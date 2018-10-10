Fortnite 6.02 güncellemesi yayınlandı

Epic Games’in oyun dünyasını etkisi altına alan oyunu Fortnite için 6.02 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı. Güncelleme oyuncuların dans ederek savunmaları gereken dans pistlerini ve Dörtlü Roketatar silahını oyuna ekliyor. Oyuncuların çok sevdiği Kuru Kafa Askeri kıyafeti de kısa süreliğine oyun içi mağazadaki yerini tekrar aldı. Ayrıca içerik üreticilerine para kazanma fırsatı veren Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği de bu güncellemeyle başlayacak.

İlginizi çekebilir: Google Pixel 3 tanıtıldı!

Herkes dans pistine!

Oyunculara birbirinden eğlenceli oyun içi etkinlikler sunan Epic Games’in bu güncelleme için hazırladığı sürpriz, Disko Dalaşı adındaki sınırlı süreli bir mod. Oyuncular 50’ye 50 iki takım halinde girdikleri bu modda, haritanın farklı noktalarında ortaya çıkan dans pistlerinde dans ederek pistin ortasındaki disko topunu yükseltmeye çalışacaklar. Dans Pistlerini ele geçirip savunarak dans çubuğunu en çabuk dolduran takım maçın galibi olacak.

Bu modda üçüncü ve son fırtına çemberine kadar ölen oyuncular yeniden doğacaklar. Fırtına durduğunda haritada 5 dans pisti ortaya çıkacak. Etrafta rakipler yokken pist üzerinde dans edince disko topu havaya yükselmeye başlayacak ve pist oyuncunun takımı tarafından ele geçirilmiş sayılacak. Pistte ne kadar çok oyuncu dans ederse disko topu o kadar hızlı yükselecek.

Fortnite içerik üreticilerini destekleme etkinliği başlıyor

Fortnite’a gelen 6.02 güncellemesi ile İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği’nin de bugün içerisinde başlaması bekleniyor. 31 Aralık’a kadar devam edecek etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Bu hem parayla satın alınan hem de oyun içinde ücretsiz olarak kazanılan V-Papeller için geçerli. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için Epic Games adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeni silah: Dörtlü roketatar

Bugün yayınlanan güncellemeyle oyuna yeni bir silah da eklendi. Dörtlü Roketatar ile bir alana kısa sürede 4 roket birden atarak ateş üstünlüğü sağlamak mümkün. Destansı ve Efsanevi çeşitleri olan bu silahın roket başına 80/84 asgari hasar verme kapasitesi var. Yine bu güncellemeyle Portatif Hisar da oyuna geri dönüyor. Haritada bulunabilecek olan bu eşya ile kısa sürede sağlam savunma noktaları oluşturmak mümkün.

Kuru kafa askeri geri döndü!

Bugün yayınlanan güncellemenin bir başka sürprizi de oyuncuların uzun süredir tekrar oyuna eklenmesini istedikleri Kuru Kafa Askeri kıyafetinin oyun içi mağazaya gelişi oldu. Bu kez kadın versiyonuyla gelen kıyafeti 1500 V-Papel karşılığında oyun içi mağazadan almak mümkün. Kıyafetle birlikte özel baltası ve planörü de set olarak mağazada yerini aldı. Bu özel kıyafete sahip olmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor, çünkü Kuru Kafa Askeri yalnızca sınırlı bir süre için oyunda olacak.

Fortnite 6.02 güncellemesi başka pek çok değişiklik yanında bazı platformlarda performans artışı sağlayan geliştirmeler de içeriyor.