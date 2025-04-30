UTTS için zaman daralıyor ve bu süreçte dikkatli olmayan araç sahiplerini ciddi yaptırımlar bekliyor. Türkiye genelinde milyonlarca mükellefi ilgilendiren bu sistemle birlikte, kayıt dışı akaryakıt tüketiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki, UTTS nedir, montaj süreci nasıl, montaj ücreti ne kadar, cezası ne kadar?

UTTS Nedir?

UTTS, araçlardan yapılan akaryakıt tüketiminin dijital sistemlerle izlenmesini sağlayan bir çözüm olarak geçiyor. Plaka tanıma teknolojisi ile çalışan sistem, işletmelere şeffaflık, maliyet kontrolü ve vergi uyumu gibi pek çok avantaj sunuyor. Aynı zamanda, ülke genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında sisteme kayıtlı taşıtlar UTTS uyumlu pompaları kullanabilecek.

UTTS Son Tarihi Ne Zaman ve Montaj Süreci Nasıl?

UTTS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında 2025 yılı itibarıyla geçiş süreci resmen başladı. Sistem, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Araç sahiplerinin TTB olarak bilinen Taşıt Tanıma Birimi montajını 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. 31 Ocak 2025‘e kadar sipariş verilirse montaj için ek süre tanınıyor.

UTTS kapsamında montaj yaptırmayanlar için cezai süreç de netleşti. 1 Şubat 2025’ten sonra verilen siparişlerde ise TTB montajı gerçekleşmeden yapılan akaryakıt alımları gider olarak kabul edilmeyecek. Bu durum, işletmeler için önemli mali kayıplara neden olabilir.

UTTS Montaj Ücreti Ne Kadar?

UTTS kapsamında TTB montaj ücreti 2025 yılı için şu şekilde belirlendi: 1.413,72 TL + KDV birim ücreti, 912,49 TL + KDV ise montaj hizmet bedeli olarak uygulanıyor. Toplamda araç başına 2.326,21 TL + KDV ödeme yapılması gerekiyor. Bu ücretin tek seferlik olması, sistemin uzun vadeli faydaları düşünüldüğünde cazip hale geliyor.

UTTS Taktırmayanlara Ne Kadar Ceza Uygulanacak?

UTTS yükümlülüğüne uymayan araç sahiplerini ciddi yaptırımlar bekliyor. 2025 yılı itibarıyla sisteme kayıt yaptırmayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bu cezalar araç başına 7.000 TL ile 28.000 TL arasında değişiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bu yaptırımlar, mükelleflerin sisteme zamanında dahil olmasını teşvik ediyor.

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UTTS sayesinde kayıt dışılığın önlenmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve güvenli yakıt tüketimi gibi kritik kazanımlar hedefleniyor. Türkiye genelinde yüz binlerce işletmenin bu sistemle dijitalleşmeye adım atması, hem ekonomik hem çevresel anlamda katkı sağlayacak.

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