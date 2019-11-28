Ford Mustang Match-e satışları ilk barajı aştı

Elon Musk‘ın kurucusu olduğu Tesla, yakın zamanlarda bir kamyonet benzeri elektrikli araba çıkaracağını ve 50,000 doların altında bir fiyata sahip olacağını söylemişti. O gün geldi çattı. Farklı ve zırhlı bir tasarıma sahip yeni Cybertruck basına tanıtıldı.

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Sıradışı tasarım, güçlü çekiş

Tesla tarafından basına tanıtılan, çok farklı bir tasarıma sahip yeni kamyonet, zırhlı bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtım sırasında sahnede yapılan testlerin hepsinden geçen yeni model kamyonet, 50 bin doların altında bir fiyattan satışa sunulacak. Şirketin kurucusu Musk tarafından yapılan açıklamada, “Kamyonlar çok uzun zamandır aynıydı. Size farklı bir şey göstermek istedik … ve şimdi sürdürülebilir enerjiye ihtiyacımız var.” var açıklaması yapıldı.

Cybertruck, 3 farklı varyasyon ile karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki 320 km menzile sahip olan ve tek motora sahip, ikincisi 480 km menzile sahip olan ve iki motora sahip, son olarak üçüncüsü 800 km menzile sahip olan varyasyon ve üç motora sahip. Tüm bu varyasyonların hepsi, 14 bin kilo çekme gücüne, 3,500 kilo taşıma kapasitesine sahip olacak. En düşük model, 39,900 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkacakken, dört çekerli ve üç adet elektrik motoruna sahip olan en üs model ise 69.900 dolara satılacak.

100 km/h hıza ulaşması 2.9 saniye

Tek motorlu varyasyon, 0-100 km/h hıza 6.5 saniye ulaşabiliyorken, 170 km/h maksimum hız limiti bulunuyor. Çift motorlu varyasyonun 0-100 km/h hıza ulaşması 4.5 saniye alırken yine aynı model maksimum 195 km/h hıza ulaşabiliyor. Cybertruck‘ın en gelişmiş versiyonu olarak kabul edilen model, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabiliyor. Bu modelin ise en yüksek hızı 210 km/h olarak belirlenmiş durumda.

Cybertruck kişiselleştirilebilir arka tarafı ile bazen mutfak şeklini alabiliyorken bazı zamanlarda da yük taşıyabildiğiniz bir araç haline geliyor. Oldukça farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu araç, Musk‘a göre geleceğin araçların bir tanesi. Ayarlanabilir süspansiyon sistemi ile paslanmaz çelikten üretilen bu araç çekiç darbelerine dayanabiliyorken, aynı zamanda mermide geçirmiyor.

Son olarak, tanıtım sırasında yapılan bir denemede, ufak bir aksilik yaşandı. Normalde hiçbir şekilde kırılmaması gereken camlar, iki denemede kırılarak, insanların gözünde kötü bir yere sahip oldu. Peki bu oldukça garip ve sıradışı tasarıma sahip Cybertruck’ı Türkiye’ye gelmiş olsa siz almak istermiydiniz?