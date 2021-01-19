Drone
American Robotics firmasına ait drone, güvenlik pilotsuz uçuş onayı aldı
Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA, geçtiğim ekim ayında çok sayıda otonom drone için onay vermişti. Şimdi ise American Robotics firmasının geliştirdiği otonom drone için yakınında bir insan pilot veya gözlemci olmaksızın uçuş onayı verdi.
İlginizi çekebilir: Ananas yaprakları kullanılarak drone parçaları üretildi
American Robotics, ilk otonom endüstriyel drone’u üretmiş oldu
Cihaz, ilk otonom endüstriyel drone ünvanını da almış oldu. Bu onay büyük bir adımın başlangıcı sayılabilir. Onay sadece deneme uçuşları için verilmiş durumda. FAA, American Robotics firmasına yine her uçuşta kalkıştan önce güvenlik kurallarına göre hareket ederek cihazı kontrol edecek bir insan atama zorunluluğu getirdi. Kontrol sonrasında uçuş yakınlarda gözlemci dahi olmadan tamamen otonom olarak gerçekleştirilebilecek.
Otonom drone uçuşu sırasında içerisinde çıkarak uçuşuna başladığı drone-in-a-box isimli bir kutu tarafından yönlendirilecek. Firmaya göre bu kutu, dronu 2 mil mesafedeki engelleri algılayıp karar verdiği takdirde durdurabilecek ve alçalıp inişe zorlayabilecek. FAA bu onayı Kansas, Massachusetts ve Nevada gibi şehirlerde belirli bölgeler için verdi. Bu sayede deneme uçuşları güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
Drone, sipariş teslimatlarından daha çok havadan belli noktaları tek tuşla gözlemlemek isteyen şirketler için tasarlandı. Teknoloji BVLOS-Beyond Visual Line of Sight (görsel görüş alanının ötesi) operasyonlarını değerlendirmek için hayati veriler sağlayacak. Bu tür uçuşların tarım, ulaşım, madencilik gibi pek çok sektöre verimlilik katması bekleniyor.
Sizin için hazırladığımız Hepsiburada ve Trendyol alışveriş listelerimize göz atabilirsiniz.
Drone
Ananas yaprakları kullanılarak drone parçaları üretildi
Malezya’daki araştırmacılar, ananas yaprakları içindeki fiber maddesini, drone gövdesi yapabilecek kadar sert bir maddeye çevirmeyi başardılar.
İlginizi çekebilir: Sony, Airpeak prjoesiyle drone pazarına giriyor!
Putra Üniversitesi’nden Profesör Muhammed Tarık Hamid Sultan, Reuters ile yaptığı konuşmada; ananas yaprakları kullanılarak elde edilen materyaller ile üretilen droneların, normal sentetik fiberle üretilenlere nazaran ağırlıklarına oranla güçlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Tabii ki aynı zamanda hem daha ucuzlar hem de daha hafifler.
Bununla birlikte zarar görmüş bir gövde gömülebiliyor ve sahip olduğu bio-bileşen maddesi araştırmacılara göre iki hafta içerisinde çözünüyor. Aynı şekilde bu materyal ile yapılan prototip cihazların yaklaşık 1000 metreye kadar uçtuğunu ve diğer dronelarda da olduğu gibi 20 dakikaya kadar havada kalabildiğini bildiriyorlar. Yine araştırmacılar daha ağır yükler taşıyabilen ve özellikle de tarımda kullanıma fayda sağlayabilecek daha büyük dronelar da geliştirmenin üzerinde çalışıyorlar. Konu ile alakalı paylaşılan videoya ise buradan ulaşabilirsiniz.
- Güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında iseniz bu listeye bir bakmalısınız.
- Özellikle iş ve okul kullanımı için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Önceleri çiftçiler hasadın ardından yaprakları genellikle ya yakıyorlardı ya da atıyorlardı. Bu da hava kirliliğine neden olabiliyordu. Buna yönelik ilk olarak 2017 yılında başlayan proje ile ananas atıklarından devamlılık sağlanabilecek kullanışlı üretimler yapmak amaçlanıyordu.
Bu tip üretim çabaları tam da bu nedenle gerçekten takdire şayan. Çünkü atıkların bu şekilde satılması hem yetiştiricilerin gelirini yükseltebilme hem de çevreye yarar sağlama potansiyeline sahip.
Drone
DJI, Amerika hükümetinin kara listesine alındı!
ABD hükümeti, geçtiğimiz yıl Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşında şimdiye kadar önemli adımlara imza attı. Huawei’nin de aralarında yer aldığı pek çok Çin markasına ağır yaptırımlar uygulanırken, bu firmalara yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak DJI markasının da aralarında bulunduğu 60’tan fazla şirket, ülkenin ticaret ağındaki hareket alanını kısıtlayan varlık listesine alındı!
İlginizi çekebilir: POCO M3 ELİMİZDE! | İşte beklenen telefon!
DJI ve pek çok Çinli şirket, ABD’nin yaptırım listesine girdi!
ABD başkanı Donald Trump, görevini önümüzdeki haftalarda seçilmiş yeni başkan Joe Biden’a devretmeye hazırlanıyor. Ancak Trump yönetimi, Çin’e karşı yürütülen katı tutumu sonuna kadar sürdürmek konusunda kararlı gözüküyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada “varlık listesi” adı verilen yaptırım listesine yeni şirketler eklendiğini duyurdu. Çin merkezli 60’tan fazla şirket ülkenin kara listesine girerken, bunların arasında popüler drone üreticisi DJI ve yonga üreticisi SMIC dikkat çekiyor.
Huawei’ye uygulanan yaptırımlar ile adını duyduğumuz varlık listesi, yasaklı firmaların ABD merkezli şirketler ile iş yapmasının önüne geçiyor. Ticaret için lisans alma zorunluluğu getiren kısıtlama, Amerika merkezli olmayan fakat ABD teknolojileri kullanan şirketlere kadar genişletilebiliyor. Dolayısıyla DJI’nin tedarik zincirinin bozulma riski ile karşı karşı kaldığını söylemek mümkün. Ayrıca DJI, Amerika pazarındaki lider drone üreticilerinden biri olarak görülüyor. Eğer yaptırımların genişleme durumu söz konusu olursa marka lider olduğu ABD pazarında satış yasağıyla da karşı karşıya kalabilir.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, Sincan bölgesindeki gözaltı kamplarının gözetlenmesi için DJI’nin Çin hükümetine insansız hava araçları sağladığı iddia ediliyor. Bu durumun yüksek teknoloji yoluyla insan hakları ihlaline zemin hazırladığı ifade edilirken, casusluk endişesi de rapor içeriğinde yer alıyor. Son olarak 20 Ocak’ta göreve gelecek Joe Biden’ın Çin şirketlerine yönelik daha ılımlı bir politika izlemek istediğini belirtelim.
Drone
DJI sinematik FPV drone modelinin fotoğraf sızıntıları ortaya çıktı!
DJI, sinematik FPV (Birinci kişi görüşü) özelliğine sahip drone modelinin fotoğraf sızıntıları ortaya çıktı. 4k/60 FPS video çekebilme yeteneğine sahip cihaz maksimum 150 km/s hıza ulaşabiliyor.
İlginizi çekebilir; DJI Pocket 2, yeni kamera sensörüyle tanıtıldı.
DJI sinematik FPV modeli sızdırıldı. Ne gibi özellikler sunuyor?
DJI , Twitter kaynaklı sızıntılara göre FPV yani birinci kişi görüşü olarak bildiğimiz, aynı zamanda sinematik özelliğe sahip drone modelini tanıtacak.
DJI tarafından FPV (First Person View) olarak adlandırılan birinci kişi görüşü veya sadece video pilotluğu olarak da bilinen birinci şahıs görünümü (FPV), radyo kontrollü bir aracı sürücü veya pilotun bakış açısından kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. En yaygın olarak, radyo kontrollü bir uçağı veya başka bir insansız hava aracına (İHA) pilotluk yapmak için kullanılır.
Sızıntılara geri dönecek olursak resimler gerçekse, DJI’ın yeni modeli DJI FPV olarak adlandırılacak ve üç kanatlı sahne, buzlu bir gölgelik ile bir kambur ve drone’nun önünde bir ısı senkronizasyonuna sahip olacak gibi görünüyor.
Ayrıca kutuda DJI markasının FPV gözlükleri ve geçen ay Weibo’da tespit edilen şık bir denetleyici yer alacağa benziyor.
DJI bu üründe diğer modellerinden farklı olarak, hava fotoğrafçılığı için tasarlanmış bir model sunmayacağa benziyor. Daha çok sinematik birinci kişi özelliği ile ön plana çıkan model, özellikle yüksek hızda rüya gibi sahneleri yakalamak için tasarlanmış. 150km/s hıza ulaşması beklenen modelin yüksek hızda nasıl sabitleme yapacağı merak konusu. Aynı zamanda 4K/60 FPS video yeteneğine sahip olması beklenen cihaz, çekeceği sinematik görüntüler ile gelecekteki birçok videonun kahramanı olacağa benziyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
Virgin Orbit tarafından havadan fırlatılan roket yörüngeye oturdu
Realme CEO’su yeni X serisi telefonları duyurdu
American Robotics firmasına ait drone, güvenlik pilotsuz uçuş onayı aldı
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
Vivo Y20G, Helio G80 ve 5000mAh piliyle duyuruldu
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
VIVO Y70 Kutu Açılışı ve Özellikleri
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
VIVO Y70 Kutu Açılışı ve Özellikleri
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.