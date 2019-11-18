Karşınızda 480 km menzilli ilk elektrikli Mustang: Ford Mustang Mach-E

Ford markasının elektrikli araba serisinin yeni varisinin duyurusunu resmen gerçekleştirdi. Otomobil sektörünün köklü markalarından biri olan Ford’un Mustang serisinin crossover tipi aracı olan Mac-E, tek yakıt dolumuyla 480 km yol yapabiliyor.

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Ford’un Los Angeles’taki devasa tanıtımından sonra Ford Mustang Mach-E elektirikli crossover (jeep tipi) aracını sonunda tanıtımını gerçekleştirdi. Evet, doğru duydunuz kesinlikle Mustang markasının altına konumlandırılacak. Şirket bu algının arkasına güveniyor.

Geleneksel Mustang’in çok ötesinde bir araç olacak!

Mustang’in geleneksel tasarımını modern inceliklerle birleştirmeyi hedefleyen firma, bu marka altında ilk elektrikli aracını tanıtmış oldu. Geleneksel 2 kapılı araç algısını, ailenin yeni üyesiyle birlikte değiştirmeyi, geliştirmeyi hedefliyor.

Bunların dışında, benzer isimleri giydirmek için süreç uzatılabilir. Mach-E’nin kasa tipinin Mustang’ten etkilendiği oldukça bariz gözüküyor. Şişkin çamurluklar, üçlü çubuk stop lambaları ve sert dizayna sahip farlar, tasarım detaylarında bizi karşılıyor. Yeni ızgara stili, Ford’un diğer crossover serisi araçlarıyla benzerlik taşıyor.

İç dizaynı, diğer ellerde Teslayı yakalıyor gibi gözüktü. Konsol, düzenli ve oldukça kalite hissiyatını yansıtıyor. Hafa menfezleri öndeki şerite gizlenmiş. Ortada ise, 15.5 inç dokunmatik panele sahip bir kısım karşılıyor. Panel içerisinde, eğlence sisteminden tutun, araç içi ısı bilgilerine ve araç içi kontrolünü sağlayabileceğiniz birçok bilgi yer alıyor.

Otomobilde yer alan direksiyonun önünde hayalet ekrana sahip 10.5 inçlik bir panel mevcut. Bu panelde hız ve devir göstergesi ayrıca aracın motor şanzımanın sıcaklığı ve elektrikli araçlarda kullanılan kWh cinsinden yakıt durumu bilgisi veriliyor.

Mustang Mach-E GT ve GT Performans Serisi

Mustang Mach-E GT ve GT Performans Serisi olarak iki ayrı versiyondan oluşacak otomobil ile gücün doruklarına ulaşmanız sağlanacak. 459 beygir ve 612 tork gücünde olan canavarlarıın her ikisinde de aynı teknik donanıma yer verilecek. Performans versiyonu, normal seriye oranla magnetorheological süspansiyon denen Mustang’in son kullanıcı için geliştirdiği sistemle donatılacak.

GT Performans Serisi, Ford mühendislerinin aktardıklarına göre 0-60’a 3 saniye içerisinde ulaşabiliyor. Bu da SUV tipi araçlar için ağır kasalarından dolayı oldukça iddialı görünüyoor.

Son olarak firma, müşterilerine araçla birlikte iki adet 240 volt değerlerine sahip şarj aleti de sunulacak. Ev içerisinde bulundurulacak şarj cihazının, aracı saat başına 51km dolum yapması gerekiyor. Yani 10 saat içerisinde, herhangi bir şarj istasyonuna gitmeden aracınızın şarj işlemini gerçekleştirmeniz mümkün hale geliyor.

Mac-E DC hızlı şarj uyumluluğu sayesinde, 150kW değerlerinde şarj işlemi gerçekleşebiliyor. Böylece 38 dakikada %10’dan %80’e ulaşmanız mümkün hale geliyor.

Ford, 500 dolar fiyatından Mac-E serisini ön siparişe şu anda sundu. Fakat, Mac-E’nin showroomda gösterime açılmasını bekleyebilirsiniz. İlk olarak, Mustang serisi otomobilin daha ucuz yollu versiyonu Mustang Mac-Es’in 2020 yılının sonuna doğru piyasada görülmesi bekleniyor.

Yüksek performanslı GT serisi otomobilin ise 2021’in yaz ayına kadar pazarda görmemiz pek mümkün görünmüyor. Otomobilin baz modelinin vergi indirimlerinden ve hedeflerden önceki fiyatı 43,895 dolar olması bekleniyor.