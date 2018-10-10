Google Pixel 3 tanıtıldı!

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri Google’ın düzenlenlediği etkinlikte resmi olarak tanıttı. Peki, fiyat seviyesini daha yukarılara çeken Google’ın Pixel 3 modeli neler sunuyor?

İlginizi çekebilir: Google Pixel 3 XL tanıtıldı

Google Pixel 3 tek kamera ile portre özelliği sunuyor

Gerçekleştirilen dev etkinlikle birlikte dünyaya tanıtılan Pixel 3, 5.5 inçlik AMOLED ekranında 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda görüntü oranı ise 18:9 olarak görünüyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyona sahip cihazın ön paneli ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Snapdragon 845 yonga seti ile gelen telefon 4 GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip. 2915 mAh kapasiteli batarya ile QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj bu telefonda destekleniyor. Cihazın ön kısımda bulunan çift stereo hoparlörleri ile iyi bir ses deneyimi sağlıyor.

Kamera tarafında ise Google üç veya dört kameralı rakiplerine tek kamera ile meydan okuyor. Tek olan arka kamera 12.2 MP çözünürlüğe sahip. Cihazın ön kısmında ise 8 MP’lik geniş açılı çift kamera bulunuyor. Ayrıca tek kamera ile portre özelliği sunan cihaz, Super Res Zoom özelliği ile görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma imkânı sunuyor. Google Pixel 3 modeli Android 9 Pie ile piyasaya çıkacak ilk telefon olma özelliğine sahip.

Üç farklı renk seçeneği ile gelen cihaz, siyah ve beyaz renklerinin yanında “Not Pink” olarak adlandırılan pembe bir renk seçeneğine de sahip. Google Pixel 3’ün fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi.