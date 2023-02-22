Satın alma listelerimize bu sefer de markalar bazında devam ediyoruz. Bu videomuzda Eren sizlere alınabilecek en iyi Xiaomi markalı telefonları listeliyor. Peki, siz olsanız hangi Xiaomi telefonları alırsınız? Önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.

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Fiyat/Performansı En İyi Xiaomi Telefonlar | Hangisi Alınır?

https://youtu.be/LxKxDdGhJGo

Xiaomi Telefonlar | Eren’in Önerileri

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T