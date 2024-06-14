Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, devasa bir Forex dolandırıcılık operasyonunu başarıyla sonuçlandırdı. Düzenlenen operasyonlarda 100’den fazla şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 62’si tutuklandı. Dolandırıcılık amacıyla sisteme aktarılan paranın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.

İçindekiler Forex çetesi 8 milyon TL dolandırdı

Forex çetesi 8 milyon TL dolandırdı

Elde edilen bilgilere göre, Forex çetesi vatandaşların paralarını paravan şirketler aracılığıyla topluyordu. Paraların izini kaybettirmek için çeşitli yöntemler kullanılıyordu.

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Yakalanan bu çete, bu işlemler için çağrı merkezleri ve finans merkezleri kurarak, tam 45 paravan şirket oluşturmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaşanan toplam mağduriyetin 8 milyon 681 bin 147 lira olduğu belirlendi. Ancak bu rakam sadece tespit edilen tutarı yansıtmakta. 3 milyar liralık bir dolandırıcılık yapısında, mağdurların toplam kaybının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.