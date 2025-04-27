Fransız stüdyosu Sandfall Interactive tarafından geliştirilen aksiyon RPG türündeki Clair Obscur: Expedition 33, Türk oyuncuların radarına girdi. Oyunun benzersiz atmosferi ve derin hikayesi, Steam en çok oynanan oyunlar listesinde hızla yükselmesini sağlıyor. Peki, bu yeni hit oyunu sorunsuz deneyimlemek için sisteminiz yeterli mi? Clair Obscur: Expedition 33 sistem gereksinimleri neler? Gelin, Türkiye’den oyuncular için hazırladığımız rehbere göz atalım.

Clair Obscur: Expedition 33 Sistem Gereksinimleri

Clair Obscur: Expedition 33 sistem gereksinimleri, oyunun özellikle görsel kalite ve performans dengesiyle dikkat çekmesi sebebiyle merak ediliyor.. Oyunun SSD zorunluluğu, yükleme sürelerini minimize ederken, Türk oyuncuların donanım tercihlerini de göz önüne alıyor. İşte hem minimum hem de önerilen detaylar:

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 55 GB SSD alanı

Önerilen Clair Obscur: Expedition 33 sistem gereksinimleri, oyunu 1080p çözünürlükte ve 60 FPS ile yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için ideal. Özellikle RTX 3060 Ti ve RX 6800 XT gibi ekran kartları, oyunu akıcı olarak oynamanız için ideal.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)

NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 55 GB SSD alanı

Minimum sistem gereksinimleri, 1080p 30 FPS ve düşük ayarlar için tasarlandı. Türkiye’de hâlâ yaygın olan GTX 1060 kullanıcıları, oyunu deneyimleyebilse de SSD şartı, mekanik disk kullananları zorlayabilir.

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