American Robotics firmasına ait drone, güvenlik pilotsuz uçuş onayı aldı

Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA, geçtiğim ekim ayında çok sayıda otonom drone için onay vermişti. Şimdi ise American Robotics firmasının geliştirdiği otonom drone için yakınında bir insan pilot veya gözlemci olmaksızın uçuş onayı verdi.

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American Robotics, ilk otonom endüstriyel drone’u üretmiş oldu

Cihaz, ilk otonom endüstriyel drone ünvanını da almış oldu. Bu onay büyük bir adımın başlangıcı sayılabilir. Onay sadece deneme uçuşları için verilmiş durumda. FAA, American Robotics firmasına yine her uçuşta kalkıştan önce güvenlik kurallarına göre hareket ederek cihazı kontrol edecek bir insan atama zorunluluğu getirdi. Kontrol sonrasında uçuş yakınlarda gözlemci dahi olmadan tamamen otonom olarak gerçekleştirilebilecek.

Otonom drone uçuşu sırasında içerisinde çıkarak uçuşuna başladığı drone-in-a-box isimli bir kutu tarafından yönlendirilecek. Firmaya göre bu kutu, dronu 2 mil mesafedeki engelleri algılayıp karar verdiği takdirde durdurabilecek ve alçalıp inişe zorlayabilecek. FAA bu onayı Kansas, Massachusetts ve Nevada gibi şehirlerde belirli bölgeler için verdi. Bu sayede deneme uçuşları güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Drone, sipariş teslimatlarından daha çok havadan belli noktaları tek tuşla gözlemlemek isteyen şirketler için tasarlandı. Teknoloji BVLOS-Beyond Visual Line of Sight (görsel görüş alanının ötesi) operasyonlarını değerlendirmek için hayati veriler sağlayacak. Bu tür uçuşların tarım, ulaşım, madencilik gibi pek çok sektöre verimlilik katması bekleniyor.

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