Satın alma listelerimize bu sefer de markalar bazında devam ediyoruz. Bu videomuzda Eren sizlere alınabilecek en iyi Apple markalı telefonları listeliyor. Peki, siz olsanız hangi iPhone modelini alırsınız? Önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.
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İçindekiler
Fiyat/Performansı En İyi Apple Telefonlar | Hangi iPhone Alınır?
Fiyat/Performansı En İyi îPhone Modelleri
- iPhone SE 2022
- iPhone 12
- iPhone 13 mini
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
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