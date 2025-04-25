Konya’da gerçekleşen ve bu yıl 21.si düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda Yanmar Turkey; son teknolojiye sahip Yanmar, Solis ve LS marka traktörlerin yanı sıra YTAgri tarım ekipmanlarını da sergiledi. Fuar süresince geniş ürün portföyünü ziyaretçilerle buluşturan şirket, yeni iş birliklerine zemin hazırlarken satışa sunacağı 8 farklı LS marka traktör modelinin de tanıtımını gerçekleştirdi.

Dünyanın tarım alanında önde gelen şirketlerinden Japon devi Yanmar’ın tam iştiraki Yanmar Turkey, Konya Tarım Fuarı’nda son teknolojiye sahip traktör modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuar süresince Yanmar Turkey’nin Yanmar, Solis ve LS marka traktörleri ile YTAgri tarım ekipmanları, Türk çiftçisi ve sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü.

LS marka 8 farklı traktör modeli sergilendi

Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, hizmet verdikleri sektörün kritik önemini bildiklerini belirterek, “Konya Tarım Fuarı’nda Yanmar çatısı altındaki markalarımızı bayilerimiz, çiftçilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ile buluşturduk, çok başarılı bir fuar geçirdik. Türk çiftçisinin güven ve tavsiyesini kazanan Solis, teknoloji ve verimlilik odaklı Yanmar, sürüş konforu ile ön plana çıkan LS markalarımız ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Solis ve Yanmar traktörlerimizin yanında, Türkiye traktör pazarında satışa çıkaracağımız 8 farklı LS marka traktör modelini İzmir Fuarı’nın ardından burada da sergileme fırsatı bulduk. Ayrıca Yanmar’ın KM 116 modelini ve genişleyen portföyü ile YTAgri tarım ekipmanlarımızı da tanıttık. Yanmar Turkey olarak bu sene Konya Tarım Fuarı’na 4 markamızla katıldığımızı söyleyebiliriz. Tüm ziyaretçilerimizin ve sektör profesyonellerinin ürünlerimize gösterdiği yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Bununla birlikte, Türkiye genelinde yaygınlaşan güçlü bayilik ağımız sayesinde, bölgesel ve yerel fuarlarda da bayilerimiz aracılığıyla aktif olarak yer almayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeni bayilerle anlaşmalar imzalandı

Geniş ürün yelpazesiyle çiftçilerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunduklarını ifade eden Kanbir, şöyle devam etti: “Konya Tarım Fuarı, sadece ürünlerimizi tanıttığımız bir platform olmanın ötesine geçerek iş birliklerimizi güçlendirdiğimiz, yeni fırsatlar oluşturduğumuz verimli bir organizasyon oldu. LS markamız özelinde tüm Türkiye’de bayi yapısını oluşturmak için potansiyel iş ortaklarımızla önemli görüşmeler gerçekleştirdik; bir kısmı ile anlaşmalar imzalandı ve süreçleri başlattık. Yanmar ve Solis markalarımızı fuarda bizlerle birlikte temsil eden bayilerimiz, stand alanımızda aktif olarak yer alarak sahadaki sinerjiyi güçlendirdi. Müşterilerimizle doğrudan temas kurarak ürünlerimize yönelik geri bildirimler aldık, bu da müşteri memnuniyetini artırma stratejimiz ve ihtiyaç analizlerimiz açısından çok kıymetliydi. Fuar boyunca sektör paydaşlarıyla temaslarımız sayesinde, sadece satış faaliyetlerinde değil marka bilinirliği, tedarik, servis, satış sonrası hizmetler ve gibi pek çok alanda önemli kazanımlar elde ettik. Bu yılki fuar hem mevcut yapımızı güçlendirme hem de büyüme hedeflerimizi destekleyecek adımlar atma anlamında bizim için oldukça başarılı geçti.”

Çift haneli büyüme oranı hedefleniyor

Konya Tarım Fuarı’nın 2025 yılı için belirledikleri büyüme stratejisi konusunda önemli bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizen Kanbir, “Ürün gamımızın genişlemesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebilen modellerimiz sayesinde, pazardaki konumumuzu güçlendirerek büyümemizi hızlandırmak istiyoruz. Bu yıl için pazardaki daralma beklentisine rağmen çift haneli büyüme oranı hedefliyoruz. Hem ürün çeşitliliğimizin artması hem de markalarımıza olan ilginin yükselmesiyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Yanmar Turkey olarak, bu yıl müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetlere odaklanıyoruz. Nitelikli bayi ağımızı tüm markalarımızda artırmayı ve daha çok çiftçiye ulaşmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Fuarda, Solis ve Yanmar marka traktörlerin; Solis 60, Solis 90, Solis 75, Solis 16, Solis 50 (4WD ve 2WD), Solis 26 Plus, Solis 60 ROPS, Solis 50 ROPS, YM359A, YM347A, KM116 ve LS’nin MT3.35, MT3.40, MT3.50, MT3.60, XU6158, XU6168, MT7.101, MT5.73 traktör modelleri sergilendi. LS Traktör portföyündeki MT3 serisi 35-60 beygir aralığındaki ROPS’lu model traktörler, özellikle bahçe tarımında çalışan çiftçilerin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde geliştirildi. 60-100 beygir aralığında olan XU, MT5 ve MT7 serisi kabinli traktörler ise zorlu arazi koşullarında çalışan çiftçilere hitap ediyor. Bu traktörler, dayanıklı yapısının yanı sıra konforu üst seviyeye çıkaran premium özelliklerle öne çıkıyor.

Sergilenen geniş ürün yelpazesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken; Konya Tarım Fuarı, Yanmar Turkey için hem mevcut yapıların güçlendirildiği hem de yeni dönem hazırlıklarının pekiştirildiği verimli bir buluşma noktası oldu.