kazandığından daha fazla paralar kazanan şirketler için sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Lortlar Kamarası, “loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılmasını ve bu konuda gerekli yasalar ile denetleme altına alınmasını talep etti. Oyunculara oyun içi satım alım yaptıran ve bazı çevrelere göre bağımlılık yaptırma tehlikesi bulunan bu sistem ile mücadele isteği karşısında, Birleşik Krallık Parlamentosu da konuyu değerlendirme kararı aldı. UKIE (Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence) CEO‘su Jo Twist, Birleşik Krallık sınırları içerisinde oldukça popüler olan video oyunlarının insanları kumara özendirmemesi için gerekli adımların atılacağını açıklaması ile işin ciddiyetini de ortaya çıkmış oldu.
Eğer gerekli düzenlemeler gerçekleşirse, bu sisteme sahip oyunlar, kumar yasaları ile denetlenecek. Bu sayede çocukların kumar oynamasının önüne geçmek isteyen hükumet, bu konuda adım atmak isteyen diğer ülkelere de öncülük etme şansına sahip olacak. Son dönemin önemli popüler oyunlarının içerisinde yer alan bu sistem acaba yapımcılara ne tür aksiyonlar aldıracak merakla bekleyeceğiz. Çalışmaların bu yıl kumar yasası incelemesi sırasında başlayacağı da belirtildi.