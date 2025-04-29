Türkiye’de otomotiv sektörü önemli bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşümün merkezinde elektrikli otomobil modelleri yer alıyor. Özellikle elektrikli otomobil seçenekleri için sunulan çok daha avantajlı vergiler ülkemizdeki elektrikli otomobil talebini patlatarak Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri haline getirdi. Peki Türkiye’de ne kadar elektrikli otomobil satıldı? Türkiye’de en çok hangi elektrikli otomobil satıldı?

Türkiye Elektrikli Otomobil Satışlarında Avrupa’da İlk 5’te!

Gazete Pencere kaynağına göre, Türkiye elektrikli otomobil satışlarında Avrupa’da dikkat çekici bir başarıya imza attı. Mart 2025’te ülkemizde tam 12 bin 704 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, Türkiye’yi İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika’nın ardından Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satılan beşinci ülke konumuna taşıdı.

Geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla yaşanan yüzde 115’lik artış, pazarın ne kadar dinamik olduğunu gözler önüne seriyor. 2025 yılının ilk çeyreği (Ocak-Mart) değerlendirildiğinde ise toplam 29.099 adetlik satışla Türkiye, Avrupa genelinde altıncı sırada yer aldı. İlk çeyrekteki elektrikli otomobil satışları, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 100’lük bir büyüme kaydetti.

Mart 2025 En Çok Satan Elektrikli Otomobil Modelleri

Togg T10X: 3.180 adet

3.180 adet Kia EV3: 1.077 adet

1.077 adet Mini Countryman: 1.062 adet

1.062 adet BMW iX1: 639 adet

639 adet BYD Seal U: 639 adet

639 adet Volvo EX40: 515 adet

515 adet KGM Torres: 475 adet

475 adet Kia EV6: 418 adet

418 adet BYD Atto 3: 407 adet

407 adet Peugeot 5008: 351 adet

Yukarıdaki liste, Mart ayında Türkiye yollarında en çok tercih edilen elektrikli otomobil modellerini göstermekte. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg T10X‘in açık ara liderliği ve diğer markaların sunduğu çeşitli elektrikli otomobil seçenekleri, pazardaki rekabetin ve tüketici ilgisinin boyutunu ortaya koyuyor.

Pazardaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor. Özellikle uygun fiyatlı Tesla Model Y versiyonunun Türkiye’de satışa sunulması, BYD markasının gemilerle getirdiği yüksek adetli sevkiyatları ve merakla beklenen yerli model Togg T10F‘in piyasaya çıkacak olması, elektrikli otomobil satışlarını daha da ivmelendireceği düşünülüyor. Bu gelişmelerle Türkiye’nin 2025 sonunda Avrupa elektrikli otomobil satışları sıralamasında dördüncü sıraya yükselme potansiyeli bulunuyor.

Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Toplam elektrikli otomobil satış adetlerinde Avrupa’da üst sıralarda yer alsak da, satışları nüfusa oranladığımızda işler değişiyor. 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de (tüm motor tipleri dahil) 1.000 kişiye düşen otomobil satışı 2,61 adet iken, Avrupa Birliği ortalaması 5,49 adet oldu. Bu metrikte Türkiye, 32 ülke arasında ancak 27. sırada yer alarak Estonya, Bulgaristan, Romanya, Malta ve Letonya gibi ülkelerin hemen önünde bulunuyor. Bu durum elektrikli otomobillerin hala gidecek yolu olduğunu gösteriyor.

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Siz elektrikli otomobil hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.