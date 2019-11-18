Otomobil
Karşınızda 480 km menzilli ilk elektrikli Mustang: Ford Mustang Mach-E
Ford markasının elektrikli araba serisinin yeni varisinin duyurusunu resmen gerçekleştirdi. Otomobil sektörünün köklü markalarından biri olan Ford’un Mustang serisinin crossover tipi aracı olan Mac-E, tek yakıt dolumuyla 480 km yol yapabiliyor.
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Ford’un Los Angeles’taki devasa tanıtımından sonra Ford Mustang Mach-E elektirikli crossover (jeep tipi) aracını sonunda tanıtımını gerçekleştirdi. Evet, doğru duydunuz kesinlikle Mustang markasının altına konumlandırılacak. Şirket bu algının arkasına güveniyor.
Geleneksel Mustang’in çok ötesinde bir araç olacak!
Mustang’in geleneksel tasarımını modern inceliklerle birleştirmeyi hedefleyen firma, bu marka altında ilk elektrikli aracını tanıtmış oldu. Geleneksel 2 kapılı araç algısını, ailenin yeni üyesiyle birlikte değiştirmeyi, geliştirmeyi hedefliyor.
Bunların dışında, benzer isimleri giydirmek için süreç uzatılabilir. Mach-E’nin kasa tipinin Mustang’ten etkilendiği oldukça bariz gözüküyor. Şişkin çamurluklar, üçlü çubuk stop lambaları ve sert dizayna sahip farlar, tasarım detaylarında bizi karşılıyor. Yeni ızgara stili, Ford’un diğer crossover serisi araçlarıyla benzerlik taşıyor.
İç dizaynı, diğer ellerde Teslayı yakalıyor gibi gözüktü. Konsol, düzenli ve oldukça kalite hissiyatını yansıtıyor. Hafa menfezleri öndeki şerite gizlenmiş. Ortada ise, 15.5 inç dokunmatik panele sahip bir kısım karşılıyor. Panel içerisinde, eğlence sisteminden tutun, araç içi ısı bilgilerine ve araç içi kontrolünü sağlayabileceğiniz birçok bilgi yer alıyor.
Otomobilde yer alan direksiyonun önünde hayalet ekrana sahip 10.5 inçlik bir panel mevcut. Bu panelde hız ve devir göstergesi ayrıca aracın motor şanzımanın sıcaklığı ve elektrikli araçlarda kullanılan kWh cinsinden yakıt durumu bilgisi veriliyor.
Mustang Mach-E GT ve GT Performans Serisi
Mustang Mach-E GT ve GT Performans Serisi olarak iki ayrı versiyondan oluşacak otomobil ile gücün doruklarına ulaşmanız sağlanacak. 459 beygir ve 612 tork gücünde olan canavarlarıın her ikisinde de aynı teknik donanıma yer verilecek. Performans versiyonu, normal seriye oranla magnetorheological süspansiyon denen Mustang’in son kullanıcı için geliştirdiği sistemle donatılacak.
GT Performans Serisi, Ford mühendislerinin aktardıklarına göre 0-60’a 3 saniye içerisinde ulaşabiliyor. Bu da SUV tipi araçlar için ağır kasalarından dolayı oldukça iddialı görünüyoor.
Son olarak firma, müşterilerine araçla birlikte iki adet 240 volt değerlerine sahip şarj aleti de sunulacak. Ev içerisinde bulundurulacak şarj cihazının, aracı saat başına 51km dolum yapması gerekiyor. Yani 10 saat içerisinde, herhangi bir şarj istasyonuna gitmeden aracınızın şarj işlemini gerçekleştirmeniz mümkün hale geliyor.
Mac-E DC hızlı şarj uyumluluğu sayesinde, 150kW değerlerinde şarj işlemi gerçekleşebiliyor. Böylece 38 dakikada %10’dan %80’e ulaşmanız mümkün hale geliyor.
Ford, 500 dolar fiyatından Mac-E serisini ön siparişe şu anda sundu. Fakat, Mac-E’nin showroomda gösterime açılmasını bekleyebilirsiniz. İlk olarak, Mustang serisi otomobilin daha ucuz yollu versiyonu Mustang Mac-Es’in 2020 yılının sonuna doğru piyasada görülmesi bekleniyor.
Yüksek performanslı GT serisi otomobilin ise 2021’in yaz ayına kadar pazarda görmemiz pek mümkün görünmüyor. Otomobilin baz modelinin vergi indirimlerinden ve hedeflerden önceki fiyatı 43,895 dolar olması bekleniyor.
Haber
Mustang Lithium: 900 beygirlik elektrikli otomobil!
Günümüzün popüler spor otomobilleri artık elektrikli seçenekleri ile ön plana çıkmaya başladı. Ford tarafından geliştirilen yılların efsane spor otomobili Mustang‘de elektrikli versiyonu ile gözler önüne çıktı.
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Amerika’nın Las Vegas şehrinde düzenlenen Sema fuarında sergilenen yeni elektrikli Mustang, tasarımında kullanılan elektrik mavisi detayları ile gözler önüne çıktı. Mustang Lithium olarak adlandırılan bu yeni versiyon, elektrikli otomobillerde pek görülmeyen manuel şanzıman ile birlikte geliyor.
Ford tarafından tasarlanan manuel şanzıman ile spor otomobil keyfini yaşatacak olan model, 900 beygir güç üretebilen elektrik motoruna sahip. Bu şekilde yüksek güçlere çıkabilen otomobil, spor otomobil severleri de tatmin etmiş olacak. 800 Volt güce sahip bataryası ve içerisinde bulundurduğu 10 inçlik dokunmatik kontrol sistemi ile oldukça iddialı olan model hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.
Fuarda sadece prototip olarak gösterilen modelin seri üretime geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, Amerikalı üreticiden bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmediğini söyleyelim.
Otomobil
Yalnızca 30 saniye süren Tesla Model S hırsızlığı!
Tesla Model S, kendine has sürüş destek sistemleri ve elektronik yardımcıları ile oldukça gelişmiş bir otomobil. Ancak gündem olan yeni bir hırsızlık olayı, elektrikli otomobilin kolayca çalınabildiğini ortaya çıkardı.
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Tesla Model S kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike!
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayı Birleşik Krallık’ta gerçekleşti. Hırsızlığı gerçekleştiren kişilerden biri Tesla Model S’in yanına giderken, sırt çantalı ve elinde kablolar olan diğer hırsız kamera açısına giriyor. Kabloları eve doğru tutan hırsız, önce aracın kapılarını otomatik olarak açmayı başarıyor. Kısa bir süre sonra elektrikli otomobilin çalıştığı görülüyor ve hırsızlar 30 saniye içerisinde aracı kapının önünden çalıyor.
Elde edilen bulgular ise bu sıra dışı hırsızlık olayının profesyonel şekilde gerçekleştiğini doğruluyor. Hırsızın elinde tuttuğu kabloların ve çantanın içerisinde bir tür sinyal arttırıcı bulunduğu görülüyor. Sinyal arttırıcı sayesinde otomobil, uzak konumdaki anahtarın yakına geldiğini anlayarak kapıları açıyor. Araçtan içeri giren hırsız çalıştırmaya hazırlarken dışarıdaki hırsız ikinci komutu veriyor ve araç anahtarsız şekilde çalışıyor.
Anahtarsız giriş-çalıştırma özelliğinden kaynaklı olduğu düşünülen güvenlik açığı için Tesla bir güncelleme yayınlamıştı. Opsiyonel olarak sunulan PIN şifresi özelliği sayesinde araç, multimedya ekranına PIN şifresi girilmeden kesinlikle çalışmıyor. Olaya konu olan Tesla Model S’te ise bu özelliğin aktif olmadığı bildiriliyor.
Haber
Yüz tanıma ve 5G özelliği bulunan HiPhi 1 elektrikli otomobili tanıtıldı!
HiPhi 1 adında, Tesla Model X aracının bile oldukça mütevazi kalmasını sağlayan yüz tanıma sistemine ve 5G bağlantısına sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çeken elektrikli otomobil Human Horizons tarafından tanıtıldı.
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HiPhi 1 , son yılların elektrikli ve üst seviye teknolojilerini içeren araçlar furyasının tepe noktasına oturacak gibi duruyor. Human Horizons adındaki Çinli firma tarafından sağlanan bilgilere göre bu yeni nesil elektrikli otomobil, araçlara ve şehirlere 5G bağlantısı bulunuyor. Aynı zamanda LTE ile de çalışıyor olmasına rağmen, cep telefonunuzdan daha yeni nesil bir bağlantıya sahip olabilir.
Otomobilin kilidini açmak için anahtar ve cep telefonu dışında yüz tanıma sistemi kullanılıyor. Arka kapılar ise hem arkadan menteşeli şekilde hem de yukarıya doğru “martı kanadı” şeklinde açılabiliyor. Şekilleri oluşturan programlanabilir ışıklara sahip olan araçta 9 ayrı ekran bulunuyor.
İki 268 HP motor, 3.9 saniyelik 0-62 MPH zaman ve 640 Km mesafeli bir motorla iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda elektrikli araçlarda görmeye alışkın olduğumuz koşullu kendi kendine sürüş modu da HiPhi 1 araçlarında mevcut olacak.
Şirketin yönetim kısmında kurucu ortaklar olan Ding Lei ve Kevin Chen; teknik kısımda ise Ford, Jaguar ve Land Rover markalarından tanınan Mark Stanton kilit rolü üstleniyor. 2021’den önce tamamlanmayacağı söylenen HiPhi 1 aracı için net bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor.