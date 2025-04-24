Honor, teknoloji dünyasında ses getirecek iki yeni ürünüyle sahnede: Honor Band 10 ve Honor Pad GT. Hem giyilebilir teknoloji hem de tablet kategorisinde çıtayı yükselten bu cihazlar, yenilikçi donanımları ve kullanıcı dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Honor Band 10 ve Honor Pad GT özellikleri ve fiyatı neler?

Honor Band 10 özellikleri neler?

Honor Band 10, markanın bugüne kadar piyasaya sunduğu en gelişmiş akıllı bileklik olarak lanse edildi. 1.57 inç AMOLED ekranı, hem net görüntü sunuyor hem de cihazın genel tasarımında daha modern ve geniş bir görsel alan sağlıyor.

60 Hz yenileme hızı sayesinde menülerde gezinmek oldukça akıcı. Üstelik ekranın %65 daha büyük görüntüleme alanı, gelen bildirimleri daha kolay takip etme imkânı tanıyor. Bu da Honor Band 10 sadece fitness tutkunları değil, yoğun şehir hayatında pratiklik arayan kullanıcılar için de cazip kılıyor.

Sağlık takibi konusunda da iddialı olan Honor Band 10, 24 saat kalp ritmi takibi, oksijen doygunluğu ölçümü (SpO2), stres seviyesi izleme ve gelişmiş uyku analizi gibi özelliklerle donatılmış.

Honor’un TruSleep 4.0 teknolojisi, kullanıcıların uyku kalitesini detaylı biçimde analiz edebiliyor. Üstelik bileklik, 96 farklı egzersiz modunu destekliyor; koşudan yogaya kadar geniş bir yelpazede aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor.

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Şarj tarafında da kullanıcıları mutlu edecek veriler var: Honor Band 10, 14 güne kadar pil ömrü sunarken, yalnızca 45 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Bu sayede uzun yolculuklarda ya da yoğun kullanım günlerinde kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor.

Honor Band 10 fiyatı ne kadar?

Honor Band 10 renkleri, Mint Green, Obsidian Black, Coastal Blue ve Silver Lime olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Fiyatlandırma tarafında ise iki farklı model karşımıza çıkıyor: Standart versiyon Çin’de 229 CNY yani yaklaşık 31 dolar seviyesinde belirlenirken, NFC destekli varyant ise 269 CNY yani yaklaşık 37 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Bu fiyatlandırma, Honor Band 10 uygun fiyatlı ama fonksiyonel giyilebilir teknolojilere olan talebi karşılamak üzere konumlandırıldığını gösteriyor. Türkiye pazarına giriş yaptığında da rekabetçi fiyat yapısıyla dikkat çekmesi ve özellikle ilk kez akıllı bileklik kullanacak kullanıcılar için erişilebilir bir alternatif sunması bekleniyor.

Honor Pad GT özellikleri neler?

Honor Pad GT ise özellikle performans ve ekran kalitesi arayan kullanıcılar için geliştirilmiş bir tablet modeli olarak karşımızda. 12.1 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüklü LCD ekran, 144 Hz yenileme hızıyla birleşerek oyun ve video izleme deneyimini üst düzeye taşıyor.

%88 ekran-gövde oranı sayesinde içeriklere daha fazla alan ayrılıyor. Bu görsel avantaj, Honor Pad GT özellikleri arasında en dikkat çeken unsurların başında geliyor.

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Donanım tarafında Honor Pad GT, Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle destekleniyor. Bu yonga seti, orta-üst segmentte yüksek performans sunarken, enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi, hem çoklu görevler hem de yüksek kapasiteli uygulamalar için ideal bir zemin oluşturuyor. Ayrıca cihazın 8300 mAh kapasiteli bataryası, 35W hızlı şarj desteğiyle birkaç saat içinde tamamen dolabiliyor.

İş ve eğitim amaçlı kullanım senaryoları düşünülerek tasarlanan Honor Pad GT, çift hoparlörlü ses sistemiyle çevresel ses deneyimi sunuyor.

Android tabanlı MagicOS işletim sistemiyle gelen cihaz, özelleştirme seçenekleri ve performans optimizasyonlarıyla dikkat çekiyor. Honor Pad GT özellikleri sayesinde, yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda üretkenlik odaklı bir cihaz hâline geliyor.

Honor Pad GT fiyatı ne kadar?

Honor Pad GT, kullanıcıların tarzına hitap edebilmesi adına Mavi, Gri ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Cihazın Çin pazarındaki fiyatlandırması ise donanım tercihine göre değişiklik gösteriyor.

128GB/8GB temel sürüm: 1.899 CNY yani yaklaşık 260 dolar

512GB/12GB temel sürüm: 2.799CNY yani yaklaşık 382 dolar

Bu fiyat aralığı, Honor Pad GT hem orta segment hem de premium segment kullanıcılarına hitap etmeyi hedeflediğini gösteriyor. Türkiye pazarında satışa sunulması halinde, farklı bütçe gruplarına uygun varyantlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabileceği öngörülüyor.

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Peki siz Honor Band 10 ve Honor Pad GT hakkında ne düşünüyorsunuz? Honor Pad GT özellikleri ve fiyatı beklentilerinizi karşılıyor mu? Bu yeni cihazlar Türkiye’de piyasaya çıkarsa, sizce ilgi görür mü? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takipte kalmayı unutmayın!