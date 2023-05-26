Cuma Raporu #260 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #260: OPPO Fabrikası Kapandı, Neuralink İnsan Deneyi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #260 zaman çizelgesi
00:00 Giriş ve seçim
07:44 OPPO, Türkiye fabrikasını kapattı. Hedef Mısır
30:04 Xiaomi’de Satış ve Gelirde Ciddi Düşüş
37:54 Xiaomi Civi 3 tanıtıldı
41:05 OPPO Reno 10 ve Reno 10 Pro Tanıtıldı
45:44 Neuralink insan deneylerine başlıyor!
50:28 Netflix şifre paylaşanlara ekstra ücret sistemi başladı
55:05 Snapdragon 8 Gen 2’nin hızlı versiyonu Samsung’a özel değil
01:00:24 Apple, WWDC’de AR/VR başlığı tanıtacak gibi
01:03:01 Sony Project Q’yu tanıttı
01:05:47 Google Play Games PC Türkiye’de
01:08:19 iRecorder Screen Recorder uygulamasına dikkat!
01:13:10 Kapanış