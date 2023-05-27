Ford, elektrikli otomobil pazarında daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyerek Tesla ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Ford CEO’su Jim Farley ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın bir araya gelmesiyle, 2025 ve sonrasında üretilen Ford modelleri, Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) olarak bilinen Tesla konektörleriyle uyumlu hale gelecek.

Ford, araçlarında Tesla şarj istasyonları için uygun konektör kullanarak ABD’deki CCS standardından vazgeçmeyi planlıyor. Ford yetkilileri, “NACS bağlantı noktasına sahip 2. Nesil elektrikli otomobiller, bir adaptör aracılığıyla CCS şarj cihazlarında şarj etme seçeneğine sahip olacak.” açıklamasında bulundu.

İçindekiler Yeni Ford Modelleri Tesla Şarj İstasyonlarıyla Uyumlu Olacak

Yeni Ford Modelleri Tesla Şarj İstasyonlarıyla Uyumlu Olacak



Ford F-150 Lightning, Mustang Mach-E ve E-Transit gibi Kombine Şarj Sistemi (CCS) portuna sahip araçlar, Tesla tarafından geliştirilen bir adaptör ile ABD genelinde 12.000 Tesla Supercharger’da şarj edilebilecek. Adaptörün gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Farley ve Musk, Tesla konektörünün kullanım kolaylığı ve güvenilirliği sayesinde müşteriler için büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti. Ford’un yüksek menzilli elektrikli otomobiller yerine rekabetçi bir menzil için daha küçük pillere izin verecek tüm verimlilik kazanımlarına öncelik verdiği, Tesla standardının seçilmesinin müşteri deneyimini kolaylaştırmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

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Hızlı şarj, Ford araçları için Magic Dock’tan farklı bir donanımla sağlanacak ve Musk, Ford elektrikli araçların şarj oranının Supercharger istasyonlarında sınırlı olmayacağına dair güvence verdi. Bu iş birliği sayesinde, elektrifikasyon ve sürdürülebilir ulaşımın desteklenmesi hedefleniyor.