Cuma Raporu #260 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #260 zaman çizelgesi

00:00 Giriş ve seçim

07:44 OPPO, Türkiye fabrikasını kapattı. Hedef Mısır

30:04 Xiaomi’de Satış ve Gelirde Ciddi Düşüş

37:54 Xiaomi Civi 3 tanıtıldı

41:05 OPPO Reno 10 ve Reno 10 Pro Tanıtıldı

45:44 Neuralink insan deneylerine başlıyor!

50:28 Netflix şifre paylaşanlara ekstra ücret sistemi başladı

55:05 Snapdragon 8 Gen 2’nin hızlı versiyonu Samsung’a özel değil

01:00:24 Apple, WWDC’de AR/VR başlığı tanıtacak gibi

01:03:01 Sony Project Q’yu tanıttı

01:05:47 Google Play Games PC Türkiye’de

01:08:19 iRecorder Screen Recorder uygulamasına dikkat!

01:13:10 Kapanış