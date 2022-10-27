Elon Musk, bu hafta tamamlanması beklenen Twitter anlaşmasının gerçekleştiğini ifade ederek resmi Twitter hesabı üzerinden şirketi satın aldığını resmen duyurdu.

Tesla CEO’su ve Twitter’ın yeni patronu, ayrıca platform üzerinden satın alımla ilgili bir açıklamada yaptı.

Twitter’ı neden satın aldığıyla ilgili görüşlerini paylaşan , bu süreçte birçok spekülasyonun ortaya çıktığını ve çoğunun da yanlış olduğunu söyledi. Twitter’ı almasının nedenini ise farklı görüşlerin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde aktarılabildiği ortak bir dijital alan oluşturmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasına bağladı.

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Şu an sosyal medya ortamında daha fazla nefrete yol açan ve toplumu bölen aşırı sağ ve sol görüşlere bölünmesi gibi bir tehlikenin varlığından bahseden Musk, daha çok tıklama uğruna medyanın da bu kutuplaşmayı körüklediğini iddia etti ve bu durumun diyalog eksikliğine yol açtığını söyledi.

Bu yüzden Twitter’ı satın aldığını açıklayan Elon Musk, daha fazla para kazanmak gibi bir iddiasının olmadığını sözlerine ekledi. Bununla birlikte, Twitter’ın her şeyin sonucunu düşünmeden söyleneceği ve herkes için özgür bir cehennem ortamı olmayacağının da altını çizdi. Musk, mevcut yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformun herkese karşı sıcak ve misafirperver olması gerektiğini savunurken, kullanıcıların tercihlerine göre istedikleri deneyimleri paylaşabileceği bir ortam oluşturma niyetinde olduğunu söyledi.

Twitter üzerindeki reklamlara değinen Elon Musk, tanıtımın doğru yapıldığı taktirde kullanıcıları memnun edebileceği ve bilgilendireceğine inandığını söyledi. Reklam politikasının doğru şekilde çalışması için, Twitter kullanıcılarına ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamlar göstermenin önemine vurgu yapan Musk, alaka düzeyi düşük reklamların “spam” olacağını, ancak alaka düzeyi yüksek reklamların aslında bir içerik olarak görüleceğini söyledi.

Sonuç olarak milyarder iş insanı, Twitter’ın markaları güçlendiren ve işletmeleri büyüten, dünyanın en saygın reklam platformu olmasını hedeflediğini aktardı.