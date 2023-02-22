Satın alma listelerimize bu sefer de markalar bazında devam ediyoruz. Bu videomuzda Eren sizlere alınabilecek en iyi Xiaomi markalı telefonları listeliyor. Peki, siz olsanız hangi Xiaomi telefonları alırsınız? Önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.
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İçindekiler
Fiyat/Performansı En İyi Xiaomi Telefonlar | Hangisi Alınır?
https://youtu.be/LxKxDdGhJGo
Xiaomi Telefonlar | Eren’in Önerileri
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12T