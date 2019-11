Ford Mustang Match-e satışları ilk barajı aştı

Gelecekten gelen tasarımı ve keskin hatları ile dikkat çeken Tesla Cybertruck sipariş sayısı ile şaşırtmayı başardı. Elon Musk paylaştığı gönderi ile ön siparişlerin sayısının 146.000 ‘e ulaştığını belirtti.

İlginizi çekebilir : Pixel 4, arabanızla yaptığınız kazayı tespit edebilecek!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve lansmanında yaşanılan “dayanıklılık” testi ile gündeme gelen Tesla Cybertruck, ön sipariş sayısı ile tekrardan gündeme gelmeyi başardı. Keskin tasarım çizgileri, gelecekten gelen yapısı ile dikkat çeken yeni Tesla’nın ön sipariş sayısını Elon Musk paylaştığı bir tweet ile açıkladı.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019