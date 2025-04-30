Teknoloji devi Xiaomi, mobil işletim sistemi cephesinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, merakla beklenen Xiaomi Android 16 tabanlı HyperOS güncellemesi için başlattığı beta test programını genişleterek yeni cihazları da sürece dahil etti. Bu gelişme, Xiaomi Android 16 güncellemesinin dağıtımına yönelik hazırlıkların hız kazandığını gösteriyor ve kullanıcılar arasında heyecan yaratıyor. İlk etapta kısıtlı sayıda modelle başlayan testler, şimdi daha fazla akıllı telefon ve tableti kapsıyor. Peki Xiaomi Android 16 güncellemesi alacak cihazlar hangileri?

Xiaomi Android 16 güncellemesini yeni cihazlara getiriyor!

XiaomiTime kaynaklı bilgiye göre, Xiaomi Android 16 HyperOS beta programına dahil edilen cihaz sayısı önemli ölçüde arttı. Yeni eklenen yaklaşık 16 model ile birlikte toplamda 27 civarında cihazın (bölgesel varyantlar dahil) bu test sürecinde yer aldığı belirtiliyor. Bu genişleme, Xiaomi’nin en yeni yazılım güncellemesini farklı segmentlerdeki kullanıcılarına sunma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Özellikle Xiaomi Android 16 güncellemesinin getireceği yenilikler merakla beklenirken, test sürecinin genişlemesi olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Şu anki testler ağırlıklı olarak şirketin amiral gemisi ve üst segment cihazlarına odaklanmış durumda. Xiaomi 15 serisi, katlanabilir MIX Flip ve MIX Fold 4 gibi modellerin yanı sıra POCO F7 Ultra ve Redmi K80 Pro gibi güçlü cihazlar da Xiaomi Android 16 tabanlı HyperOS beta sürümünü ilk deneyimleyenler arasında yer alıyor.

Ayrıca, Xiaomi Pad 7 Pro gibi tabletler de bu özel test programının bir parçası haline geldi, bu da Xiaomi Android 16 deneyiminin farklı form faktörlerine taşınacağını gösteriyor.

Test programının coğrafi kapsamı da dikkat çekici. Çin başta olmak üzere Avrupa, Hindistan, Endonezya, Rusya, Tayvan ve Türkiye gibi farklı pazarlardaki cihazlar Xiaomi Android 16 beta sürecine dahil edilmiş durumda. Bu durum, küresel çapta bir dağıtım stratejisinin benimsendiğini ve Xiaomi Android 16 güncellemesinin farklı bölgelerdeki kullanıcı geri bildirimleriyle şekilleneceğini gösteriyor.

Henüz Google’ın kendi Android 16 beta sürümüyle ne kadar uyumlu olduğu veya HyperOS özelinde ne gibi büyük yenilikler içerdiği netleşmese de, testlerin genişlemesi umut verici.

Xiaomi’nin Xiaomi Android 16 güncellemesini ne zaman kararlı sürüm olarak yayınlayacağına dair resmi bir takvim bulunmuyor. Ancak, beta programının bu denli genişletilmesi, dahili geliştirme süreçlerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğine ve yakın gelecekte daha fazla modelin, özellikle orta segment cihazların da Xiaomi Android 16 testlerine dahil edilebileceğine işaret ediyor.

Xiaomi Android 16 Güncellemesi Alacak Yeni Cihazlar

Xiaomi MIX Flip (Küresel, Çin)

Xiaomi 15 (Küresel – Endonezya, Rusya, Tayvan, Hindistan, Avrupa, Çin)

Xiaomi 15 Ultra (Küresel, Çin)

POCO F7 Ultra (Küresel)

Xiaomi 13T Pro (Küresel)

Xiaomi Pad 7 Pro (Küresel, Çin)

Xiaomi 14T Pro (Küresel – Endonezya, Türkiye, Tayvan, Avrupa)

Xiaomi MIX FOLD 4 (Çin)

Xiaomi 15 Pro (Çin)

Redmi K80 Pro (Çin)

Redmi K70 Ultra (Çin)

Redmi K60 Ultra (Çin)

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