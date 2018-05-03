Epic Games’in Unreal Engine dışındaki en büyük başarılarından biri olan Fortnite’ın Türkiye lansmanı gerçekleşti. Epic Games’in Gelişmekte olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp’in sunumuyla gerçekleşen lansmanda oyunun yerelleştirilmesi ile ilgili de bilgi verildi.

Fortnite Türk oyunculara destek verecek!

Günümüzde 45 milyondan fazla oyuncuya sahip olan oyun, Türk oyunculara destek verecek. Türkiye lansmanında Özalp tarafından Türkçe içerikler, Türklere özel geliştirmeler ve Türk Lirası değerindeki satın alım kolaylığı gibi bilgi verildi. Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğini tüm platformlarda sunan Fortnite, TL altyapısının kurulduğunu ve şu an için 1 dolar = 3 TL kuru üzerinden Türk banka ve kredi kartları ile alışveriş yapılabilecğini dile getirdi. Bunun yanı sıra resmen Türkiye’de aktif olmasının ardından Türklere özgü kozmetik çalışmalarının yapılacak. Özgür Özalp, Türkiye’de internet kafelerde Fortnite etkinliklerinin olacağını ve Türk oyunculara destek olunacağının altını çizdi.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac ve iOS platformlarının yanı sıra yakın zamanda Android tarafına da gelecek olan oyun, özellikle Battle Royale tarzı oyunlarda tüm platformlar arası oynayabilme özelliği ve eğlenceli yapısıyla rakiplerinden ayrılıyor. Türk oyunculara yönelik gelecek güzel haberlerin de olacağı bilgisi verilirken daha denememiş iseniz Fortnite’ı buradaki bağlantıdan indirebileceğinizi belirtelim.