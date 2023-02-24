Satın alma listelerimize bu sefer de markalar bazında devam ediyoruz. Bu videomuzda Eren sizlere alınabilecek en iyi Apple markalı telefonları listeliyor. Peki, siz olsanız hangi iPhone modelini alırsınız? Önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.

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Fiyat/Performansı En İyi îPhone Modelleri

iPhone SE 2022

iPhone 12

iPhone 13 mini

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro