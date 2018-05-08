Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, Avengers: Infinity War filmine özel bir oyun modunu sundu. Henüz ne kadar süre boyunca oynanabilir olarak kalacağı belli olmayan yeni oyunda, Infinity War filminin baş kahramanlarından Thanos savaşa katılıyor.

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Fornite Avengers: Infinity War modu neler sunuyor?

Resmi adı “Infinity Gauntlet Limited Time Mashup” olan yeni oyun modu, Battle Royale modunda olduğu gibi yine 100 kişilik. Farklı olan ise haritanın bir yerinde filmde Thanos‘un kullandığı eldiven yer alıyor ve bunu bulan oyuncu oldukça kuvvetli yeni özelliklere kavuşuyor.

The battle begins tomorrow… pic.twitter.com/NQ9BDH2BeG — Fortnite (@FortniteGame) 7 Mayıs 2018

Entertainment Weekly‘nin aktardığı bilgilere göre Infinity War filminin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kendilerini büyük bir Fornite hayranı olarak tanımlıyor ve bu fikir de onlardan çıktı. Epic Games’in oyun yaratıcılarından Donald Mustard ile gerçekleştirilen beyin fırtınası sonrasında yeni oyun moduna kesin olarak karar verilmiş.

Henüz yeni oyun modunun ne kadar süre boyunca oynanabilir olarak kalacağı belli değil.